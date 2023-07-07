ФК «Спартак» назначил исполнительным директором Сергея Белых. Он 4 года был гендиректором хоккейного «Авангарда»

ФК «Спартак» объявил о назначении Сергея Белых исполнительным директором клуба.

«Сергей Белых — исполнительный директор «Спартака».

41-летний менеджер переходит в «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.

Добро пожаловать в «Спартак», Сергей Юрьевич!» – говорится в телеграм-канале московского клуба.

Белых работал в «Авангарде» с августа 2019 года. У него также есть опыт работы в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть».

Генеральным директором « » 20 июня стал Олег Малышев, ранее эту должность занимал Евгений Мележиков.

Фото: телеграм-канал «Спартака».