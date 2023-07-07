Уимблдон. 3-й круг. Сафиуллин сыграет с Пельей, Рублев – с Гоффеном, Джокович встретится с Вавринкой

Теги Новак Джокович Уимблдон результаты ATP Андрей Рублев Роман Сафиуллин Теннис

Новак Джокович встретится со Стэном Вавринкой в третьем круге «Уимблдона».

Роман Сафиуллин поборется с Гидо Пельей, Андрей Рублев – с Давидом Гоффеном.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 44 700 000 фунтов

Открытые корты, трава

Третий круг

Гидо Пелья (Аргентина) Роман Сафиуллин (Россия)
Дата проведения
7 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
7 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
7 июля, 20.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
7 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Кентен Алис (Франция)
Дата проведения
7 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Максимилиан Мартерер (Германия)
Дата проведения
7 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) Микаэль Имер (Швеция)
Дата проведения
7 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Лиам Броади (Великобритания)
Дата проведения
7 июля, 18.30
Онлайн матча

2 комментария

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Верховенский1990
Время возвращать долги, Новак прекрасно помнит, что проиграл красноносому на ТБШ последние 3 матча, без вариантов для Вавринки.
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Евгений Фабиянчук
Всем привет!
Сегодня нас ждёт суперматч с суперисторией, и поэтому хештег дня соответсвующий: #КазньВавринки
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