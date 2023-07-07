Арда Гюлер: «Хочу стать легендой «Реала», это лучший клуб мира. Предложений было много, но «Мадрид» всегда был приоритетом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер высказался о переходе в «Реал» на презентации в качестве игрока команды.

– Во-первых, я хотел бы поблагодарить семью и клуб. Спасибо за все.

Я хочу стать легендой «Реала». Это лучший клуб мира. Я очень горжусь.

– Почему вы перешли в «Реал», а не в «Барселону»?

– Предложений было много, но переход в «Реал» всегда был моим приоритетом, – сказал 18-летний новичок «Мадрида».

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27 комментариев

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dr. cage
Удачи пацану..
Пусть повторит путь Вини, Родриго и Вальверде, а не путь Каналеса и Эдегора
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JENNINGS
Приятно, что такие молодые таланты, как Беллингем, Гюлер, даже при наличии других предложений, всё равно выбирают величайший клуб мира! Отдельные аплодисменты Флорентино Пересу - за последние годы сумел перехватить таких бриллиантов, как Фран Гарсия, Эндрик, Камавинга, Тчуамени, Родриго, Вини! Успехов, молодёжь! Будущее клуба у вас!💪
+17
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+12
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f0rmoceft
Ответ Ярый ненавистник
Блин,неделю назад писали,что Гюлер склоняется к переходу в Барсу,а сейчас уже Мадрид всегда был приоритетом)
Это писали барселонские газеты
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corazón blanco
Удачи Арде, надеюсь он преуспеет в Мадриде и как минимум повторит, а то и превзойдет достижения Озила. Шикарная команда с прицелом на будущее собирается в Мадриде. Главное теперь грамотно встроить игроков и встать на победные рельсы.
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Люблю спортс
Ответ JENNINGS
Приятно, что такие молодые таланты, как Беллингем, Гюлер, даже при наличии других предложений, всё равно выбирают величайший клуб мира! Отдельные аплодисменты Флорентино Пересу - за последние годы сумел перехватить таких бриллиантов, как Фран Гарсия, Эндрик, Камавинга, Тчуамени, Родриго, Вини! Успехов, молодёжь! Будущее клуба у вас!💪
Вообще-то на этот трансфер больше повлияли «старички» Кросс и Модрич. Перес тут только деньгами помог.😉

Кроос и Модрич повлияли на решение Гюлера перейти в «Реал»

Полузащитники мадридского «Реала» Тони Кроос и Лука Модрич помогли клубу в подписании Арды Гюлера.

18-летний футболист «Фенербахче», также выступающий за сборную Турции, дал согласие на переход в мадридский «Реал», отказав «Барселоне», о чём сообщили многочисленные авторитетные ресурсы. Как информирует журналист Волкан Демир, с юным игроком напрямую связывались Тони Кроос и Лука Модрич, и после разговора со звёздными полузащитниками «сливочных» турок окончательно решил принять предложение «Реала».

Стоимость трансфера Арды Гюлера оценивается более чем в 20 млн евро с учётом различных бонусов.
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Сергей Орлов
Ответ Tollie
какая легенда, опомнись. это трансфер уровня Элвера Балича или Жюльена Фобера. от Анелька в Реале больше пользы, чем от этого днаря будет по итогу
Выздоравливай.
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Talgat Ergeshov
барса *пытаясь обойти конкурентов,направила все силы,чтоб подписать гюлера*
гюлер *отклоняет все предложения,чтоб перейти в реал*
😁
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Михо
Очень интересный парень, видел его один раз в каком то матче за сборную, техничный, креативный, был заметен, гол забил дальним ударом! Вспомнил, с Уэльсом играли)
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songbilong
удачи парень! Hala Madrid!
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Иван Шуткин
Уже точно не станешь, с такими заявлениями самоувереными далеко не уедешь
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CHELSEA_2008
Начинается самовнушение 🤣 Или это он по контракту должен говорить про лучший клуб мира? Надо таких потом в другие топ команды не брать. Если они конечно себя уважают. Это как с девушкой.
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Kaka_GOAT
Ответ dr. cage
Удачи пацану.. Пусть повторит путь Вини, Родриго и Вальверде, а не путь Каналеса и Эдегора
Все магазины огнетушителей в Каталонии должны благодарить ему
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Вакилич
Ответ dr. cage
Удачи пацану.. Пусть повторит путь Вини, Родриго и Вальверде, а не путь Каналеса и Эдегора
Вспоминается еще Педро Лион
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Ярый ненавистник
Ответ Tollie
какая легенда, опомнись. это трансфер уровня Элвера Балича или Жюльена Фобера. от Анелька в Реале больше пользы, чем от этого днаря будет по итогу
А что бы ты сказал на месте 18 летнего паренька?
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Los Galácticos
Крутейших молодых футболистов собирает Перес в Реале, еще купить бы Альфонсо Дэвиса и будет просто шикардос.
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Любезный Коссутий
успехов тогда
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Talgat Ergeshov
Ответ Los Galácticos
Крутейших молодых футболистов собирает Перес в Реале, еще купить бы Альфонсо Дэвиса и будет просто шикардос.
это вполне возможно,учитывая интерес самого игрока и его агента,который в открытую говорил тип вроде "кто бы не хотел играть за реал" ну что-то такое)
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