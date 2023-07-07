Боец UFC Фахретдинов о Загитовой: «Ничего плохого про нее не сказал. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно»

Боец UFC Ринат Фахретдинов считает, что не оскорбил Алину Загитову.

Ранее Фахретдинов высказался об откровенных фотосессиях фигуристки: «Хотелось бы, чтобы она не выкладывала фотки в купальниках, но у всех разное мировоззрение».

– Я же ничего плохого не сказал про нее, выразил свое мнение. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно.

Это ее право – я не ее папа или брат. Я же ее не оскорбил. Не знаю, почему накинулись. Читаю комментарии – там какие‑то сельские бабушки, которые, наверное, впервые открыли интернет и не знают, что такое человеческое мнение.

Меня спросили – я ответил. Что я должен был сказать? Пусть ходит раздетой? Всем желаю хорошо одеваться, покрываться и вести себя скромно. Всем, необязательно татарам. Ничего плохого я не сказал.

Накинулись и накинулись – мне вообще без разницы. На улице ко мне никто не подойдет и не скажет. Пишут очкошники с левых страниц. Если нормальный мужик или человек захочет, он позвонит и скажет: «Ринат, что ты там за Загитову говорил?»

Это другой разговор – мужской. Приезжай, поговорим. Пишут и пишут. Просто хочу сказать, что вы очкошники и мужского у вас нет, сердца нет. Я с утра до вечера в зале, можно сесть и поговорить.

– Самый распространенный контраргумент, когда бойцы говорят про ислам, что в ММА ты выходишь с открытыми коленями и пупком. Как вы сами себе отвечаете на этот вопрос?

– Да никак. Я никогда не отрицал, что бить людей – грех. Неважно, мусульманин или нет. Не ищу себе оправданий, это чистой воды грех, но мы пока этим занимаемся.

Не говорю, что популяризирую ислам или национальность. Я понимаю и, к сожалению, это делаю. Прямым текстом написано, что мы не должны никого бить, — сказал Фахретдинов.

Что перепробовала Загитова после спорта? Больше 30 способов «проявляться»