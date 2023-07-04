СКА подтвердил переход братьев Федотовых. Максим – лучший бомбардир «Торпедо» среди защитников в прошлом сезоне

Теги СКА Торпедо переходы КХЛ Егор Замула Данил Савунов Илья Федотов Максим Федотов Хоккей

СКА выменял братьев Федотовых из «Торпедо».

Петербургский клуб подтвердил переход защитника Максима Федотова и нападающего Ильи Федотова.

«Торпедо», в свою очередь, получило права на Данила Савунова и Егора Замулу, а также денежную компенсацию, которая, как сообщается, составит 110 миллионов рублей.

21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне набрал 26 (9+17) очков в 64 играх Фонбет Чемпионата КХЛ за «Торпедо» – это лучший результат среди защитников клуба. Также у него 7 (2+5) очков в 10 играх плей-офф КХЛ.

20-летний форвард Илья Федотов выступал на правах аренды за «Нефтехимик». В составе нижнекамцев он набрал 14 (9+5) очков в 40 матчах.

23-летний Замула выступает за океаном в системе «Филадельфии». В минувшем сезоне на его счету 4 (0+4) очка в 14 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.

22-летний Савунов набрал 1 (0+1) балл в 5 играх за СКА. В составе «СКА-Невы» у него 30 (11+19) очков в 43 играх чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути». В Кубке Петрова добавил 3 (1+2) балла в 6 играх. 

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9 комментариев

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Nuteruoli
Школа Ромчика работает! Опять будет хвастаться, что воспитанники его системы.
+27
-1
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Сергей Орлов
"Система" опять напылесосила себе "воспитанников".
+24
0
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Егор Ковынёв
Когда это пузырь уже лопнет?! Позор.
+12
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Savardus
Болельщики СКА! Где Вы?! Когда начнёте орать что СКА - не пылесос?

Ах да, болельщиков же у СКА нету, только глорики. А титула уже давненько не было.
+10
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Guy from sport
Позорище
+8
-1
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fatov65@mail.ru
Им можно всё
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AERN
Ромка игроков воспитывает как принтер. За лето десяток игроков воспитал таким способом.
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Человек_Легенда
Ответ Savardus
Болельщики СКА! Где Вы?! Когда начнёте орать что СКА - не пылесос? Ах да, болельщиков же у СКА нету, только глорики. А титула уже давненько не было.
А что ты хочешь услышать? Что да, Ромка ахренел? Ну да, ахренел)
Пока кубок не поучит - не успокоится
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