Боец UFC Фахретдинов о Загитовой: «Ничего плохого про нее не сказал. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно»

Теги UFC Алина Загитова религия Ринат Фахретдинов Фигурное катание

Боец UFC Ринат Фахретдинов считает, что не оскорбил Алину Загитову.

Ранее Фахретдинов высказался об откровенных фотосессиях фигуристки: «Хотелось бы, чтобы она не выкладывала фотки в купальниках, но у всех разное мировоззрение». 

– Я же ничего плохого не сказал про нее, выразил свое мнение. Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно.

Это ее право – я не ее папа или брат. Я же ее не оскорбил. Не знаю, почему накинулись. Читаю комментарии – там какие‑то сельские бабушки, которые, наверное, впервые открыли интернет и не знают, что такое человеческое мнение.

Меня спросили – я ответил. Что я должен был сказать? Пусть ходит раздетой? Всем желаю хорошо одеваться, покрываться и вести себя скромно. Всем, необязательно татарам. Ничего плохого я не сказал.

Накинулись и накинулись – мне вообще без разницы. На улице ко мне никто не подойдет и не скажет. Пишут очкошники с левых страниц. Если нормальный мужик или человек захочет, он позвонит и скажет: «Ринат, что ты там за Загитову говорил?»

Это другой разговор – мужской. Приезжай, поговорим. Пишут и пишут. Просто хочу сказать, что вы очкошники и мужского у вас нет, сердца нет. Я с утра до вечера в зале, можно сесть и поговорить.

– Самый распространенный контраргумент, когда бойцы говорят про ислам, что в ММА ты выходишь с открытыми коленями и пупком. Как вы сами себе отвечаете на этот вопрос?

– Да никак. Я никогда не отрицал, что бить людей – грех. Неважно, мусульманин или нет. Не ищу себе оправданий, это чистой воды грех, но мы пока этим занимаемся.

Не говорю, что популяризирую ислам или национальность. Я понимаю и, к сожалению, это делаю. Прямым текстом написано, что мы не должны никого бить, — сказал Фахретдинов. 

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37 комментариев

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nvidia1976
Лицемер очередной.
Бить людей за деньги - грех, но этим занимаюсь.
Ну тогда закрой рот и не рассуждай публично о нравственности. А греши себе втихомолку.
+49
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Вечно в бане
“ – Да никак. Я никогда не отрицал, что бить людей – грех. Неважно, мусульманин или нет. Не ищу себе оправданий, это чистой воды грех, но мы пока этим занимаемся.”

Офигенный чувак. «Я не ищу себе оправданий, но хотелось бы, чтобы другие одевались скромнее». И ведь даже не понимает, что несёт. Тут либо крестик, либо трусы, как говорится.
+37
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Sashka Azmuka
грех, но мы пока этим занимаемся)) отличный ответ
+25
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Магнетист*
Всё существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился (с)
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Сергей Орлов
Вообще-то это грех, но свинина вкусная.
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Роман Ижевский
Сам одевается нескромно, но хочет что бы другие одевались скромно. Я вот то же хочу что бы вокруг были одни честные люди и я среди них один вор!
+9
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Marky777
Ответ Ильдар М
он действительно ничего плохого не сказал, выразил свое личное мнение. И добавил при этом, что сам не моралист и вообще грешник. Но речь шла не о нем, а о девушке - ему лично хотелось бы, чтобы девушки были скромнее, это их красит. Не более того
Думаю, девушкам нас.рать, что их красит, а что нет. 21 век на дворе.
+9
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Александр Скворцов
Боец UFC Фахретдинов-татарин по национальной принадлежности и должен знать, что татары придерживаются суннитского направления в исламе, к тому же у современных татар есть достаточно высокая терпимость к светской составляющей нашей современной жизни. Татары доволно строго относятся к добрачной и брачной жизни женщины, поощряют крепкие браки, но внешний вид современных татарских женщин уже давно не пуританский и соответствует тому, чем она занимается. Ей доступен спорт, балет и прочее, где они весьма преуспели и носят в быту и в спорте и в искусстве весьма смелые наряды. Тем более, , что Алина знает толк и меру в одежде и ведёт себя скромно.
+8
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+7
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Чигорин
То есть : я грешу и буду, а вы извольте быть скромными праведниками... Блестящий моралист.
+7
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Yaroslove
"Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить" (Мф 7:1,2)
+6
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+6
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Olezhik-Lezhik
Стало быть нужно отказаться от ислама, религии арабов и принять тенгризм. Хех
+6
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+6
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Yaroslove
Не помню кто сказал, но прям вспомнилось: Не стоит осуждать человека за то, что может оказаться плодом твоего воображения ))))
+5
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+5
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Alcibiades
"Я с утра до вечера в зале" (с) Это многое объясняет.
+4
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Arzu0203
серия номер 2. Краткое содержание первой серии--не знаю, кто такая Загитова, но осуждаю🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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muslim1978
🤡
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Nikita Nikitin
Говорить "за Загитову"... Всё сразу понятно.
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Вадим Калинин
Во дает! Круто завернул! И чего тут только не прочитаешь...
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Ростов-на-Дону
Слог, конечно, замечательный!
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AlbertDav
Примеры сестрам задеваешь
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Alex Raycon
Е Ж Г❤️
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alexander bakulin
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ринат красавчик вообще. кевина ли меньше, чем за минуту, отправил в иные измерения.
загитовские селянки и мамкины шовинисты, чего-то тявкающие в адрес будущего чемпа UFC в среднем весе, просто смешны.
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Artmann
Паскаль Буайе про такое поведение довольно занятно написал. Что все вот эти мужчины, которые бушуют по поводу "одевались бы скромно", делают это для других мужчин - чтобы эти другие мужчины ИХ, таких беспокоящихся о морали женщин, считали хорошими членами общества.
Не женщин, которых они "наставляют на путь истинный", нет. Для таких если женщина нарушает нормы - ещё лучше, ведь можно показать свою преданность общине предав нарушительницу поруганию или даже физическому наказанию.
Суть в том, что таким морализаторам на самом деле плевать на "моральный облик" женщин. Их волнует исключительно собственный "моральный облик" в глазах других мужчин.)
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Nick Crosier
Ренат Сайфутдинов – так зовут моего нотариуса
Мы с пацанами называем его татариусом
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Max9999
Где твой хиджаб, сестра?
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Arty Novikoff
"Хочу, чтобы татары исповедовали свою религию и одевались скромно."

A я хочу, чтобы ты заткнулось и не позорило ни татар ни бойцов.

Не твое дело, как кто одевается
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