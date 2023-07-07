Слуцкая о санкциях против российского спорта: «Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем»

Теги Ирина Слуцкая чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Владимир Путин МОК ISU Олимпийская сборная России Олимпиада-2026 Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, когда российские спортсмены вернутся на международную арену.

– Как вам ЧМ без россиян?

– Я его и не смотрю.

– Кто больше теряет – мы или те, кто нас отстраняет?

– Нельзя сказать, кто больше теряет. Мы теряем из‑за неучастия в международных турнирах, но навык не теряем, а они теряют зрелищно и финансово. Международный олимпийский комитет (МОК) пытается всеми силами привлечь наших спортсменов, их не хватает. Периодически прилетают предложения участия, зачастую абсурдные. Наиболее болезненно себя чувствуют сами спортсмены.

Фигурное катание быстро заканчивается для спортсмена. Год‑два, и спортсмен сходит с дистанции. Очень важно попасть в олимпийский цикл, в год Олимпиады. Есть безумно талантливые ребята, что проходят мимо своей карьеры.

– Может фигурное катание отпасть от Международного союза конькобежцев (ISU)?

– Думаю, что такого не произойдет. Хочется, чтобы наши вернулись на международную арену. Я оптимист, хочется верить, что еще немного, и мы вернемся. Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем. Видимо, там идет давление, и они побаиваются. Через одну зимнюю Олимпиаду, думаю, мы вернемся.

– МОК имеет какой‑то смысл [как организация]?

– Ничего нет постоянного, как структура он будет существовать. Придут более достойные люди, смелые, которые будут принимать решения, – сказала Слуцкая.

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23 комментария

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m.scaline
С нашего президента....
Спорт не при чем...
+41
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Ебздрогыч
Умственные способности на уровне депутатов Госдумы!
+35
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Ебздрогыч
Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем.

Ну тут либо биполярочка, либо интеллект хлебного мякиша
+24
-1
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Александр Скворцов
Слуцкая о санкциях против российского спорта: «Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем»
___________________________________________________
Что же они как мантру одно и тоже повторяют!?
+20
-2
+18
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Buharoid
А почему нельзя верить просто в победу, без президента? Или это не считается?
+16
-1
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Олег Кузнецов
Ответ m.scaline
С нашего президента.... Спорт не при чем...
В нашего президента не верю от слова совсем.
+18
-3
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Сахарный ватник
Она с начала основания в "Отрядах Путина".
+13
0
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Melnikov1968
Жизнь на твоём фигурном катании не заканчивается. Не тренируейтесь, не выступайте, никто вас не заставляет. Достали уже со своим нытьём.
+10
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GoodChel
ещё одна zомбированная
+11
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Eduard Rastryopin
За почти 1.5 уже года ни один из этих так и не сказал,как они видят эту их с президентом "победу".
Разрушенная до основания Украина,со стертыми с лица земли Киевом и Харьковым,Одессой и Днепром,и миллионами погибшими?
Вот это их виртуальная "победа"?
+11
-2
+9
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GMF
Под мигающей красной лампочкой надпись:
*включить дурачка
+9
0
+9
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Ketanest
Я верю в мудрость президента и в неподкупность постовых, в заботу банков о клиентах, в русалок верю, в домовых (c)
+8
0
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Peter Varfolomeyev
Какая же Слуцкая не умная, извините. И Сотникова туда же. Очень плачевно это все.
+5
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юрий зайцев
Взяла у нашего президента....
+3
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YOKODZUMA
Ответ Александр Скворцов
Слуцкая о санкциях против российского спорта: «Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем» ___________________________________________________ Что же они как мантру одно и тоже повторяют!?
Иначе вера ослабевает.
+4
-1
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Atsuktuvas
Ответ Александр Скворцов
Слуцкая о санкциях против российского спорта: «Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем» ___________________________________________________ Что же они как мантру одно и тоже повторяют!?
это как со словом "халва"...
+2
0
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Atsuktuvas
А ведь почти по Фрейду всю правду сказала:
"Ничего нет постоянного... Придут более достойные люди, смелые, которые будут принимать решения."
+1
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Olga.t
Хоть бы кто-то из этих верунов сказал, какую победу они ждут и верят...
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YOKODZUMA
Ответ Buharoid
А почему нельзя верить просто в победу, без президента? Или это не считается?
Ну так непонятно ни в чем победа заключается, ни в чем президент заключается.
+2
-1
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Улугбек Бербендыков
Да, эпоха информации и интернета показала, что большинство спортсменов умственно-ограниченные люди. Оно и понятно. Тренировки каждый день по много часов, мировоззрение очень узкое.
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Ashkharabar
Удивительно конечно, как она не видит, что говорит взаимоисключающие вещи…
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YOKODZUMA
Ответ юрий зайцев
Взяла у нашего президента....
Кто, слуцкая? Зачем ему эта бабулька. Для него и сестры аверины то перестарок.
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JBa
Ответ GMF
Под мигающей красной лампочкой надпись: *включить дурачка
хорошо играют. им бы в кино сниматься!
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