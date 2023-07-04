«Зенит» хочет включить 19-летнего хавбека «Фламенго» Виктора Уго в сделку по Клаудиньо (Bolavip)
«Зенит» хочет получить игрока «Фламенго» в рамках сделки по Клаудиньо.
Как сообщает Bolavip, российский клуб хочет включить 19-летнего полузащитника Виктора Уго в сделку по переходу Клаудиньо в бразильскую команду. При этом южноамериканцы должны будут доплатить за трансфер.
Отмечается, что Клаудиньо уже дал согласие на переход во «Фламенго».
В чемпионате Бразилии-2023 Виктор Уго провел 12 матчей и отличился 1 результативной передачей.
За Алберто неплохие ништячки получили.
Бразильцы, к нам и нашему чемпу более лояльны, учитывая и отношения между государствами и то, что они отсюда часто попадают в сборную. Если ещё будет продажа Малкома в топ-клуб, это будет ещё один жирный плюс.
Поэтому, Бразилия сейчас для клубов РПЛ реально спасение.
Апелляции еще не было, никто ничего не знает, а Сашка уже все знает, все решил за всех, ну дак.. Царь!