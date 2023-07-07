Мутко предлагал Златану стать гражданином РФ: «На чистом английском говорю ему: «Дадим тебе паспорт!» А Моуринью я сказал, что он может тренировать в России»

Теги Ростов Виталий Мутко Златан Ибрагимович Жозе Моуринью премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Виталий Мутко звал Жозе Моуринью и Златана Ибрагимовича в Россию.

– Вы как-то говорили, что у вас была мечта сделать Моуринью тренером одной из команд, где вы работали.

– Да, была. Помню, когда «Манчестер Юнайтед» приезжал в Ростов [в 2017 году], я после матча сделал два предложения. Одно – Моуринью, второе – Ибрагимовичу.

На чистом английском сказал [Златану]: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт!»

А Моуринью я сказал, что в перспективе он может стать главным тренером [в России], – сказал бывший президент РФС в эфире «Коммент.Шоу».

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108 комментариев

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bobunsky
Прям на чистом?
+109
-3
+106
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Сергей Носков
Ответ bobunsky
Прям на чистом?
прям фром хиз харт.
+102
-3
+99
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Билли Херрингтон
Ответ Адепт Суперлиги
Что вообще оно несёт? Почему такие персонажи занимают какие-то руководящие должности?
Учился в Ленинграде на речника, устроил мэру Петербурга Собчаку банкет на теплоходе «Анна Каренина», тот устроил его в мэрию, там он познакомился с одним малорослым и тихим подчиненным Собчака по прозвищу «кхе-кхе»

Я ответил на твой вопрос?
+101
-8
+93
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Кирилл
«И тут я проснулся» ))
+29
-3
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Адепт Суперлиги
Что вообще оно несёт? Почему такие персонажи занимают какие-то руководящие должности?
+37
-13
+24
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Амин Чич
А для чего Златану наш паспорт, ну даже если согласился бы, смысл от этого !?
+15
-2
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Амин Чич
Мостовой обиделся наверное, паспорта раздавали, а диплом подарить не могут
+12
-1
+11
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analogia
Ответ Амин Чич
А для чего Златану наш паспорт, ну даже если согласился бы, смысл от этого !?
Это не Златану нужен наш паспорт, это паспорту нужен Златан
+11
-1
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Valeriy Komarow
У Мутко проблем с английским языком никогда не было, они всегда у тех с кем он на нем общается.
+8
0
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Avior
Жозе: "Ты что-нибудь понял, что хотел от нас этот старик?"
Златан: "Не-а!"
+9
-1
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Bobby Clarke
Златан Ибра мультипаспорт!
+7
0
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Faulheit
Ответ Аморалинни
Комментарий удален модератором
контрнаступ от Билли? Вы с ним не поделили качалку?
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OldRedWhite
Ответ bobunsky
Прям на чистом?
Yes !
From his hard ! )))
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Mihel
Хорошо шиковать за счёт госбюджета - бабушки и инвалиды потерпят
+9
-4
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Амин Чич
Ответ Барсик Юрана
Квартиру в Саранске нужно было предлагать
а французского толстяка куда!?
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Кан и Баллак сидят в баре
И Меган Фокс бы оприходывал, но язык не дотянулся.
+3
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Адепт Суперлиги
Ответ Билли Херрингтон
Учился в Ленинграде на речника, устроил мэру Петербурга Собчаку банкет на теплоходе «Анна Каренина», тот устроил его в мэрию, там он познакомился с одним малорослым и тихим подчиненным Собчака по прозвищу «кхе-кхе» Я ответил на твой вопрос?
ответил, жаль, что не понял, что на риторические вопросы не нужно отвечать
+4
-1
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utsh44psmr
Ответ bobunsky
Прям на чистом?
Мотхер клянусь
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Red_Marlboro_
Златан сам себе может выдать паспорт любой страны,помощь ему не нужна
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Барсик Юрана
Квартиру в Саранске нужно было предлагать
+6
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Амин Чич
Ответ Сергей Носков
прям фром хиз харт.
да это у тебя еще отличный акцент
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dnssda
🤡
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Men77
Леонтич сразу с угроз начал 🤣
+3
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Олег Акимов
Испанский стыд
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svft
во как просто. на тебе паспорт! у меня еще есть. а ты главным тренером будешь! я все устрою.
как торгаш на рынке
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