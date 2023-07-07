Леклер пропустил половину второй практики в Сильверстоуне из-за технических проблем

Шарль Леклер пока не выезжал на трассу во время второй тренировки перед .

Гонщик «Феррари» уже пропустил почти 30 минут сессии из-за технических проблем. Маловероятно, что монегаск сядет за руль в ближайшее время.

Скудерия занимается починкой болида. Сообщалось о проблеме с гибридной составляющей.

Шарль Леклер: «Сильверстоун» раскроет слабые стороны «Феррари» в большей степени»

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