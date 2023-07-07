«Реал» согласовал с Мбаппе 5-летний контракт на 50 млн евро в год. Договоренность действительна и в 2023-м, и в 2024-м (Cadena SER)

У «Реала» есть договоренность с Килианом Мбаппе об условиях личного контракта.

Журналист Пако Дельгадо в эфире Cadena SER сообщил, что «Реал» согласовал 5-летний контракт с Мбаппе на 50 миллионов евро в год. В договоре будут прописаны отступные в размере более миллиарда евро. Эта договоренность действительна как этим летом, так и следующим.

Отмечается, что в идеале «Реал» не стал бы подписывать этим летом, так как в случае его бесплатного перехода клубу не пришлось бы платить порядка 200 миллионов евро «ПСЖ».

Дельгадо обозначил две важные даты – 10 и 26 июля. По его сведениям, в эти дни следует ждать новостей о будущем Мбаппе.

« » ни в коем случае не станет выплачивать и трансферную компенсацию « », и подписной бонус игроку. «Таких денег нет, потому что речь о 200 млн евро для «ПСЖ», 50 млн евро бонуса для игрока и еще 50 млн евро зарплаты за первый год. 300 млн евро за первый год – это невозможно», – сказал Дельгадо.