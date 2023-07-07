Арда Гюлер: «Хочу стать легендой «Реала», это лучший клуб мира. Предложений было много, но «Мадрид» всегда был приоритетом»

Арда Гюлер высказался о переходе в «Реал» на презентации в качестве игрока команды.

– Во-первых, я хотел бы поблагодарить семью и клуб. Спасибо за все.

Я хочу стать легендой « ». Это лучший клуб мира. Я очень горжусь.

– Почему вы перешли в «Реал», а не в «Барселону»?

– Предложений было много, но переход в «Реал» всегда был моим приоритетом, – сказал 18-летний новичок «Мадрида».

Гюлер взял 24-й номер в «Реале». Вальехо второй раз за лето отдал номер новичку