Переговоры «ПСЖ» и Мбаппе о продлении контракта в тупике. Клуб хотел продать его, чтобы решить проблемы с ФФП – Килиан обещал не уходить бесплатно (L’Equipe)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы финансовый фэйр-плей Килиан Мбаппе Футбол

Переговоры «ПСЖ» и Килиан Мбаппе об активации опция продления контракта зашли в тупик.

Как сообщает Onze Mondial со ссылкой на L’Equipe, в парижском клубе убеждены, что Килиан хочет уйти бесплатно в 2024 году, не активировав опцию продления до 2025-го.

Отмечается, что бесплатный уход станет «финансовой катастрофой» для «ПСЖ», поскольку в клубе рассчитывали продать Мбаппе, а не отпустить бесплатно, чтобы решить вопросы с финансовым фэйр-плей. Уверенность в трансфере подпитывалась тем, что Килиан обещал боссам не уходить бесплатно.

Сейчас «ПСЖ» рассматривает два варианта: либо продление контракта с Мбаппе, либо его продажа этим летом. Пока неизвестно, как на это смотрит сам футболист.

Ранее сообщалось, что Мбаппе готов уйти этим летом, но намерен получить от «ПСЖ» зарплату до конца контракта и бонус за лояльность – в сумме около 150 млн евро.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
у Мбаппе кукуха улетела. И правильно, потому что ПСЖ сам ей дал крылья.

Ни один клуб так не облизывал своего игрока. Даже президента присоединили к этому. У Мбаппе сейчас самая большая зарплата в европейском футболе и самый большой культ личности вокруг своей персоны. Так что теперь он определяет реальность, а не ПСЖ.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Энрике еще не понял, куда залез
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nugoboss
Система, я тебе, а ты мне, дал сбой.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sasha230876
По радио в 20.00 объявили, что Мбаппе уже перешел в Реал. Зашел на sports.ru узнать подробности, а здесь тишина.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ sasha230876
По радио в 20.00 объявили, что Мбаппе уже перешел в Реал. Зашел на sports.ru узнать подробности, а здесь тишина.
так он ещё в прошлом году перешёл.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Продлит в последний момент.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Акира_1
Ну походу Мбаппе как в сказке о золотой рыбке в этот раз попросил у ПСЖ уже должность директора клуба или президента Франции, так что тупик ожидаемый. 🤷‍♂️
уйдёт бесплатно, как пеший из Барсы и будет от ПСЖ ещё несколько лет "дань собирать" - самый лучший ученик Месси 🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ Фарид Харисов
у Мбаппе кукуха улетела. И правильно, потому что ПСЖ сам ей дал крылья. Ни один клуб так не облизывал своего игрока. Даже президента присоединили к этому. У Мбаппе сейчас самая большая зарплата в европейском футболе и самый большой культ личности вокруг своей персоны. Так что теперь он определяет реальность, а не ПСЖ.
Не то чтобы улетела, у него в контракте написано, что он больше чем всё тренеры, игроки и персонал. Как и с Месси в Барселоне, глупо давать золотые горы и ожидать, что игрок через год добровольно от них откажется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ Этот Райола хочет денег
Продавать, что тут думать. И уже наконец то начать руководствоваться долгосрочными целями, а не сиюминутными хотелками шейхов
Что бы продать, нужно получить согласие от самого Мбаппе)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ждем в Ман Сити, лучший вариант для Мбаппе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Пименов
Как же не хочется, чтобы он оказался в Реале или другом хорошем клубе. Заруинит же наверняка все своей "звездой".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
это тот, кто как то писал что деньги мол не сильно важны...а теперь понимая что в Реале дают з/п в 3 раза меньше чем в ПСЖ хочет всё же урвать свои 100 лямов, хоть с ПСЖ, хоть с Реала(как подписной бонус при бесплатном переходе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ну походу Мбаппе как в сказке о золотой рыбке в этот раз попросил у ПСЖ уже должность директора клуба или президента Франции, так что тупик ожидаемый. 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Растиньяк
Все идет к тому, что он продлит контракт, он слишком глубоко влез в эту задницу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
у приколов над пересом есть своя цена
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
"Переговоры «ПСЖ» и Килиан Мбаппе об активации опция продления контракта зашли в тупик"
Автор: Sports.ru

Зачем скрыли автора этого перла?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
Очевидный жирнющий фейк. Когда ПСЖ вообще вспоминал о ФФП, не говоря уже о том, чтоб пытаться ему соответствовать?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий