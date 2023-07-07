Летняя лига НБА. Вембаньяма может дебютировать за «Сперс» в матче с «Шарлотт», «Миннесота» против «Нового Орлеана» и другие матчи

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Сегодня в Лас-Вегасе стартует основной турнир Летней лиги НБА, в первый игровой день запланированы восемь матчей.

Виктор Вембаньяма, как ожидается, дебютирует за «Сан-Антонио» в игре с «Шарлотт» Брэндона Миллера. В 23:30 по мск «Миннесота» начнет встречу с «Новым Орлеаном».

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Миннесота – Новый Орлеан

7 июля. 23:30

Милуоки – Денвер

8 июля. 0:00

Торонто – Чикаго

8 июля. 1:30

Хьюстон – Портленд

8 июля. 2:00

Бруклин – Кливленд

8 июля. 3:30

Сан-Антонио – Шарлотт

8 июля. 4:00

Атланта – Сакраменто 

8 июля. 5:30

Лейкерс – Голден Стэйт

8 июля. 6:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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