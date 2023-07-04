«Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла». Деспотович об экс-тренере «Рубина»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Олег Яровинский Джордже Деспотович Футбол

Джордже Деспотович высказался об отношениях с Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским.

– Прекрасно помню день, когда меня выставили из команды. Еще утром я разговаривал с Яровинским. Хотел продолжить выступать за «Рубин». Мне сказали, что рассчитывают на меня. А через два часа выбросили чемодан из отеля и сказали, чтобы шел искать новую команду. Даже не дали попрощаться с ребятами, пообедать вместе напоследок.

– В какой момент все пошло не так в отношениях со Слуцким и Яровинским?

– Когда мне перестали давать игровое время. Но я не потерял веру в себя.

– У вас есть обида на «Рубин»?

– Нет, потому что их [Слуцкого и Яровинского] уволили. Когда это произошло, я открыл шампанское. По статистике до моего прихода они едва удерживались в РПЛ, а со мной заняли четвертое место. Лучший футболист за полтора года – и уходит без причины. О чем тут говорить?

– Какие у вас сейчас отношения с Яровинским?

– Это человек, которому улыбаешься в лицо, но хорошо о нем не думаешь. Он поступает так же. Вот такие у нас отношения.

Я о Слуцком ничего плохого не говорил – а они со мной поступили как девочки. В Слуцком вообще больше женского, чем мужского.

– Сильно.

– Я правду сказал и не боюсь ее. Правда – самая обидная вещь. Я не обманываю. Есть люди, которые могут это подтвердить. Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла, – сказал бывший нападающий «Рубина». 

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22 комментария

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babajaro
Дальнейшая карьера Деспота показала, что они были правы...
+29
0
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Зелёный гопник
Слуцкий на 90% - бегемот, на 10% - человек.
+21
-6
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Miron_8383
Если футболист позволяет себе такое говорить о тренере, при котором выдал свой лучший отрезок в карьере, то дело уже не в тренере, а в голове футболиста
В Деспотовиче 90% ребёнка с завышенной самооценкой и 10% Дзюбы, причём его плохой части
+15
-1
+14
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Игорь Игорев
В этой ситуации скорее Деспотович выглядит девушкой. Сначала его юзали, потом перестали юзать, потом вышвырнули, когда стал показывать свой дурной характер и намекать, что уйдет в другой клуб.
+6
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scuderiafan
Нормально так каловой массы накинул на лопасти
+5
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Павел Колесников
Вроде интервью шло более-менее, но тезис про то, что все российские команды должны играть на искусственных полях, заставил задуматься о вменяемости Джордже
+4
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Ксяоми Ноутов
Ответ Dmitry Orlov
На рассуждения Деспота о прошедшей любви Слуцкий может ответить цитатой Валерия Овчинникова: "Футболист - не женщина, чтобы я его любил, я другой ориентации".
Ну ориентация Слуцкого как раз не доказана, а поведение странное.
+4
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Артём Амирджанян
Сильно
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Mohnatiy
Ну не зря же Слуцкий так запал на *зюбу... ☝🏻
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Мукунку хороший
Ответ Miron_8383
Если футболист позволяет себе такое говорить о тренере, при котором выдал свой лучший отрезок в карьере, то дело уже не в тренере, а в голове футболиста В Деспотовиче 90% ребёнка с завышенной самооценкой и 10% Дзюбы, причём его плохой части
Р.S ..у дзюбы нет хорошей части)
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Иван Дорн
Жирков "Слуцкий, на 90% скандалистка, все пилит и пилит"
+2
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snoopy
Ответ Зелёный гопник
Слуцкий на 90% - бегемот, на 10% - человек.
Челмедведосвин. Наполовину человек, наполовину медведосвин
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OldRedWhite
Ответ babajaro
Дальнейшая карьера Деспота показала, что они были правы...
Никому не нравится стареть и Деспоту в том числе
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Dan Kennedy
Все троица достойны друг друга.
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Тюменец
Деспотович: Слуцкий сзади - пионерка, спереди - пенсионерка! Б…я буду!
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songbilong
какая обиженка
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Faust Doc
Господи, скорее бы уже сезон начался!
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tolobas
Любовный треугольник)
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Dmitry Orlov
На рассуждения Деспота о прошедшей любви Слуцкий может ответить цитатой Валерия Овчинникова: "Футболист - не женщина, чтобы я его любил, я другой ориентации".
0
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