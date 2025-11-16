  • Спортс
  • Кержаков про 0:2 с Чили: «Россия не ожидала такого сопротивления. Эти годы усыпили бдительность – даже матч с Перу показал, что уже не видно азарта в глазах футболистов»
Кержаков про 0:2 с Чили: «Россия не ожидала такого сопротивления. Эти годы усыпили бдительность – даже матч с Перу показал, что уже не видно азарта в глазах футболистов»

Александр Кержаков: уже не видно азарта в глазах футболистов сборной России.

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о поражении национальной команды в BetBoom товарищеском матче с Чили (0:2).

«Мне понравилась сборная Чили. Россия создала не так много моментов, только уже в конце был шанс у Глебова. Но серьезной опасности не создали.

Я уже не помню уровня других соперников. После отстранения сборная сыграла около 20 матчей. Но свежи воспоминания о вчерашней игре, и чилийцы были индивидуально сильны, организованны – все делали вовремя, очень технично. Сборная России не ожидала, что столкнется с таким сопротивлением.

Эти годы усыпили бдительность, и даже матч с Перу показал, что уже не видно азарта в глазах футболистов. Но даже при таком отношении были победы.

Однако вчера футболисты Чили превосходили сборную России – и это доставило большие проблемы, с которыми раньше не сталкивались», – сказал Кержаков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
товарищеские матчи (сборные)
психология
