Леклер пропустил половину второй практики в Сильверстоуне из-за технических проблем
Шарль Леклер пока не выезжал на трассу во время второй тренировки перед Гран-при Великобритании.
Гонщик «Феррари» уже пропустил почти 30 минут сессии из-за технических проблем. Маловероятно, что монегаск сядет за руль в ближайшее время.
Скудерия занимается починкой болида. Сообщалось о проблеме с гибридной составляющей.
Шарль Леклер: «Сильверстоун» раскроет слабые стороны «Феррари» в большей степени»
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