Гран-при Великобритании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й
Сильверстоун
7 июля 2023 года
2-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.28,078 (27 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,022 (29)
3. Алекс Албон («Уильямс») +0,218 (30)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,264 (29)
5. Логан Сарджент («Уильямс») +0,688 (29)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,788 (30)
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,802 (28)
8. Пьер Гасли («Альпин») +0,811 (27)
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,848 (29)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,056 (26)
11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,147 (27)
12. Джордж Расселл («Мерседес») +1,160 (25)
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,164 (23)
14. Ландо Норрис («Макларен») +1,182 (24)
15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,205 (24)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,300 (24)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,361 (20)
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,405 (25)
19. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,493 (29)
20. Шарль Леклер («Феррари») – не показал времени (0)
Леклер пропустил вторую практику в Сильверстоуне из-за технических проблем
Гран-при Великобритании-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Албон – 3-й
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Если от Албона такого ожидать можно было, то Сарджент действительно показал, что Гроув в кой-то веки под руководством Ваулза сделал реальный прорыв.
Беркли сегодня просто нигде и это на самой успешной для Льюиса трассе!
Вспоминается другой большой юбилей "Уильямс" - ГП Испании 2012, тогда сэру Френку стукнуло 70. А великий и ужасный Мальдонадо - выиграл гонку с поула. Тогда британская команда отожгла и на трассе и в боксах. Причем в боксах - буквально, четверых механиков госпитализировали после пожара.