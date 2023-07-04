«Зенит» хочет включить 19-летнего хавбека «Фламенго» Виктора Уго в сделку по Клаудиньо (Bolavip)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

«Зенит» хочет получить игрока «Фламенго» в рамках сделки по Клаудиньо.

Как сообщает Bolavip, российский клуб хочет включить 19-летнего полузащитника Виктора Уго в сделку по переходу Клаудиньо в бразильскую команду. При этом южноамериканцы должны будут доплатить за трансфер. 

Отмечается, что Клаудиньо уже дал согласие на переход во «Фламенго». 

В чемпионате Бразилии-2023 Виктор Уго провел 12 матчей и отличился 1 результативной передачей. 

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Ответ Дмитрий Никифоров
Скауты зенита не вылезают из Бразилии, меняют бразильцев на бразильцев, как будто в мире больше нет достойных игроков из других стран, смешно на это все смотреть...маниакальность какая то больная если честно уже... Видимо понимают, что без бразильцев плакало чемпионство
Спартак понимает что даже с достойными игроками плакало чемпионства 🤷🏽‍♂️😹
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Надо Кузяева в замен отдать, хоть так поиграть в топ 5 чемпе 👍🏼😁
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Safa
Ответ Faust Doc
Эта схема будет работать на понижение. Сначало в обмен Уги всякие будут приезжать, ну а потом уже откровенные Уги. Гы гы гы
Сам пошутил, сам посмеялся
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
Ответ Дмитрий Никифоров
Скауты зенита не вылезают из Бразилии, меняют бразильцев на бразильцев, как будто в мире больше нет достойных игроков из других стран, смешно на это все смотреть...маниакальность какая то больная если честно уже... Видимо понимают, что без бразильцев плакало чемпионство
Скауты ищут не " бразильцев" а футболистов , которые умеют играть в футбол.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Family
Ответ Дмитрий9779
15+7-9+Уго-норм.Хотя думаю это фейк.
Да я вообще не думаю что Фламенго отдаст такого игрока, в 19 лет игрок старта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Dmitry Family
что то мне подсказывает что доплата будет на уровне 7-9 лямов, и это очень печально за такого игрока как Клаудиньо
15+7-9+Уго-норм.Хотя думаю это фейк.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Trash Talking
Зенит вынужден брать игроков на добром слове, которые молоды и хотят заявить о себе в Европе, не скрывая своей цели не задерживаться в российском чемпе. Поэтому такая текучка будет со всеми бразильцами. Если не докажут свою состоятельность - уедут обратно в Бразилию, докажут - перейдут в статусный европейский клуб.
РПЛ для них всегда будет трамплин, не более)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Ответ Marina_Greta
Зенит грамотно ведёт дела в отношении Бразилии, явно берут на будущее и перепродажу неплохую игроков!
Зенит вынужден брать игроков на добром слове, которые молоды и хотят заявить о себе в Европе, не скрывая своей цели не задерживаться в российском чемпе. Поэтому такая текучка будет со всеми бразильцами. Если не докажут свою состоятельность - уедут обратно в Бразилию, докажут - перейдут в статусный европейский клуб.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Dmitry Family
Да я вообще не думаю что Фламенго отдаст такого игрока, в 19 лет игрок старта
У Клауда контракт до конца сезона 26-27,Зениту нет смысла за меньшие деньги продавать одного из лидеров и украшение РПЛ.На тренировках он весел и усерден,ни что не предвещает его уход.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
2-го отказались вести переговоры,а 4-го передумали что ли?😁
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Marcus-light
Пока они все просто сбегают обратно
Кто "все" сбежали?
За Алберто неплохие ништячки получили.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Family
Ответ Никита Самарин
А что за Виктор Уго?
атакующий полузащитник 3 ляма 19 лет игрок старта левша
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Никита Самарин
А что за Виктор Уго?
Атакующий полузащитник,трансфермаркт-3 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Caniball
Пока за того и за другого предлагают меньше чем за них заплатил Зенит.
Время покажет, пока и рано делать выводы, а переговоры по Венделу и Клауду думаю будут продолжаться, пока Зенит не выжмет себе выгоду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Marina_Greta
Ну думаю, не все так плохо, Вендела и Клауда смогут продать они я считаю)
Пока за того и за другого предлагают меньше чем за них заплатил Зенит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Marina_Greta
Зенит грамотно ведёт дела в отношении Бразилии, явно берут на будущее и перепродажу неплохую игроков!
Пока никого не перепродали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Marina_Greta
Зенит грамотно ведёт дела в отношении Бразилии, явно берут на будущее и перепродажу неплохую игроков!
Пока они все просто сбегают обратно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Зенит грамотно ведёт дела в отношении Бразилии, явно берут на будущее и перепродажу неплохую игроков!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Путятин
Ответ Oleg Olegov
Главное, чтоб Алипа не забрали
Уже забирмют к счастью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
Ответ Дмитрий Никифоров
Не умничай, все поняли о чем речь
Да- да," Вся Страна"!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivannumber1
Ответ Дмитрий Никифоров
Скауты зенита не вылезают из Бразилии, меняют бразильцев на бразильцев, как будто в мире больше нет достойных игроков из других стран, смешно на это все смотреть...маниакальность какая то больная если честно уже... Видимо понимают, что без бразильцев плакало чемпионство
Не болею за Зенит, но они всё делают правильно. Ни один талант сейчас в молодом возрасте не поедет в Россию без еврочашек. И на адекватную зп.

Бразильцы, к нам и нашему чемпу более лояльны, учитывая и отношения между государствами и то, что они отсюда часто попадают в сборную. Если ещё будет продажа Малкома в топ-клуб, это будет ещё один жирный плюс.

Поэтому, Бразилия сейчас для клубов РПЛ реально спасение.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anton.zaiats
Ответ Дмитрий Никифоров
Скауты зенита не вылезают из Бразилии, меняют бразильцев на бразильцев, как будто в мире больше нет достойных игроков из других стран, смешно на это все смотреть...маниакальность какая то больная если честно уже... Видимо понимают, что без бразильцев плакало чемпионство
20 июня, 09:37 | К новости Мостовой о приговоре Промеса: «Ясно, что он будет играть в России. Еще и паспорт дадут»-7
Апелляции еще не было, никто ничего не знает, а Сашка уже все знает, все решил за всех, ну дак.. Царь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
А что за Виктор Уго?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бен Гаан
Ответ Дмитрий Никифоров
Скауты зенита не вылезают из Бразилии, меняют бразильцев на бразильцев, как будто в мире больше нет достойных игроков из других стран, смешно на это все смотреть...маниакальность какая то больная если честно уже... Видимо понимают, что без бразильцев плакало чемпионство
Отели на год вперед в Бразилии оплачены скаутам
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Путятин
От Клаудиньо суеты много а толку мало. Пяточками своими делает 10 пасов на ногу соперников и один в лучшем случае на своего. По воротам бить стесняется, если не попадает в состав так нервничает, что бросается на судей. Давно пора продавать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий