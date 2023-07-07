ФХР подписала меморандум о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС

Теги ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

ФХР подписала меморандум о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил о подписании со странами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.

Роман Ротенберг ранее заявил: «Собираемся строить в Индии ледовые площадки. Посмотрите, как там популярен хоккей на траве: матчи собирают по 90 тысяч зрителей. Нужно к этому стремиться».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeff Lebowski
Половых отношений
Странный микс
В хоккейном соглашении
Со странами БРИКС.

Ходят по городу
Толпы бикс,
Седина мне в бороду,
Five times или six.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Томилин
На хрена козе баян?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
Индия и хоккей с шайбой самое то́, Роман Батькович прав...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий