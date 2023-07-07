Летняя лига НБА. Вембаньяма может дебютировать за «Сперс» в матче с «Шарлотт», «Миннесота» против «Нового Орлеана» и другие матчи
Сегодня в Лас-Вегасе стартует основной турнир Летней лиги НБА, в первый игровой день запланированы восемь матчей.
Виктор Вембаньяма, как ожидается, дебютирует за «Сан-Антонио» в игре с «Шарлотт» Брэндона Миллера. В 23:30 по мск «Миннесота» начнет встречу с «Новым Орлеаном».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Миннесота – Новый Орлеан
7 июля. 23:30
Милуоки – Денвер
8 июля. 0:00
Торонто – Чикаго
8 июля. 1:30
Хьюстон – Портленд
8 июля. 2:00
Бруклин – Кливленд
8 июля. 3:30
Сан-Антонио – Шарлотт
8 июля. 4:00
Атланта – Сакраменто
8 июля. 5:30
Лейкерс – Голден Стэйт
8 июля. 6:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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