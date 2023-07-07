Виталий Мутко звал Жозе Моуринью и Златана Ибрагимовича в Россию.

– Вы как-то говорили, что у вас была мечта сделать Моуринью тренером одной из команд, где вы работали.

– Да, была. Помню, когда «Манчестер Юнайтед» приезжал в [в 2017 году], я после матча сделал два предложения. Одно – Моуринью, второе – Ибрагимовичу.

На чистом английском сказал [ ]: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт!»

А Моуринью я сказал, что в перспективе он может стать главным тренером [в России], – сказал бывший президент РФС в эфире «Коммент.Шоу».