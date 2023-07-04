«Зенит» хочет включить 19-летнего хавбека «Фламенго» Виктора Уго в сделку по Клаудиньо (Bolavip)

«Зенит» хочет получить игрока «Фламенго» в рамках сделки по Клаудиньо.

Как сообщает Bolavip, российский клуб хочет включить 19-летнего полузащитника Виктора Уго в сделку по переходу в бразильскую команду. При этом южноамериканцы должны будут доплатить за трансфер.

Отмечается, что Клаудиньо уже дал согласие на переход во « ».

В чемпионате Бразилии-2023 Виктор Уго провел 12 матчей и отличился 1 результативной передачей.