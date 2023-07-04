СКА подтвердил переход братьев Федотовых. Максим – лучший бомбардир «Торпедо» среди защитников в прошлом сезоне

СКА выменял братьев Федотовых из «Торпедо».

Петербургский клуб подтвердил переход защитника и нападающего .

« », в свою очередь, получило права на и , а также денежную компенсацию, которая, как сообщается, составит 110 миллионов рублей.

21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх Фонбет Чемпионата КХЛ за «Торпедо» – это лучший результат среди защитников клуба. Также у него 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.

20-летний форвард Илья Федотов выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев он набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах.

23-летний Замула выступает за океаном в системе «Филадельфии». В минувшем сезоне на его счету 4 (0+4) очка в 14 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.

22-летний Савунов набрал 1 (0+1) балл в 5 играх за СКА. В составе «СКА-Невы» у него 30 (11+19) очков в 43 играх чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути». В Кубке Петрова добавил 3 (1+2) балла в 6 играх.