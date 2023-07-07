Семак о Марио: «Зенит» ведет себя абсолютно корректно, нам игрок интересен. Вступили в контакт, когда ЦСКА утратил приоритетное право»
Сергей Семак подтвердил, что «Зенит» ведет переговоры с Марио Фернандесом.
– Вчера всех взбудоражили сообщения о переходе Марио Фернандеса. Чем этот игрок может усилить нынешний «Зенит»?
– По поводу конкретики будем говорить, когда будет какой-то результат.
На сегодняшний день могу сказать, что «Зенит» абсолютно корректно ведет себя в этой ситуации. На сто процентов. Мы вступили в контакт с представителем Марио только после того, как сам представитель объявил о том, что ЦСКА утратил приоритетное право. Я знаю это на 100 процентов. Как закончатся переговоры, посмотрим.
Позиция клуба здесь абсолютно чиста, ясна и понятна. Нам игрок интересен, дождемся результатов. Тогда поговорим о позиции, если будет предмет для этого разговора.
– Исходя из информации по поводу возможного перехода Марио Фернандеса, учитывая достаточную укомплектованность на позиции правого защитника, можно ли утверждать, что команду могут покинуть Алексей Сутормин или Арсен Адамов, учитывая их игровое время по итогам прошлого сезона?
– Возвращаясь к предыдущему ответу, будем вести все разговоры, когда будет пища для них. Сейчас это из разряда «что будет, если будет». Дождемся результатов, потом поговорим, – сказал главный тренер «Зенита».
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Сначала уговорил ЦСКА отпустить игрока под честное слово, потом подписал контракт с бразильцами, который надо, фактически, оплачивать после разрыва, а потом, не уладив всё с ЦСКА, побежал к другому клубу говорить, что с конями всё закончено. Схематозник.
Все вопросы к совести Марио.
Но это , конечно, не спасет его от поборников некой "справедливости", которые будут без фантазии штамповать обычные нападки на его вегетарианство и отсутствие тренерского таланта.
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