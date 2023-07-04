Джордже Деспотович высказался об отношениях с Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским.

– Прекрасно помню день, когда меня выставили из команды. Еще утром я разговаривал с Яровинским. Хотел продолжить выступать за «Рубин». Мне сказали, что рассчитывают на меня. А через два часа выбросили чемодан из отеля и сказали, чтобы шел искать новую команду. Даже не дали попрощаться с ребятами, пообедать вместе напоследок.

– В какой момент все пошло не так в отношениях со Слуцким и Яровинским?

– Когда мне перестали давать игровое время. Но я не потерял веру в себя.

– У вас есть обида на «Рубин»?

– Нет, потому что их [Слуцкого и Яровинского] уволили. Когда это произошло, я открыл шампанское. По статистике до моего прихода они едва удерживались в , а со мной заняли четвертое место. Лучший футболист за полтора года – и уходит без причины. О чем тут говорить?

– Какие у вас сейчас отношения с Яровинским?

– Это человек, которому улыбаешься в лицо, но хорошо о нем не думаешь. Он поступает так же. Вот такие у нас отношения.

Я о Слуцком ничего плохого не говорил – а они со мной поступили как девочки. В Слуцком вообще больше женского, чем мужского.

– Сильно.

– Я правду сказал и не боюсь ее. Правда – самая обидная вещь. Я не обманываю. Есть люди, которые могут это подтвердить. Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла, – сказал бывший нападающий « ».