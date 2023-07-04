Алина Загитова посетила закрытие сезона ФХР – семейный ужин «Мы вместе». Фото с фигуристкой выложил Роман Ротенберг

Теги ФХР Роман Ротенберг Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова побывала на ужине в честь закрытия сезона Федерации хоккея России.

Фото с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию опубликовал в соцсети Роман Ротенберг

«Всей большой хоккейной семьей мы провели закрытие сезона ФХР – семейный хоккейный ужин «Мы вместе», на котором собрались наши легендарные ветераны, игроки сборной России из НХЛ, хоккеисты «России 25», наши друзья и партнеры», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

Ротенберг рассказал о закрытии сезона ФХР – ужине «Мы вместе»: «Огромное спасибо Миллеру и «Газпрому», Потанину и «Норникелю» за поддержку нашего хоккея!»

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

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144 комментария

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Syndycate
Алина теперь тоже в семье Ротенбергов?)
+60
-25
+35
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Mixalblch
Ответ Наталья Будаева
За клевету ответишь в другом месте
за борщом следи
+33
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Оксана Иванова
Ответ Сайтама
Алина настоящая красавица. Выглядит потрясающе. Везде желанный гость. Активность зашкаливает. Хоккейное сообщество всегда её поддерживает. Дочь хоккеиста! Папина дочка. Молодец!
Самим не надоело елей лить?
+46
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avcgloronalduMU
в общем все тайное стало явным ))
+35
-12
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Оксана Иванова
Ответ scorp19
Комментарий удален модератором
Ну, что вы , деловой партнер 😀
+33
-12
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Syndycate
Ответ Сайтама
Да, в хоккейное сообщество абы кого не приглашают. Как бы не хотелось бы очень некоторым туда попасть 😉. Пусть довольствуются ударом по мячу) Или символическим вбросом шайбы) 😄
Это теперь так называется, "хоккейное сообщество"?)
+32
-12
+20
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Anna Morgan
Вырастил себе половинку, так сказать с молодых ногтей
+41
-23
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Оксана Иванова
Ответ Сайтама
Да, в хоккейное сообщество абы кого не приглашают. Как бы не хотелось бы очень некоторым туда попасть 😉. Пусть довольствуются ударом по мячу) Или символическим вбросом шайбы) 😄
Иногда лучше довольствоваться «символическим вбросом шайбы»
+30
-13
+17
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Syndycate
Ну не по доброте душевной же он ее команду "Красная машина" на Кубке Первого канала 3 года спонсировал)
+34
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Оксана Иванова
Ответ Pentrak
Воспитал и научил.
С учебой что-то идет не так, но высшее образование получит, даже 2
+20
-7
+13
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IrbIS
фото уже не неинтересно, а вот видео я бы посмотрел...
+17
-4
+13
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Crosby174
Рома берет пример со "старших". Кое у кого тоже была любовница по имени Алина, вот Ротен решил не отставать.
+34
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Sebilya Fezaziyeva
Спортс, вам надо поменять свое название на "сплетникс.ру"))) Только сплетни и намеки и публикуете😏
Такую девушку, как Алина, всегда будут преследовать грязные сплетни и слухи, к сожалению. Такова цена популярности😒
+31
-20
+11
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Мэй Касахара
Ответ ЦСКА1960
Комментарий удален модератором
Сейчас поварешкой прилетит 😂
+20
-9
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белая простыня олимпиады
Ответ Oeva
На том же мероприятии была жена и дети Ротенберга, но для интеллектуалов со спортса это не имеет никакого значения 🐵
так давно известно что у него жена не стенка, так какие тут могут быть проблемы?!
+17
-7
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Pentrak
Путём дедукции можно попробовать угадать любимую песню РР:
Не плохо очень иметь три жены,
Но очень плохо с другой стороны.

Разрешит мне жена каждая по сто,
Итого триста грамм — это кое-что!
Но когда на бровях прихожу домой,
Мне скандал предстоит с каждою женой!
+18
-8
+10
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Мэй Касахара
Совсем не палятся, голубки 😁
+27
-18
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furiking
Ответ Наталья Будаева
Комментарий удален модератором
Определение клеветы загуглите хотя бы
+15
-6
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Jefri AG
Еврей и татарка они, если честно, не пара, не пара, не пара)))
+14
-5
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Syndycate
Ответ ЦСКА1960
Комментарий удален модератором
Ходят такие слухи да
+32
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Syndycate
Ответ Jane Earlosofical
большая часть комментариев здесь: "я бы тоже так хотел, но не могу, поэтому осуждаю". )))
То есть хотели бы мутить с мужиком, который вам в отцы годится, только из-за денег?) Я бы написал как это называется, но меня забанят)
+13
-8
+5
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fillette
Нууу, мелковато как-то и не ново.... Могли бы Вайц подождать, она там пишет, старается про Загитову, а вы тут внимание отвлекаете )).
+18
-13
+5
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Melnikov1968
А меню ужина будет? Интересно.
+7
-2
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fillette
Ответ Оксана Иванова
Самим не надоело елей лить?
Вам набрасывать не надоело же.
+20
-15
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Леонид
Красивая Алина опять всех затмила 👍
+25
-20
+5
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