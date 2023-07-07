Мбаппе все еще хочет остаться в «ПСЖ» до 2024-го. Его удивили слова Аль-Хелайфи об обещании не уходить бесплатно – он такого не говорил
Килиана Мбаппе удивили недавние высказывания президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.
Как сообщает L’Équipe, Мбаппе удивился тому, что Аль-Хелайфи выдвинул ему публичный ультиматум. После заявлений президента «ПСЖ» позиция нападающего не изменилась – он прибудет на предсезонку, которая начнется через две недели.
Килиан по-прежнему намерен отработать контракт с «ПСЖ» и уйти бесплатно летом 2024 года. Его озадачили слова Аль-Хелайфи о том, что Мбаппе обещал не уходить из «ПСЖ» бесплатно – в частных беседах он сообщил, что не давал таких обещаний.
Мбаппе понимает, что этим летом «Реал» не сможет удовлетворить финансовые требования «ПСЖ».
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Аль хелайфи:Слушай, у тебя 3 дня на раздумье,а потом продаем тебя
—И всё
"Мбаппе предатель и подлец, пошёл против своих",
"Рядом с домом Мбаппе нашли "Мерседес Спринтер", наполненным наличными евро",
"Мбаппе разрешили приехать на сборы ПСЖ. К нему не будут применены штрафы",
"Аль-Хелайфи: мы бы продали Мбаппе, если б захотели. Кхе-кхе. Вы что думаете, мы не знали заранее, что готовится такая провокация коллективной Испанией?"