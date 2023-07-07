Боец UFC Фахретдинов о Загитовой: «Ничего плохого про нее не сказал. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно»
Боец UFC Ринат Фахретдинов считает, что не оскорбил Алину Загитову.
Ранее Фахретдинов высказался об откровенных фотосессиях фигуристки: «Хотелось бы, чтобы она не выкладывала фотки в купальниках, но у всех разное мировоззрение».
– Я же ничего плохого не сказал про нее, выразил свое мнение. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно.
Это ее право – я не ее папа или брат. Я же ее не оскорбил. Не знаю, почему накинулись. Читаю комментарии – там какие‑то сельские бабушки, которые, наверное, впервые открыли интернет и не знают, что такое человеческое мнение.
Меня спросили – я ответил. Что я должен был сказать? Пусть ходит раздетой? Всем желаю хорошо одеваться, покрываться и вести себя скромно. Всем, необязательно татарам. Ничего плохого я не сказал.
Накинулись и накинулись – мне вообще без разницы. На улице ко мне никто не подойдет и не скажет. Пишут очкошники с левых страниц. Если нормальный мужик или человек захочет, он позвонит и скажет: «Ринат, что ты там за Загитову говорил?»
Это другой разговор – мужской. Приезжай, поговорим. Пишут и пишут. Просто хочу сказать, что вы очкошники и мужского у вас нет, сердца нет. Я с утра до вечера в зале, можно сесть и поговорить.
– Самый распространенный контраргумент, когда бойцы говорят про ислам, что в ММА ты выходишь с открытыми коленями и пупком. Как вы сами себе отвечаете на этот вопрос?
– Да никак. Я никогда не отрицал, что бить людей – грех. Неважно, мусульманин или нет. Не ищу себе оправданий, это чистой воды грех, но мы пока этим занимаемся.
Не говорю, что популяризирую ислам или национальность. Я понимаю и, к сожалению, это делаю. Прямым текстом написано, что мы не должны никого бить, — сказал Фахретдинов.
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Бить людей за деньги - грех, но этим занимаюсь.
Ну тогда закрой рот и не рассуждай публично о нравственности. А греши себе втихомолку.
Офигенный чувак. «Я не ищу себе оправданий, но хотелось бы, чтобы другие одевались скромнее». И ведь даже не понимает, что несёт. Тут либо крестик, либо трусы, как говорится.
загитовские селянки и мамкины шовинисты, чего-то тявкающие в адрес будущего чемпа UFC в среднем весе, просто смешны.
Не женщин, которых они "наставляют на путь истинный", нет. Для таких если женщина нарушает нормы - ещё лучше, ведь можно показать свою преданность общине предав нарушительницу поруганию или даже физическому наказанию.
Суть в том, что таким морализаторам на самом деле плевать на "моральный облик" женщин. Их волнует исключительно собственный "моральный облик" в глазах других мужчин.)
Мы с пацанами называем его татариусом
A я хочу, чтобы ты заткнулось и не позорило ни татар ни бойцов.
Не твое дело, как кто одевается