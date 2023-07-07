УЕФА и КОНМЕБОЛ запускают Кубок вызова – матч между победителями ЛЕ и Кубка Судамерикана. «Севилья» и «Индепендьенте дель Валье» сыграют 19 июля
УЕФА и КОНМЕБОЛ начнут проводить матчи между победителями региональных клубных турниров.
Сегодня было объявлено о создании Кубка вызова, в котором будут принимать участие команды, выигравшие Лигу Европы и Кубок Судамерикана.
Первая игра в таком формате, названная «Антонио Пуэрта XII», состоится 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». «Севилья» (Испания) встретится с «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор).
Матч продлится 90 минут, дополнительное время не предусмотрено. В случае ничьей победитель будет определен по пенальти и получит специальный трофей, а также медали.
За назначение судей будет отвечать УЕФА.
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