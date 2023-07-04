Переговоры «ПСЖ» и Мбаппе о продлении контракта в тупике. Клуб хотел продать его, чтобы решить проблемы с ФФП – Килиан обещал не уходить бесплатно (L’Equipe)

Переговоры «ПСЖ» и Килиан Мбаппе об активации опция продления контракта зашли в тупик.

Как сообщает Onze Mondial со ссылкой на L’Equipe, в парижском клубе убеждены, что Килиан хочет уйти бесплатно в 2024 году, не активировав опцию продления до 2025-го.

Отмечается, что бесплатный уход станет «финансовой катастрофой» для «ПСЖ», поскольку в клубе рассчитывали продать Мбаппе, а не отпустить бесплатно, чтобы решить вопросы с финансовым фэйр-плей. Уверенность в трансфере подпитывалась тем, что Килиан обещал боссам не уходить бесплатно.

Сейчас «ПСЖ» рассматривает два варианта: либо продление контракта с Мбаппе, либо его продажа этим летом. Пока неизвестно, как на это смотрит сам футболист.

Ранее сообщалось, что Мбаппе готов уйти этим летом, но намерен получить от «ПСЖ» зарплату до конца контракта и бонус за лояльность – в сумме около 150 млн евро.