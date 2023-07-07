Леклер пропустил половину второй практики в Сильверстоуне из-за технических проблем

Теги Гран-при Великобритании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер пока не выезжал на трассу во время второй тренировки перед Гран-при Великобритании.

Гонщик «Феррари» уже пропустил почти 30 минут сессии из-за технических проблем. Маловероятно, что монегаск сядет за руль в ближайшее время.

Скудерия занимается починкой болида. Сообщалось о проблеме с гибридной составляющей.

Шарль Леклер: «Сильверстоун» раскроет слабые стороны «Феррари» в большей степени»

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2 комментария

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Фанат спорта01
нельзя было починить всё в 2часовом перерыве?
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