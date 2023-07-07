Мостовой о сравнении с Карпиным: «Мнение обычного журналиста, еще и из Валенсии – смешно! Я знаю французский, а Валера – нет! Пускай позвонит в Виго и спросит, кто я такой»
Александр Мостовой ответил на слова испанского журналиста о россиянах в Ла Лиге.
Ранее журналист Radio Marca Valencia Луис Кортес назвал Валерия Карпина лучшим российским игроком, выступавшим в Ла Лиге, заявив, что он лучше Александра Мостового.
«Не видел он Мостового тренером, ну и че? А кого он вообще видел? Рауля видел, а Морьентеса, Карлоса, Фигу и Бекхэма на посту тренера? Могу еще перечислить пятьдесят фамилий. Вот куда он смотрит? Вообще не интересно такое мнение.
И что с того, что испанский знаю хуже, чем Валера? Я знаю французский, а он – нет! Еще и на португальском общаюсь. Это мнение какого-то обычного журналиста, так еще и из Валенсии. Позвонили бы еще в Мадрид и спросили, где игроки лучше – в «Барселоне» или «Реале»?! Просто смешно!
Про плохие отношения с «Сельтой» тоже не согласен. Да, за последний год контракта они мне деньги не заплатили. Я бы посмотрел, как себя вели футболисты, которым не дали зарплату за год контракта. Когда «Сельта» безжалостно существовала, а одному из лучших футболистов в ее истории не заплатили деньги. Вот поэтому я и ушел оттуда и последний год толком не играл. Мне нечего было там делать. Пусть лучше на это обратят внимание и спросят: «Где мои деньги?»
Смог бы я сейчас тренировать в Испании, как в прошлом это делал Карпин? Ага, только он взял и провалился! Через два месяца его убрали – отлично! Пускай лучше туда Абаскаль поедет – он же у нас величайший тренер! Молодой, в футбол не играл и тренирует – в нашем футболе это модно.
Хочется передать этому журналисту привет на испанском, португальском и английском. Пускай позвонит в Виго и спросит, кто такой Мостовой, и как там дела с «Сельтой». Найдет болельщиков и поспрашивает их мнение», – сказал экс-игрок «Сельты».
Валеру на царство?))
Шах и мат, господа хейтеры.
- Вы там, вообще, Мостового знаете?
Если вы это читаете, то знайте, Аршавин все-равно лучше
што
- Поезжайте в Киев! - сказал он неожиданно. - И тогда вы поймете, что я прав.Обязательно поезжайте в Киев.
- Какой там Киев? - пробормотал Шура. - Почему?
- Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. Обязательно спросите!
- Что вы пристаете? - хмуро спросил Балаганов.
- Нет, вы спросите! - требовал Паниковский. - Поезжайте и спросите. И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Ведь я был богатый человек.
У меня была семья и на столе никелированный самовар. А что меня кормило? Синие очки и палочка.
Он вынул из кармана картонный футляр, оклеенный черной бумагой в тусклых слеребряных звездочках, и показал синие очки.
- Вот этими очками, - сказал он со вздохом, - я кормился много лет. Я выходил в очках и с палочкой на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники.
- Почему же вы бросили это дело? - спросил Балаганов, оживившись.
- Революция! - ответил бывший слепой. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа! Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры.
гы гы гы
А она в футбол играла хоть?
Она мяч-то чеканить умеет?