Семак о Марио: «Зенит» ведет себя абсолютно корректно, нам игрок интересен. Вступили в контакт, когда ЦСКА утратил приоритетное право»

Сергей Семак подтвердил, что «Зенит» ведет переговоры с Марио Фернандесом.

– Вчера всех взбудоражили сообщения о переходе Марио Фернандеса. Чем этот игрок может усилить нынешний «Зенит»?

– По поводу конкретики будем говорить, когда будет какой-то результат.

На сегодняшний день могу сказать, что «Зенит» абсолютно корректно ведет себя в этой ситуации. На сто процентов. Мы вступили в контакт с представителем Марио только после того, как сам представитель объявил о том, что утратил приоритетное право. Я знаю это на 100 процентов. Как закончатся переговоры, посмотрим.

Позиция клуба здесь абсолютно чиста, ясна и понятна. Нам игрок интересен, дождемся результатов. Тогда поговорим о позиции, если будет предмет для этого разговора.

– Исходя из информации по поводу возможного перехода , учитывая достаточную укомплектованность на позиции правого защитника, можно ли утверждать, что команду могут покинуть Алексей Сутормин или Арсен Адамов, учитывая их игровое время по итогам прошлого сезона?

– Возвращаясь к предыдущему ответу, будем вести все разговоры, когда будет пища для них. Сейчас это из разряда «что будет, если будет». Дождемся результатов, потом поговорим, – сказал главный тренер « ».

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