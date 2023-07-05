Маунт ушел из «Челси», «Зенит» проиграл «Црвене Звезде», Алькарас и Маррей во 2-м круге «Уимблдона», Сергей Шнуров на Суперкубке России и другие новости

1. Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси». Хавбек переходит в «Манчестер Юнайтед», он уже успешно прошел медосмотр.

2. Алькарас, Маррей, Норри вышли во второй круг «Уимблдона», Эванс выбыл. У женщин в первом круге победили Соболенко, Рыбакина и Жабер. Матчи Медведева, Шевченко, Мирры Андреевой и Блинковой были перенесены на среду из-за дождя.

3. «Зенит» уступил «Црвене Звезде» (1:2) в Кубке PARI Премьер, пропустив с пенальти на 88-й. Во время игры фанаты обеих команд скандировали лозунг «Косово – Сербия».

4. ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за Фернандеса. Армейцы считают сюрреалистичной ситуацию, когда должны платить за Марио: «Мы не благотворительная организация».

5. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин получали деньги из бюджета России в сезоне-2022/23. Главный тренер сборной утверждала, что их не финансируют.

6. Саудовский «Аль-Ахли» объявил о переходе экс-форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Контракт – на 3 года.

7. Сергей Павлович поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC.

8. СКА выменял братьев Федотовых из «Торпедо». Максим – лучший бомбардир «Торпедо» среди защитников в прошлом сезоне.

9. СБР представил экипировку сборной России по биатлону для будущего сезона: «Мы горды быть наследниками биатлонных традиций великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК».

10. Трансферные слухи. «Зенит» хочет включить 19-летнего хавбека «Фламенго» Виктора Уго в сделку по Клаудиньо. Переговоры «ПСЖ» и Мбаппе о продлении контракта в тупике. Клуб хотел продать его, чтобы решить проблемы с ФФП – Килиан обещал не уходить бесплатно. В в случае перехода в «Реал» Килиан будет играть «где угодно, кроме левого фланга атаки» – позиция закреплена за Винисиусом. «Барса» закрыла сделку по Роке за 35+10 млн евро, форвард прибудет в январе. Отступные – миллиард евро, один из бонусов – за «Золотой мяч». Гюлер решил перейти в «Реал», а не в «Барсу», «Мадрид» заплатит около 20 млн евро за 18-летнего хавбека «Фенербахче». 39-летний Иньеста может перейти в «Интер Майами» к Месси и Бускетсу.

11. Владимир Путин пригласил сборные стран ШОС на Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге.

12. Дочь Самюэля Это’О требует приговорить отца к году тюрьмы – он задолжал ей алименты на сумму 90 тысяч евро.

13. Сергей Шнуров может выступить на Суперкубке России до и после матча «Зенита» и ЦСКА.

14. Алина Загитова посетила закрытие сезона ФХР – семейный ужин «Мы вместе». Фото с фигуристкой выложил Роман Ротенберг.

Цитаты дня.

Уткин об избиении журналистки Милашиной: «Поддерживаю героическую женщину. Бить, брить налысо, позорить – позор само по себе»

Елена Вайцеховская: «Убеждена, что вся группа «Хрустального» запрыгала четверные прежде всего благодаря Трусовой, а вовсе не Тутберидзе с Дудаковым»

«Ди Мария заслуживает такого же признания, как Месси, Марадона и Кемпес. Когда он стал чемпионом мира, я был больше рад за него, чем за себя». Менотти о хавбеке Аргентины

«Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла». Деспотович об экс-тренере «Рубина»

Мерсон о Кейне: «Уходить из АПЛ в 47 голах от рекорда Ширера, чтобы помочь «Баварии» выиграть 97-ю Бундеслигу подряд – зачем ему это?»

Юко Кавагути: «Получила русский паспорт, чтобы моя жизнь была интересной. В Японии как-то все аккуратно, слишком удобно»