Уимблдон. 3-й круг. Сафиуллин сыграет с Пельей, Рублев – с Гоффеном, Джокович встретится с Вавринкой
Новак Джокович встретится со Стэном Вавринкой в третьем круге «Уимблдона».
Роман Сафиуллин поборется с Гидо Пельей, Андрей Рублев – с Давидом Гоффеном.
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 44 700 000 фунтов
Открытые корты, трава
Третий круг
- Дата проведения
- 7 июля, 16.00
- Дата проведения
- 7 июля, 18.00
- Дата проведения
- 7 июля, 20.30
- Дата проведения
- 7 июля, 14.30
- Дата проведения
- 7 июля, 15.00
- Дата проведения
- 7 июля, 16.30
- Дата проведения
- 7 июля, 16.30
- Дата проведения
- 7 июля, 18.30
Сегодня нас ждёт суперматч с суперисторией, и поэтому хештег дня соответсвующий: #КазньВавринки