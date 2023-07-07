Никишин о Ротенберге: «Что за тренер? Тренер... Как правильно сказать... Многим рулят помощники. Роман Борисович не ведет тренировочный процесс, не он объясняет»
Александр Никишин ответил на вопрос о тренерских качествах Романа Ротенберга.
– Что за тренер Роман Ротенберг? Какие у него требования? Ты сам говорил, что вы заряжаетесь от его мотивации.
– Ну, вот, наверное, так бы я и ответил. А так... Что за тренер? Тренер... Как правильно сказать будет...
– Как ни скажи – все правильно будет.
– Ну, да.
То, что я сказал до этого, – он заходит в раздевалку или пусть будет тренировочный процесс, он даже на тренировках настраивает, что надо делать по максимуму.
Как он хочет, как он видит, как хотелось бы ему видеть. Понятное дело, что многими процессами рулят помощники.
Но все равно последнее слово всегда за ним. И он говорит то, что хочет видеть. Перед играми он мотиватор, заряжает нас, может кричать, подсказывать свои моменты, который видит.
Но также тренерский штаб – до этого не было такого в моей карьере, что все работают по максимуму. Все что-то подсказывают, везде все работают.
Роман Борисович не ведет как такового тренировочного процесса. Не он объясняет. Но все упражнения согласуются – они все вместе решают.
– На поле каждый из помощников объясняет свои упражнения.
– Да-да.
Если Роман Борисович увидел что-то неправильное, он тормозит, что-то объясняет, какие-то ошибки. Вот такой тренер, – сказал защитник СКА Александр Никишин.
Заходит Йозе в раздевалку, достает скомканный листок бумаги из пиджака и протягивает помощнику.
- На, объясняй систему. - разворачивается и уходит.
Помощник удивленно смотрит, раскрывает листок, а там: https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2019/06/10/2/1560125207186531951.jpg
Хотя...
Ещё есть несколько клубов, кому пригодится он в ссылке от барина.)
- Чем Вы занимаетесь?
- Я делаю мультфильмы.
- Ого! Вы рисуете свои мультфильмы?
- Нет, мультики рисует художник.
- Вы пишете сценарий?
- Нет, это делает сценарист.
- Значит музыку?
- Тоже нет. Музыку пишет композитор. Все делают другие люди, каждый на своем месте.
- Так Вы-то что делаете?!
- Я делаю мультфильмы.