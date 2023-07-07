31-летний судья Даниил Шеметов лишился жизни в результате боевых действий.

«Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра.

Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Мелбет Первой лиге и уже получал ответственные матчи в Пути регионов Фонбет Кубка России.

РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку», – сообщили в .