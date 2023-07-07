МОК приветствовал декларацию об участии спортсменов всех стран в Олимпиаде-2024 в Париже

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Ильхам Алиев Паралимпийские игры Томас Бах Париж-2024 НОК Беларуси Политика Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал декларацию Движения неприсоединения, поддержавшего участие спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов (НОК) в Играх-2024 в Париже.

Движение неприсоединения объединяет 120 государств – по принципу отказа от членства в военно-политических блоках. В этом году в Баку (Азербайджан) проходила министерская встреча координационного бюро этого движения – там приняли декларацию с заявлениями об Олимпиаде-2024. В частности, утверждалось, что участие атлетов из всех НОК станет «сильным символом единства человечества».

В МОК подчеркнули, что тезисы декларации полностью соответствуют рекомендациям по участию россиян и белорусов в международных соревнованиях.

«МОК тепло приветствует поддержку со стороны 120 государств – членов Движения неприсоединения. Нас очень воодушевляет эта твердая приверженность объединяющей миссии Олимпийских игр.

Спасибо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инициативу принятия этой важной резолюции», – сказал президент МОК Томас Бах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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2 комментария

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hurray
Поприветствовали, но делать мы так, конечно, не будем(с)
+3
0
+3
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mars
Я тебя, во-первых, приветствую
0
0
0
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