Семак о Марио: «Зенит» ведет себя абсолютно корректно, нам игрок интересен. Вступили в контакт, когда ЦСКА утратил приоритетное право»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Футбол

Сергей Семак подтвердил, что «Зенит» ведет переговоры с Марио Фернандесом.

– Вчера всех взбудоражили сообщения о переходе Марио Фернандеса. Чем этот игрок может усилить нынешний «Зенит»?

– По поводу конкретики будем говорить, когда будет какой-то результат.

На сегодняшний день могу сказать, что «Зенит» абсолютно корректно ведет себя в этой ситуации. На сто процентов. Мы вступили в контакт с представителем Марио только после того, как сам представитель объявил о том, что ЦСКА утратил приоритетное право. Я знаю это на 100 процентов. Как закончатся переговоры, посмотрим.

Позиция клуба здесь абсолютно чиста, ясна и понятна. Нам игрок интересен, дождемся результатов. Тогда поговорим о позиции, если будет предмет для этого разговора.

– Исходя из информации по поводу возможного перехода Марио Фернандеса, учитывая достаточную укомплектованность на позиции правого защитника, можно ли утверждать, что команду могут покинуть Алексей Сутормин или Арсен Адамов, учитывая их игровое время по итогам прошлого сезона?

– Возвращаясь к предыдущему ответу, будем вести все разговоры, когда будет пища для них. Сейчас это из разряда «что будет, если будет». Дождемся результатов, потом поговорим, – сказал главный тренер «Зенита».

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147 комментариев

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Петроград
Ну, агент и намутил, конечно!
Сначала уговорил ЦСКА отпустить игрока под честное слово, потом подписал контракт с бразильцами, который надо, фактически, оплачивать после разрыва, а потом, не уладив всё с ЦСКА, побежал к другому клубу говорить, что с конями всё закончено. Схематозник.
+47
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onegin2007
Семак сам прошёл этот путь из ЦСКА до Зенита.
+41
-4
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Oleg A.A.
Мне кажется в этой ситуации к "Зениту" реально меньше всего вопросов (болельщик Краснодара)
+35
-9
+26
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Artie Bukko
ну конечно, Зенит вообще образец кристально честного клуба
+45
-23
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Anton Chester
Да к Зениту вроде, как и нет претензий.
Все вопросы к совести Марио.
+23
-2
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Очки Дани Алвеса
Ответ Петроград
Ну, агент и намутил, конечно! Сначала уговорил ЦСКА отпустить игрока под честное слово, потом подписал контракт с бразильцами, который надо, фактически, оплачивать после разрыва, а потом, не уладив всё с ЦСКА, побежал к другому клубу говорить, что с конями всё закончено. Схематозник.
Ой да да, а бедный Марио лишь Марионетка в его коварных руках! Бесхребетный миллионер, не способный сам решать свою судьбу.
+17
-2
+15
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Kabardinka
Ответ amadeus_amadeus
Так а зачем он Зениту, Богданыч ??
Богданович пять титулов принёс, ему всяко виднее, чем нам с дивана.
+17
-4
+13
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IceBear27
В чём виноват Зенит? В том, что предложил контракт свободному агенту? И кстати, правда, почему больше всего от этой истории возбудились в Тушино?)
+28
-15
+13
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Спартак пичинен
а почему зенит оправдываться должен? им нельзя вступать в переговоры, особенно если ЦСКА не может договориться?
+24
-12
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a.k.a. DRAGON0928
Спартачи близко к сердцу, конечно, восприняли этот трансфер
+15
-7
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Дмитрий Евгеньевич
К Зениту то поменьше вопросов,чем к джентльмену Марио
+10
-2
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angry horse
Больше всех переживают почему-то в Тушино по данному трансферу😁
+23
-17
+6
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Kasta8
Всё таки больше вопросов будет к самому Марио, если этот переход состоится
+7
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Поцелуй Оздоева
Ответ Гуго Капет
Господи, ну вот зачем эти "«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в этой ситуации. На сто процентов."? Они и в самом деле не понимают возникшего скандала? Все понимают, не вчера родились. Зачем усугублять? Неужели нельзя подобрать дипломатические формулировки, которые бы на завтра уже забылись? Кто бы что не говорил - ситуация стремная. Зачем выходить, и строить из себя дурачка, дескать "а что произошло?" - непонятно.
Ситуация стремная тут только для Фернандеса. Зенит может вести переговоры с кем хочет.
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Вячеслав Александров
Ответ Игорь Стукачев
где бабло там и игроки. сейчас играть никто не хочет, зенитовская скамейка вот что хотят видеть игрули. мостовой, круговой, сутормин, ерохин, бакаев вот неполный перечень любителей зенитовской скамейки.
Давно Мостовой скамеечником стал? у него 29 игр в чемпионате за прошлый сезон + 7 в кубке.
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Astronomyfan
ИМХО, к Зениту вообще никаких вопросов. Есть свободный агент, который ничем не ограничен юридически, да к тому же готовый к переходу в любую команду. С какой стати к нему не обратиться? Все правильно делают (если не брать в расчет, что он им не особо нужен).
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GadyaCSKA
Закрасьте графити Марио на песчанке . Нарисуйте Жору Щенникова , воспитанник наш , армеец !
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rarog
Cемак все сказал по делу и без расплывчатых определений.
Но это , конечно, не спасет его от поборников некой "справедливости", которые будут без фантазии штамповать обычные нападки на его вегетарианство и отсутствие тренерского таланта.
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Никита Румянцев
Ответ Гуго Капет
Господи, ну вот зачем эти "«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в этой ситуации. На сто процентов."? Они и в самом деле не понимают возникшего скандала? Все понимают, не вчера родились. Зачем усугублять? Неужели нельзя подобрать дипломатические формулировки, которые бы на завтра уже забылись? Кто бы что не говорил - ситуация стремная. Зачем выходить, и строить из себя дурачка, дескать "а что произошло?" - непонятно.
А вот если по факту - в чем стремная со стороны Зенита? Есть свободный игрок, тренер видеть в нем усиление, у него паспорт нужный.
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Ярик01
Ответ sashka.loker
"никакого контракта с ЦСКА у Марио нет уже давно, как выяснилось" Кем выяснилось? Спорт-экспрессом со слов агента? А со слов ЦСКА контакт есть и никто переговоры не заканчивал
https://www.sports.ru/football/1115277565-czska-zimoj-mario-izyavil-zhelanie-vozobnovit-kareru-my-rastorgli-kont.html
"ЦСКА: «Зимой расторгли с Марио контракт"
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Зелёный гопник
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Сельдерей
Escortnica
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Виктор
Ответ Серёга Соколов
Богданович,не гони,ок? Вы начали переговоры,после того агент объявил... А кому он это объявил? ЦСКА из переговоров не выходило. Более того,агент вышел из переговоров с ЦСКА, заявив при этом, что Марио идёт в другой клуб. Интересно в какой? С зенитом же переговоров не было😁 Так и скажите,что вы влезли в тот момент,когда переговоры шли,мягко говоря,не важно. В принципе,как пытались влезть и с Дивеевым. Как говорилось в одном фильме "Подлые хоббитцы"(питерцы в вашем случае).
Тебе откуда знать, кто куда входил и выходил, ты кто такой вообще?
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Nogoi89
Ну, если Марио захочет перейти в Зенит, какие тут к Зениту вопросы)?
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Петроград
Ответ Очки Дани Алвеса
Ой да да, а бедный Марио лишь Марионетка в его коварных руках! Бесхребетный миллионер, не способный сам решать свою судьбу.
Марио - как минимум, лох. И, видимо, не очень хороший человек. Но схему явно придумал не он.
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VMX1389
Ну по сути вопрос то не к Зениту (если только то что взяли игрока гнилового, но тут как говорится если нужен, то нужен) вопрос к самому Марио
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