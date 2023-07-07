УЕФА и КОНМЕБОЛ запускают Кубок вызова – матч между победителями ЛЕ и Кубка Судамерикана. «Севилья» и «Индепендьенте дель Валье» сыграют 19 июля

Теги Севилья Антонио Пуэрта Лига Европы УЕФА УЕФА Рамон Санчес Писхуан Кубок Судамерикана Индепендьенте дель Валье Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

УЕФА и КОНМЕБОЛ начнут проводить матчи между победителями региональных клубных турниров.

Сегодня было объявлено о создании Кубка вызова, в котором будут принимать участие команды, выигравшие Лигу Европы и Кубок Судамерикана.

Первая игра в таком формате, названная «Антонио Пуэрта XII», состоится 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». «Севилья» (Испания) встретится с «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор).

Матч продлится 90 минут, дополнительное время не предусмотрено. В случае ничьей победитель будет определен по пенальти и получит специальный трофей, а также медали.

За назначение судей будет отвечать УЕФА.

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13 комментариев

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Vitto
Ну почему бы матч между победителями КЛ и ЛЧ не сыграть?
+6
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Гамарджоба Генацвале
Победитель Кубка вызова сыграет в суперфинале с проигравшим в пути регионов.
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Геннадий Тёкин
Сильный ход)).
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Сергей К
Судамерикана - звучит вызывающе...
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DimaBayern
Какую фигню только не придумают)))
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кuraakula belov
При всём уважении к памяти Пуэрты как он относится к этому трофею? Если бы Рома выиграла ЛЕ по другому бы назывался матч получается..
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a2wai
Почему еще один матч получает победитель Лиги Европы, а не, к примеру, Лиги Конференций?
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kreator.vvv
А победитель этого Кубка сыграет за Кубок с победителем Лиги Чемпионов...возможно уже в этом году..)))
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Vitto
Ответ кuraakula belov
При всём уважении к памяти Пуэрты как он относится к этому трофею? Если бы Рома выиграла ЛЕ по другому бы назывался матч получается..
Но они не выиграли.
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Denchik_RED-BLUE
Ответ Vitto
Ну почему бы матч между победителями КЛ и ЛЧ не сыграть?
Потому что для этого есть клубный чемпионат мира
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Cearvm
Ответ a2wai
Почему еще один матч получает победитель Лиги Европы, а не, к примеру, Лиги Конференций?
Потому что это второй кубок Европы.
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