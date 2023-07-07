Семак недоволен календарем сезона: «Не понимаю, по какому принципу его составляют. Приходится делать ротацию, когда играешь через два на третий»
Сергей Семак раскритиковал календарь Мир РПЛ и Фонбет Кубка России на новый сезон.
– Вчера стало известно расписание первых туров чемпионата и Кубка. Сейчас получается так, что у «Зенита» первый матч на выезде 22-го числа, через три дня – игра в Кубке с «Ахматом», через четыре дня – еще выезд. Как вы оцениваете такой календарь? Не считаете, что РФС предоставил вам жесткий старт?
– Действительно, мне немножко непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка.
Что касается моего личного мнения, то точки зрения зрелищности, учитывая размеры нашей страны, гораздо проще играть не через два дня на третий, а через три дня — на четвертый. Все возможности для этого есть. Думаю, все тренеры меня поддержат.
Максимум можно сделать две домашних игры через два на третий. Да, тогда, наверное, можно подготовиться. Учитывая расстояния, два дня с перелетом – это сложно.
Думаю, в такой ситуации каждый тренер вынужден расставлять приоритеты. Мы уже говорили об этом и в предыдущих розыгрышах: когда ты играешь через два на третий, через два на третий, через два на третий, то приходится делать ротацию. Ты не можешь поставить сильнейший состав. Приходится расставлять приоритеты. Естественно, любой тренер всегда в приоритет поставит чемпионат.
Надеюсь, наша команда получит обоснованный ответ, почему именно так. Я не понимаю, – сказал Семак.
Не рассказывайте только ему про календарь в Англии
А во-вторых, у тренеров английских клубов ровно те же претензии по плотности матчей и отсутствию нормального отдыха.
Но, ради плюсиков и так сойдет.
Превозмогатели епт.
И даже мне уже пришлось написать на то - что это Вам не при Прядкине и не при Хачатурянце когда был порядок в РПЛ, а при Митрофанове с Алаевым. А это очень и очень большая разница и я считаю не в пользу нынешних руководителях Митрофанове с Алаевым. И я считаю менять их надо.
Для Ростова и Краснодара x2.
Москве пофиг, потому как московские клубы пол чемпионата играют друг с другом не выезжая за КАД.
Хорошо, что в этом сезоне пару клубов минусанули из РПЛ и теперь их хотя бы не 6-7 как раньше.