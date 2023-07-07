РФС: «В зоне СВО погиб молодой арбитр Шеметов. Оказываем всю необходимую помощь семье»

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС происшествия судьи Первая лига Вторая лига Политика ТАСС Футбол

31-летний судья Даниил Шеметов лишился жизни в результате боевых действий.

«Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра.

Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Мелбет Первой лиге и уже получал ответственные матчи в Пути регионов Фонбет Кубка России.

РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку», – сообщили в РФС.

94 комментария

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IrbIS
Ответ Metalloid
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а россияне - бесконечные?
+136
-15
+121
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Stalker1785
Сколько еще людей должно погибнуть что бы это закончилось?
+94
-14
+80
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Kikker
Ответ Elm
А что он там делал?
Не интересовался политикой.
+86
-11
+75
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Криштиану Роналду
Пора заканчивать этот бред сумасшедшего.
+83
-15
+68
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*MVP*
Ответ Metalloid
Комментарий удален модератором
а санитары что говорят?
+70
-13
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Мартинелли
Ответ IrbIS
а россияне - бесконечные?
Ему на россиян плевать
+45
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HI MARS
Конашенков завтра:Потери противника - 10 арбитров,20 линейных,5 системы ВАР
+48
-13
+35
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yulay
Ответ Саша Пушкин
А чего этот 31-летний футбольный судья Даниил Шеметов делал в в зоне специальной военной операции?
Войны, не надо себя обманывать
+34
-5
+29
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Elm
А что он там делал?
+34
-8
+26
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Олег Мохов
Ответ Elm
А что он там делал?
судил кого-то
+29
-5
+24
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TheItalian204
Все чаще задумываешься: "Зачем?"
+26
-5
+21
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ss_podonok
Ответ sC@ryCloW!
Комментарий удален модератором
от создателей "киев за 3 дня"
+29
-13
+16
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Сахарный ватник
Лада или Москвич???
+19
-6
+13
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Денис Давыдов
Ответ Stalker1785
Сколько еще людей должно погибнуть что бы это закончилось?
достаточно всего лишь одного, но нереально, к сожалению
+18
-5
+13
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Саша Пушкин
Ответ Криштиану Роналду
Пора заканчивать этот бред сумасшедшего.
А чего этот 31-летний футбольный судья Даниил Шеметов делал в в зоне специальной военной операции?
+26
-14
+12
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TheItalian204
Ответ Сахарный ватник
Лада или Москвич???
Главное, чтобы не дрова раз в сезон
+13
-2
+11
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Los Catrachos
Ответ Криштиану Роналду
Пора заканчивать этот бред сумасшедшего.
Уже 499 дней как пора, я бы сказал.
+17
-6
+11
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Олег Мохов
конашенков:потерь нет.
+14
-5
+9
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Вечно в бане
Ответ Metalloid
Комментарий удален модератором
А сколько наших закончится, при этом, наплевать?
Поражаюсь я, таким, как ты. Вроде считаете украинцев врагами, а к их потерям относитесь куда с большим интересом, чем к нашим
+15
-6
+9
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IS
Ответ Олег Мохов
судил кого-то
Шахтер Донецк против Зари Луганской играли
+9
0
+9
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Yaroslav Telin
Ответ sC@ryCloW!
Комментарий удален модератором
Да уже почти, Херсон наш, Лиман наш
+15
-7
+8
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TheItalian204
Ответ sp.msk.86
За власть глобалистов над миром
чрезмерно коммунистическое заявление, которое привело страну в то состояние, в котором она сейчас.
+15
-7
+8
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Montness
Гойда!
+11
-4
+7
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magentrumen
а где бронь?
+8
-1
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ivan ivanov
Ответ sC@ryCloW!
Комментарий удален модератором
так выдвигайся быстрее, а то все пропустишь
+5
0
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