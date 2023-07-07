ФК «Спартак» назначил исполнительным директором Сергея Белых. Он 4 года был гендиректором хоккейного «Авангарда»
ФК «Спартак» объявил о назначении Сергея Белых исполнительным директором клуба.
«Сергей Белых — исполнительный директор «Спартака».
41-летний менеджер переходит в «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.
Добро пожаловать в «Спартак», Сергей Юрьевич!» – говорится в телеграм-канале московского клуба.
Белых работал в «Авангарде» с августа 2019 года. У него также есть опыт работы в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть».
Генеральным директором «Спартака» 20 июня стал Олег Малышев, ранее эту должность занимал Евгений Мележиков.
Фото: телеграм-канал «Спартака».
Было бы символично: Красных - Белых :)
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