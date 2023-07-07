«Реал» согласовал с Мбаппе 5-летний контракт на 50 млн евро в год. Договоренность действительна и в 2023-м, и в 2024-м (Cadena SER)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

У «Реала» есть договоренность с Килианом Мбаппе об условиях личного контракта.

Журналист Пако Дельгадо в эфире Cadena SER сообщил, что «Реал» согласовал 5-летний контракт с Мбаппе на 50 миллионов евро в год. В договоре будут прописаны отступные в размере более миллиарда евро. Эта договоренность действительна как этим летом, так и следующим.

Отмечается, что в идеале «Реал» не стал бы подписывать Килиана этим летом, так как в случае его бесплатного перехода клубу не пришлось бы платить порядка 200 миллионов евро «ПСЖ».

Дельгадо обозначил две важные даты – 10 и 26 июля. По его сведениям, в эти дни следует ждать новостей о будущем Мбаппе.

«Реал» ни в коем случае не станет выплачивать и трансферную компенсацию «ПСЖ», и подписной бонус игроку. «Таких денег нет, потому что речь о 200 млн евро для «ПСЖ», 50 млн евро бонуса для игрока и еще 50 млн евро зарплаты за первый год. 300 млн евро за первый год – это невозможно», – сказал Дельгадо.

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49 комментариев

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Sultan Aidar
Новая серия вышла, поздравляют ребят
+35
-1
+34
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Ярик01
А можно договариваться с игроком за год до истечения контракта?
+16
-4
+12
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mgarnet13
Ответ rigobersong
Так же как и из офсайдов забивать в финале ЛЧ:))
Так же, как валяться на газоне, выпрашивая красную там, где даже контакта не было))
+7
-1
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Burel
Ответ rigobersong
Но мы не зовем дважды!:))🤣🤣🤣🤣🤣
теперь новый ультиматум: "в реал не зовут трижды"
+8
-5
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Tiestorzn17
От создателей "в Реал 2 раза не зовут", а в итоге зовут каждый год
+4
-1
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BZB
Суть в принципе понятна. Мбаппе остается в ТСЖ. Дезморалит всю обстановку, доит до последнего катарцев. А следующим летом уйдёт туда где отсыпят больше ему и его маме. И не обязательно в Мадрид.
+3
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4akyr
Пересу бы ещё защитника хорошего подписать
+2
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2vdhrvmmzf
В реал 2 раза не зовут, твёрдо и четко 💪
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Tybalt
и снова здравствуйте
+1
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Курбанали Суфиев
Ответ Sultan Aidar
Новая серия вышла, поздравляют ребят
и тебя
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Игровой Канал Артёма
Ответ зак
Врядли, если согласлвали значит с ПСЖ есть договорённость..
это не факт
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Ena Therapy
Между сериалами "Золотым век" и "переход Бампе в реал" , выбор пал на первый . Потому что он закончился , а этот будет выходить еще лет 5
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37old
Ответ Sultan Aidar
Новая серия вышла, поздравляют ребят
Сколько в этом сезоне серий?
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Alexandr Petrov
Ответ 37old
Сколько в этом сезоне серий?
как минимум две, 10 и 26
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зак
Ответ Игровой Канал Артёма
это не факт
нельзя заключать договоренности даже устные( за 6 месяцев) без разрешения клуба, это нарушение..
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зак
Ответ Игровой Канал Артёма
разве? по-моему это не обязательно
обязательно..
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Игровой Канал Артёма
Ответ зак
нельзя заключать договоренности даже устные( за 6 месяцев) без разрешения клуба, это нарушение..
разве? по-моему это не обязательно
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Rainn
Ответ Ярик01
А можно договариваться с игроком за год до истечения контракта?
Так если клуб прямо ему ставит ультиматум искать клуб до конца июля, то как иначе?
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зак
Ответ GuruFutbola
Смешно Мбаппе не пойдет на понижение в мчк, пусть довольствуются черной греттой тумберг)
так он не переходит в барсу, мчк( МоЧевой клуб) вы так назваете свой клуб?
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Golden Valley
Новая серия второго сезона. Неизвестный журналист. Мама мбаппе в ярости
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Kasta8
Бесконечный сериал
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sports!
Перес в жизни не даст никому 50+ млн! 30 млн максимум и 20 млн Вини если так будет играть дальше
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Filipp Gorski
Неужели так сложно все оформить за пару дней и не растягивать на год-два
Устроили Санта Барбару
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Ussaev M
ну наконец-то похоже на правду
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Franco_Francisco
Из-за черепахи придется тег "Real Madrid" убрать из рекомендации, а то нельзя оставить Реал и не получать инфу от Мбаппе.
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