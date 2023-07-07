ФХР подписала меморандум о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил о подписании со странами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.

Роман Ротенберг ранее заявил: «Собираемся строить в Индии ледовые площадки. Посмотрите, как там популярен хоккей на траве: матчи собирают по 90 тысяч зрителей. Нужно к этому стремиться».