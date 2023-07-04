Алина Загитова посетила закрытие сезона ФХР – семейный ужин «Мы вместе». Фото с фигуристкой выложил Роман Ротенберг
Алина Загитова побывала на ужине в честь закрытия сезона Федерации хоккея России.
Фото с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию опубликовал в соцсети Роман Ротенберг.
«Всей большой хоккейной семьей мы провели закрытие сезона ФХР – семейный хоккейный ужин «Мы вместе», на котором собрались наши легендарные ветераны, игроки сборной России из НХЛ, хоккеисты «России 25», наши друзья и партнеры», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.
Ротенберг рассказал о закрытии сезона ФХР – ужине «Мы вместе»: «Огромное спасибо Миллеру и «Газпрому», Потанину и «Норникелю» за поддержку нашего хоккея!»
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга
Такую девушку, как Алина, всегда будут преследовать грязные сплетни и слухи, к сожалению. Такова цена популярности😒
Не плохо очень иметь три жены,
Но очень плохо с другой стороны.
Разрешит мне жена каждая по сто,
Итого триста грамм — это кое-что!
Но когда на бровях прихожу домой,
Мне скандал предстоит с каждою женой!