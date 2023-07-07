Никишин о Ротенберге: «Что за тренер? Тренер... Как правильно сказать... Многим рулят помощники. Роман Борисович не ведет тренировочный процесс, не он объясняет»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин ответил на вопрос о тренерских качествах Романа Ротенберга.

– Что за тренер Роман Ротенберг? Какие у него требования? Ты сам говорил, что вы заряжаетесь от его мотивации.

– Ну, вот, наверное, так бы я и ответил. А так... Что за тренер? Тренер... Как правильно сказать будет...

– Как ни скажи – все правильно будет.

– Ну, да.

То, что я сказал до этого, – он заходит в раздевалку или пусть будет тренировочный процесс, он даже на тренировках настраивает, что надо делать по максимуму.

Как он хочет, как он видит, как хотелось бы ему видеть. Понятное дело, что многими процессами рулят помощники.

Но все равно последнее слово всегда за ним. И он говорит то, что хочет видеть. Перед играми он мотиватор, заряжает нас, может кричать, подсказывать свои моменты, который видит.

Но также тренерский штаб – до этого не было такого в моей карьере, что все работают по максимуму. Все что-то подсказывают, везде все работают.

Роман Борисович не ведет как такового тренировочного процесса. Не он объясняет. Но все упражнения согласуются – они все вместе решают.

– На поле каждый из помощников объясняет свои упражнения.

– Да-да.

Если Роман Борисович увидел что-то неправильное, он тормозит, что-то объясняет, какие-то ошибки. Вот такой тренер, – сказал защитник СКА Александр Никишин.

22 комментария

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Илья Илья
Лишнего сказанул Никишин. Преследует по пути Гусева)))
+30
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Spartakovec navsegda
Какое-то ощущение от этого текста, что игрок очень хотел рассказать, но правильно при этом подобрать слова...и, в итоге, не смог.
+19
0
+19
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Mbest77
«Роман Борисович не ведет как такового тренировочного процесса» - сказал бывших игрок СКА
+17
-1
+16
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yulay
Ещё один лавочник появился в СКА
+12
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snipe
“Если Роман Борисович увидел что-то неправильное, он тормозит”
+11
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gkrep6

Заходит Йозе в раздевалку, достает скомканный листок бумаги из пиджака и протягивает помощнику.

- На, объясняй систему. - разворачивается и уходит.

Помощник удивленно смотрит, раскрывает листок, а там: https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2019/06/10/2/1560125207186531951.jpg
+6
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Barry_Cadny
В общем-то очевидно.
+6
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haymaker
Ответ Spartakovec navsegda
Какое-то ощущение от этого текста, что игрок очень хотел рассказать, но правильно при этом подобрать слова...и, в итоге, не смог.
И при этом все всё поняли)
+4
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Sebastian Debussy
собственно что и требовалось доказать. За бабки нанял профессионалов, а сам бегает под кокосом, и верещит, на всех, все ему: "Да да" а делают по-своему
+2
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Гекдениз Кардениз
Если неправильно что то делаешь подходит Рома и совет дает , прям так и вижу мудрец просмотревший 800 матчей подсказ дает как проф хоккеисту занимающемуся хоккеем с сопляковых лет ромочка подсказывает как тренероваться))
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DimaNN
А ведь со временем таких вот рассказов станет больше.
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Сергей Орлов
Просто Роме папа подарил на День рождения.. хоккей.
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Vovchik333
Когда пытаешься подобрать синонимы к «всё делают помощники, а он только умничает»
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Barry_Cadny
Ответ Barry_Cadny
В общем-то очевидно.
Что Рот выполняет роль комиссара, приписывая все заслуги себе.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Mbest77
«Роман Борисович не ведет как такового тренировочного процесса» - сказал бывших игрок СКА
и ведь вот это вот напоминающее маникен на тренеровочном бортике поставили рулить сборной))) Чую когда вернемся будем с Австрией за невылет бороться с ним
+1
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Chernoy
Он просто хочет быть главным
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Илья Артемьев
давай прощаться
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Дандрей
В Спартак обратно поедет Никишин, надо думать, что говоришь...
Хотя...
Ещё есть несколько клубов, кому пригодится он в ссылке от барина.)
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9_volk
короче, до йозе марино как до пекина раком
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Даниил Корольков
Русский Тэд Лассо
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U
Забавно, как он пытается мучительно придумать, хоть что-то, что, "как тренер" делает Ротенберг.
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alklimov2018
Мальчик спросил у великого режиссера-мультипликатора Уолта Диснея:
- Чем Вы занимаетесь?
- Я делаю мультфильмы.
- Ого! Вы рисуете свои мультфильмы?
- Нет, мультики рисует художник.
- Вы пишете сценарий?
- Нет, это делает сценарист.
- Значит музыку?
- Тоже нет. Музыку пишет композитор. Все делают другие люди, каждый на своем месте.
- Так Вы-то что делаете?!
- Я делаю мультфильмы.
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