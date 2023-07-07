Семак недоволен календарем сезона: «Не понимаю, по какому принципу его составляют. Приходится делать ротацию, когда играешь через два на третий»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России календарь Футбол

Сергей Семак раскритиковал календарь Мир РПЛ и Фонбет Кубка России на новый сезон.

– Вчера стало известно расписание первых туров чемпионата и Кубка. Сейчас получается так, что у «Зенита» первый матч на выезде 22-го числа, через три дня – игра в Кубке с «Ахматом», через четыре дня – еще выезд. Как вы оцениваете такой календарь? Не считаете, что РФС предоставил вам жесткий старт?

– Действительно, мне немножко непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка.

Что касается моего личного мнения, то точки зрения зрелищности, учитывая размеры нашей страны, гораздо проще играть не через два дня на третий, а через три дня — на четвертый. Все возможности для этого есть. Думаю, все тренеры меня поддержат.

Максимум можно сделать две домашних игры через два на третий. Да, тогда, наверное, можно подготовиться. Учитывая расстояния, два дня с перелетом – это сложно.

Думаю, в такой ситуации каждый тренер вынужден расставлять приоритеты. Мы уже говорили об этом и в предыдущих розыгрышах: когда ты играешь через два на третий, через два на третий, через два на третий, то приходится делать ротацию. Ты не можешь поставить сильнейший состав. Приходится расставлять приоритеты. Естественно, любой тренер всегда в приоритет поставит чемпионат.

Надеюсь, наша команда получит обоснованный ответ, почему именно так. Я не понимаю, – сказал Семак.

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42 комментария

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ALMANAC
Бедный Богданыч🥲
Не рассказывайте только ему про календарь в Англии
+62
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Дмитрий9779
Ответ ALMANAC
Бедный Богданыч🥲 Не рассказывайте только ему про календарь в Англии
А там перелеты такие же по времени?Удобно так рассуждать когда твой клуб проводит в Москве 1/3 матчей.А Краснодар?Ростов?...
+37
-13
+24
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Лор'темар Терон
Удобно так говорить, когда нет еврокубков.
+23
-8
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T622222
А потом еще ЛЧ и потом ЛЕ, а стоп…..
+18
-7
+11
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атоммаш
Да, странный календарь. Целых 15 матчей на выезде, надо перенести под крышу эти игры срочно
+19
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ЦСКА1960
Бедняжка, ротацию ему делать приходится...
+17
-7
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Доктор Верховцев
Ответ ALMANAC
Бедный Богданыч🥲 Не рассказывайте только ему про календарь в Англии
Размеры Англии погугли.
+14
-11
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2vdhrvmmzf
Бедолагу Семака можно понять, все таки у Зенита совсем нет никаких ресурсов и скамейки, давайте поможем бедненькому и составим календарь чтоб играли раз в месяц 🙏 ну или руководство Зенита обратите внимание и закупите еще 11 игроков чтоб Семак имел 4 состава и мог играть спокойно хотя бы раз в неделю 🙏
+10
-7
+3
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guff05
Гениальная логика конечно. А нафига в команде больше 20 игроков, чтоб стабильно 13-15 игроков играло? Воспитывай игроков, чтоб сильных было не 11 , а 20..
+6
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schwein
Ответ ALMANAC
Бедный Богданыч🥲 Не рассказывайте только ему про календарь в Англии
Во-первых, в этой вашей Англии половина выездов на автобусе, как у Москвичей.
А во-вторых, у тренеров английских клубов ровно те же претензии по плотности матчей и отсутствию нормального отдыха.
Но, ради плюсиков и так сойдет.
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Alexander91
Какой бы календарь не был,наши футболисты скажут,что устали уже через 1,5 месяца после начала,это без ЕК и отборочных игр сборных
+3
-1
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амкар
И этот клуб говорит о том, что они бы порвали всех в ЛЧ
+1
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Ivan Petrov
Ответ ЦСКА1960
Бедняжка, ротацию ему делать приходится...
Просто у него ещё столько бразильцев нет
+6
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sd4fmwrvz8
Кому кому а уж Семаку жаловаться грех,играя без еврокубков и бразильцами в составе одними,мало игроков наверно а где своя школа для ротации ?
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Incendier Deafening
Зачем он ноет если уже чемпион известен?
Превозмогатели епт.
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Сахарный ватник
Этому лиш бы поныть о календаре.
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А недовольство календарём уже высказывались и другие.
И даже мне уже пришлось написать на то - что это Вам не при Прядкине и не при Хачатурянце когда был порядок в РПЛ, а при Митрофанове с Алаевым. А это очень и очень большая разница и я считаю не в пользу нынешних руководителях Митрофанове с Алаевым. И я считаю менять их надо.
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Винтовка_Латыпова
Сказочный... Дайте ему ещё бразильцев
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Алексей Зуев
Срочно закупить еще 10 бразильцев для ротации Сироже
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Новый тренер ФК Спартак
Наной Миллеру на 5 состав
+4
-3
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Metalloid
Утибоземой, огромный админресурс, деньги, беспринципность, это его всё устраивает, а вот с календариком не посовещались, как жалко, плохие люди.
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tankist231
Ответ ALMANAC
Бедный Богданыч🥲 Не рассказывайте только ему про календарь в Англии
В Англии попроще с расстояниями, сел на автобус, пара часов и на месте, а семак и их учитывает, у нас самолёты в основном
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А я ясные дни оставляю себе
Жалко бедолагу, страдает. Может деньгами ему скинемся?
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IlyaGrain
Какой стыд !! Это ваша работа если что 🤷🏻‍♂️за бешеные деньги к тому же !
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Злодей Спб
Ответ ALMANAC
Бедный Богданыч🥲 Не рассказывайте только ему про календарь в Англии
В Англии можно на автобусе на выезд в матч.дэй доехать в любую точку, а в России выезд - это сутки туда/сутки там/ночь обратно.

Для Ростова и Краснодара x2.

Москве пофиг, потому как московские клубы пол чемпионата играют друг с другом не выезжая за КАД.
Хорошо, что в этом сезоне пару клубов минусанули из РПЛ и теперь их хотя бы не 6-7 как раньше.
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