УЕФА и КОНМЕБОЛ запускают Кубок вызова – матч между победителями ЛЕ и Кубка Судамерикана. «Севилья» и «Индепендьенте дель Валье» сыграют 19 июля

УЕФА и КОНМЕБОЛ начнут проводить матчи между победителями региональных клубных турниров.

Сегодня было объявлено о создании Кубка вызова, в котором будут принимать участие команды, выигравшие и .

Первая игра в таком формате, названная «Антонио Пуэрта XII», состоится 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». «Севилья» (Испания) встретится с «Индепендьенте дель » (Эквадор).

Матч продлится 90 минут, дополнительное время не предусмотрено. В случае ничьей победитель будет определен по пенальти и получит специальный трофей, а также медали.

За назначение судей будет отвечать .

«Севилья» готова продать всех. Как это понимать?