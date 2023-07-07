Никишин о Ротенберге: «Что за тренер? Тренер... Как правильно сказать... Многим рулят помощники. Роман Борисович не ведет тренировочный процесс, не он объясняет»

Александр Никишин ответил на вопрос о тренерских качествах Романа Ротенберга.

– Что за тренер ? Какие у него требования? Ты сам говорил, что вы заряжаетесь от его мотивации.

– Ну, вот, наверное, так бы я и ответил. А так... Что за тренер? Тренер... Как правильно сказать будет...

– Как ни скажи – все правильно будет.

– Ну, да.

То, что я сказал до этого, – он заходит в раздевалку или пусть будет тренировочный процесс, он даже на тренировках настраивает, что надо делать по максимуму.

Как он хочет, как он видит, как хотелось бы ему видеть. Понятное дело, что многими процессами рулят помощники.

Но все равно последнее слово всегда за ним. И он говорит то, что хочет видеть. Перед играми он мотиватор, заряжает нас, может кричать, подсказывать свои моменты, который видит.

Но также тренерский штаб – до этого не было такого в моей карьере, что все работают по максимуму. Все что-то подсказывают, везде все работают.

Роман Борисович не ведет как такового тренировочного процесса. Не он объясняет. Но все упражнения согласуются – они все вместе решают.

– На поле каждый из помощников объясняет свои упражнения.

– Да-да.

Если Роман Борисович увидел что-то неправильное, он тормозит, что-то объясняет, какие-то ошибки. Вот такой тренер, – сказал защитник СКА Александр Никишин.