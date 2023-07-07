Мостовой о сравнении с Карпиным: «Мнение обычного журналиста, еще и из Валенсии – смешно! Я знаю французский, а Валера – нет! Пускай позвонит в Виго и спросит, кто я такой»

Теги премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой ответил на слова испанского журналиста о россиянах в Ла Лиге.

Ранее журналист Radio Marca Valencia Луис Кортес назвал Валерия Карпина лучшим российским игроком, выступавшим в Ла Лиге, заявив, что он лучше Александра Мостового.

«Не видел он Мостового тренером, ну и че? А кого он вообще видел? Рауля видел, а Морьентеса, Карлоса, Фигу и Бекхэма на посту тренера? Могу еще перечислить пятьдесят фамилий. Вот куда он смотрит? Вообще не интересно такое мнение.

И что с того, что испанский знаю хуже, чем Валера? Я знаю французский, а он – нет! Еще и на португальском общаюсь. Это мнение какого-то обычного журналиста, так еще и из Валенсии. Позвонили бы еще в Мадрид и спросили, где игроки лучше – в «Барселоне» или «Реале»?! Просто смешно!

Про плохие отношения с «Сельтой» тоже не согласен. Да, за последний год контракта они мне деньги не заплатили. Я бы посмотрел, как себя вели футболисты, которым не дали зарплату за год контракта. Когда «Сельта» безжалостно существовала, а одному из лучших футболистов в ее истории не заплатили деньги. Вот поэтому я и ушел оттуда и последний год толком не играл. Мне нечего было там делать. Пусть лучше на это обратят внимание и спросят: «Где мои деньги?»

Смог бы я сейчас тренировать в Испании, как в прошлом это делал Карпин? Ага, только он взял и провалился! Через два месяца его убрали – отлично! Пускай лучше туда Абаскаль поедет – он же у нас величайший тренер! Молодой, в футбол не играл и тренирует – в нашем футболе это модно.

Хочется передать этому журналисту привет на испанском, португальском и английском. Пускай позвонит в Виго и спросит, кто такой Мостовой, и как там дела с «Сельтой». Найдет болельщиков и поспрашивает их мнение», – сказал экс-игрок «Сельты».

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56 комментариев

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CriminalJoint62
Причем тут Абаскаль? 😂
+53
0
+53
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Manu Maks
Ответ CriminalJoint62
Причем тут Абаскаль? 😂
Он не играл футбол и тренирует, это бесит царя, который играл и не тренирует!
+31
0
+31
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alexus-1990
понизили царя)
Валеру на царство?))
+28
0
+28
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Arctic
"Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции".
+22
-1
+21
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Zidane 21
да не бомбит у меня!
+21
-1
+20
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Кокич
"Я знаю французский, а Валера – нет!"

Шах и мат, господа хейтеры.
+19
-1
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utsh44psmr
Ответ alexus-1990
понизили царя) Валеру на царство?))
Так он лукавый презлым заплатил за предобрейшее, сам захотел царствовать и всем владеть, повинен смерти!
+13
0
+13
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mot1v
- Алло, Виго. Это Володька
- Вы там, вообще, Мостового знаете?
+12
0
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the80dream
Ему кто то позвонил? Или он здесь, сидит?
Если вы это читаете, то знайте, Аршавин все-равно лучше
+9
-1
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Михо
Что такое «Сельта безжалостно существовала» ?🤔
+7
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Константин Михайлович
Он в курсе что Рауль уже тренирует?
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Roman Betenya
>>Когда «Сельта» безжалостно существовала

што
+4
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Bello Jiafra
разозлили царя-батюшку журналюги гишпанские. ща как научится тренировать, да как всех навыигрывает. только сначала голову помыть надо...
+2
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Stannis_Baratheon
Ригоберка, вас с Мостовым хотя бы в одну палату уложили?)
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ten Hag
Испанский стыд
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Spaten
Езжайте в Киев и спросите , кем был Паниковский до революции!
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Wats0n
Это уже было в Симпсонах (С):

- Поезжайте в Киев! - сказал он неожиданно. - И тогда вы поймете, что я прав.Обязательно поезжайте в Киев.
- Какой там Киев? - пробормотал Шура. - Почему?
- Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. Обязательно спросите!
- Что вы пристаете? - хмуро спросил Балаганов.
- Нет, вы спросите! - требовал Паниковский. - Поезжайте и спросите. И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы не революция, разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта, как вы думаете? Ведь я был богатый человек.
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Roman Araslanov
Вот это бомбануло
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Любитель побеждать
Мостовой может и куку, но тут мнение близко к истине. Карпин-то уж точно не сильнее Мостового как футболист, а тренер он переоцененный. Ведь реально в Мальорке показал уровень свой.
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Faust Doc
Ответ Эндрю81
Посмотрите сколько лет этому журналисту=) Это крендель типа Нагучева, что под стол ходил, когда Мостовой там играл. Новости, которые мы заслужили... не, ну, если люди не хотят думать своей головой - норм. Хайп хайпом, погоняющий.
Испанский Дмитрий Егоров!
гы гы гы
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fc_champion
Только что позвонил в Виго. Всё подтвердили. Саня, иди спать.
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Рим Мухаметшин
Знаете, прочитав достаточное количество интервью Мостового, я даже как-то, ну не знаю, проникся) У него настолько чёткое мировоззрение, такая точная и несгибаемая позиция... В каждом интервью он гнёт свою линию - не важно спрашивали его или же нет. В какой-то момент я могу стать зомби Царя. Недавно увидел новость о том, что в Англии женщина стала первым тренером (среди женщин, разумеется), который тренировал в 4ом английском дивизионе. Сразу вопросы откуда-то из глубины моего сознания:
А она в футбол играла хоть?
Она мяч-то чеканить умеет?
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igls54
Месье, же не манж па сис жур. Подайте бывшему царю на пропитание
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[ADO]
Какой же он гнилой
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Сергей Орлов
Ответ utsh44psmr
Так он лукавый презлым заплатил за предобрейшее, сам захотел царствовать и всем владеть, повинен смерти!
С языка сняли)
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