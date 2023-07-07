Мбаппе все еще хочет остаться в «ПСЖ» до 2024-го. Его удивили слова Аль-Хелайфи об обещании не уходить бесплатно – он такого не говорил

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Килиана Мбаппе удивили недавние высказывания президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

Как сообщает L’Équipe, Мбаппе удивился тому, что Аль-Хелайфи выдвинул ему публичный ультиматум. После заявлений президента «ПСЖ» позиция нападающего не изменилась – он прибудет на предсезонку, которая начнется через две недели.

Килиан по-прежнему намерен отработать контракт с «ПСЖ» и уйти бесплатно летом 2024 года. Его озадачили слова Аль-Хелайфи о том, что Мбаппе обещал не уходить из «ПСЖ» бесплатно – в частных беседах он сообщил, что не давал таких обещаний.

Мбаппе понимает, что этим летом «Реал» не сможет удовлетворить финансовые требования «ПСЖ».

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Да насрать уже на этого Мбаппе, сколько можно этих одинаковых новостей ни о чем? Плевать!
+32
-11
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Данилов
Ответ даниил футбол
Я бы сказал: Аль хелайфи:Слушай, у тебя 3 дня на раздумье,а потом продаем тебя —И всё
На что Мбаппе отвечает: а я не хочу никуда уходить. Я хочу добросовестно отработать контракт до конца. Мы можем поговорить о досрочном расторжении по вашей инициативе, но, как вы понимаете, зарплату за последний год и положенные бонусы вам всё равно выплатить придётся".
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
Главный трансферный сериал в мире.
Смотрите всё лето на всех экранах Европы.
Каждый день следите за новостями.
Трижды в день новая информация.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Smith
Ответ даниил футбол
Я бы сказал: Аль хелайфи:Слушай, у тебя 3 дня на раздумье,а потом продаем тебя —И всё
Куда продаешь? А если Мбаппе не подпишет контракт с тем клубом, куда ты его продашь, руку отрубишь? ПСЖ не может сделать ничего. Именно поэтому их позиция выглядит такой истеричной и сумасшедшей. Очень надеюсь, что черепаха заберет все деньги за год и уйдет в Реал в 2024
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Данилов
Ответ San9
Зачем ему сейчас этот Реал, когда светят 90 лямов за "преданность" )))
Это самое прикольное в этой истории. "Я вас бортану через год, поэтому вы должны мне 90 млн. Если б я вас не бортанул, вы сэкономили бы 90 млн + заработали на продаже. То есть вы теряете ~150-250 млн, из которых примерно 150 млн точно достанутся мне, за то, что я вас бортану".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
даниил футбол
Я бы сказал:
Аль хелайфи:Слушай, у тебя 3 дня на раздумье,а потом продаем тебя
—И всё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Зачем ему сейчас этот Реал, когда светят 90 лямов за "преданность" )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Давно пора было уходить, затянул, уже 25 лет, осталось играть на высшем уровне не так уж и много, а кроме ЧМ так успехов и нет, притом в 2018 по игре лучше смотрелся, чем в 2022, не смотря на кучу голов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D Lee
Напомните сколько ему дожны дать бонусными если он отработает кнтрак от и до?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GerbertS
достойные друг друга клоуны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ayrik
Любитель трансов и жадный до денег, карабала
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Данилов
Смотрите в следующих сериях:
"Мбаппе предатель и подлец, пошёл против своих",
"Рядом с домом Мбаппе нашли "Мерседес Спринтер", наполненным наличными евро",
"Мбаппе разрешили приехать на сборы ПСЖ. К нему не будут применены штрафы",
"Аль-Хелайфи: мы бы продали Мбаппе, если б захотели. Кхе-кхе. Вы что думаете, мы не знали заранее, что готовится такая провокация коллективной Испанией?"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чеширский_кот
Мне интересно, на что рассчитыва ПСЖ в прошлом году, когда Мбаппе уже почти бесплатно ушел. И сколько они ему отвалили, чтобы он еще на год остался + не без давления со стороны Макрона. Ну ни за что не поверю, что Мбаппе мог обещать не уходить бесплатно! И уж раз он был им так нужен, что обещали золотые горы - ну так и гоните ему их, раз он свое по контракту отрабатывает. И нечего шейхам прибедняться. А кто кому что обещал - пожалуйста, вписывайте в контракт...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dikki Shelton
Реал Мадрид сможет, если захочет . Пора заканчивать эту историю и идти дальше.
Перес вообще выпустит опровержение? Это уже не смешно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bentley Verura
Ответ Человек1991
Был бы я владельцем ПСЖ, то очень жёстко бы сказал Мбаппешке, либо уговаривай свою судейскую реалку заплатить минимум 200 лимонов сейчас , либо мы тебя отстраняем на год от футбола. И всё сразу быстро разрешится. )
ну здесь как бы псж полностью проиграет если отстранят. во первых весь сезон без своего лидера, элитного нападающего, во вторых потеряют такого игрока за бесплатно, а в третьих это повлияет на репутацию клуба. так что в псж сейчас не в том положении чтобы ставить условия или диктовать
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий