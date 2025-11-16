Газзаев о Чили и Перу: если приезжают такие соперники, зачем ротировать состав?.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение национальной команды в BetBoom товарищеском матче от Чили (0:2).

– Закономерен ли результат?

– Прежде всего, хочется сказать о наших гостях. Меня сильно удивило, когда журналисты и эксперты утверждали, что мы вновь выбрали себе слабых соперников. Подождите, как это Чили и Перу могут быть слабыми?!

Да, они сейчас не отобрались на чемпионат мира. Но и перуанцы, и чилийцы участвуют в отборе, регулярно играют против колумбийцев, уругвайцев, бразильцев, аргентинцев. Не стоило заранее принижать их уровень. Думаю, мы все увидели, что это весьма крепкие сборные. Считаю, команда Чили победила вполне заслуженно.

– В чем мы уступили чилийцам?

– Думаю, все увидели, насколько здорово чилийцы, как, к слову, и перуанцы, готовы физически, технически хорошо оснащенные футболисты. Никаких проблем с настроем у них точно не было, несмотря на товарищеский характер встречи. Смело шли в единоборства и часто их выигрывали. Быстро работают с мячом, резко меняют направление атак. Повторюсь, мы столкнулись с соперниками, которые регулярно играют против Бразилии, Аргентины, Уругвая. Проверили свой уровень. Счет, как говорится, на табло. Но мне бы здесь хотелось заострить внимание на одном важном моменте.

– Каком?

– Если к нам приезжают такие соперники, зачем же нужно ротировать состав? К чему эти эксперименты от Валерия Карпина и его помощников? Есть же футбольный закон: стабильность состава – стабильность результата. А наши тренеры все время меняют сочетания игроков. Возьмите центр обороны. Против Перу вышли Мелехин и Осипенко, сейчас – Дивеев и Лукин. Это касается и других линий. Пора бы уже определиться с оптимальными вариантами, наигрывать связки. Где у нас основа, где резерв? Все смешалось. Должна быть обойма из 16-18 человек. Вот и все.

Против Перу одним из лучших в нашей команде был Алексей Миранчук. Он уже заматерел, ведет за собой партнеров, завязывает комбинации. Но сегодня его не оказалось даже в заявке. По отдельным позициям вообще возникают вопросы. Не буду называть конкретные фамилии, но есть футболисты, которые, пожалуй, не соответствуют уровню национальной команды, – сказал Газзаев.