ФК «Спартак» назначил исполнительным директором Сергея Белых. Он 4 года был гендиректором хоккейного «Авангарда»

Теги Спартак Авангард переходы премьер-лига Россия КХЛ Хоккей

ФК «Спартак» объявил о назначении Сергея Белых исполнительным директором клуба.

«Сергей Белых — исполнительный директор «Спартака».

41-летний менеджер переходит в «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.

Добро пожаловать в «Спартак», Сергей Юрьевич!» – говорится в телеграм-канале московского клуба. 

Белых работал в «Авангарде» с августа 2019 года. У него также есть опыт работы в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть». 

Генеральным директором «Спартака» 20 июня стал Олег Малышев, ранее эту должность занимал Евгений Мележиков.

Фото: телеграм-канал «Спартака». 

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16 комментариев

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Do Cent
Будут теперь пятерками играть.
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Добро пожаловать!
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Ильдар Фарукшин
Удачи, успехов в работе
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T622222
Джикия теперь Тафгай ))
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nepekamu noJle
Ответ Do Cent
Будут теперь пятерками играть.
😂👍🏻
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Ленид Вилькин
Новая метла по-новому метет!Хорошо что имеет опыт работы в коммерческой сфере:знает толк в финансовой сфере,да и спортивной,понимает по хоккею в толчках и проч.деяниях-думаю наладит дисциплину и порядок !
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Роман Комаров
а что толку от этих директоров? что они есть, что их нет, команду укомплектовывать надо
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Габорик
Генеральным директором надо было назначить человека с фамилией Красных.

Было бы символично: Красных - Белых :)
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Владимир Молявин
Добро пожаловать!!! Удачи!!!
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Faust Doc
Ответ Do Cent
Будут теперь пятерками играть.
Соболев теперь на пятаке коньками вверх валиться будет!
гы гы гы
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Ильдар Фарукшин
Ответ T622222
Джикия теперь Тафгай ))
Если Тафгай - Шамар тогда 😊😊😊😊
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