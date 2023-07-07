Мутко предлагал Златану стать гражданином РФ: «На чистом английском говорю ему: «Дадим тебе паспорт!» А Моуринью я сказал, что он может тренировать в России»
Виталий Мутко звал Жозе Моуринью и Златана Ибрагимовича в Россию.
– Вы как-то говорили, что у вас была мечта сделать Моуринью тренером одной из команд, где вы работали.
– Да, была. Помню, когда «Манчестер Юнайтед» приезжал в Ростов [в 2017 году], я после матча сделал два предложения. Одно – Моуринью, второе – Ибрагимовичу.
На чистом английском сказал [Златану]: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт!»
А Моуринью я сказал, что в перспективе он может стать главным тренером [в России], – сказал бывший президент РФС в эфире «Коммент.Шоу».
Я ответил на твой вопрос?
Златан: "Не-а!"
From his hard ! )))
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