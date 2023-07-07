Арда Гюлер: «Хочу стать легендой «Реала», это лучший клуб мира. Предложений было много, но «Мадрид» всегда был приоритетом»
Арда Гюлер высказался о переходе в «Реал» на презентации в качестве игрока команды.
– Во-первых, я хотел бы поблагодарить семью и клуб. Спасибо за все.
Я хочу стать легендой «Реала». Это лучший клуб мира. Я очень горжусь.
– Почему вы перешли в «Реал», а не в «Барселону»?
– Предложений было много, но переход в «Реал» всегда был моим приоритетом, – сказал 18-летний новичок «Мадрида».
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Кроос и Модрич повлияли на решение Гюлера перейти в «Реал»
Полузащитники мадридского «Реала» Тони Кроос и Лука Модрич помогли клубу в подписании Арды Гюлера.
18-летний футболист «Фенербахче», также выступающий за сборную Турции, дал согласие на переход в мадридский «Реал», отказав «Барселоне», о чём сообщили многочисленные авторитетные ресурсы. Как информирует журналист Волкан Демир, с юным игроком напрямую связывались Тони Кроос и Лука Модрич, и после разговора со звёздными полузащитниками «сливочных» турок окончательно решил принять предложение «Реала».
Стоимость трансфера Арды Гюлера оценивается более чем в 20 млн евро с учётом различных бонусов.
гюлер *отклоняет все предложения,чтоб перейти в реал*
😁