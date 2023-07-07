РФС: «В зоне СВО погиб молодой арбитр Шеметов. Оказываем всю необходимую помощь семье»
31-летний судья Даниил Шеметов лишился жизни в результате боевых действий.
«Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра.
Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Мелбет Первой лиге и уже получал ответственные матчи в Пути регионов Фонбет Кубка России.
РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку», – сообщили в РФС.
Поражаюсь я, таким, как ты. Вроде считаете украинцев врагами, а к их потерям относитесь куда с большим интересом, чем к нашим