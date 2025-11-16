  • Спортс
10

Уоддл о Кейне: «Его достижения в Англии уже говорят сами за себя. Харри мог бы поискать вызов в Италии, Испании или Франции. «Реал» еще больше «Баварии», «Барса» – отличный вариант»

Крис Уоддл: Кейн мог бы захотеть поиграть за «Реал», «Барсу», «ПСЖ» или «Милан».

Экс-полузащитник сборной Англии Крис Уоддл не советовал бы Харри Кейну возвращаться в «Тоттенхэм» из «Баварии».

«Знаю, звучит заманчиво, правда? Я уже слышал, как люди говорят о возвращении Харри Кейна. Конечно, это было бы здорово для «Тоттенхэма», но я не уверен, что «шпоры» захотят его заполучить, учитывая цену и возраст.

Даже если бы другая команда хотела его, не уверен, что «Бавария» захочет его продавать. Они отпустили Роберта Левандовского в «Барселону» примерно в том же возрасте, и он не перестает забивать с тех пор. Из того, что я видел, «Реалу» тоже не помешал бы такой девятый номер, как Харри Кейн. Левандовски может покинуть «Барселону», и это тоже был бы отличный вариант.

Харри, вероятно, подумает, что выполнил свою работу в Англии, и, возможно, то же самое он думает о времени, проведенном в Германии. Теперь он мог бы искать новый вызов в Италии, Испании или Франции. «Бавария» – огромная команда, но «Реал» еще больше – вот это была бы история!

На месте «Реала», «Барселоны» или «Милана», я бы спросил себя, почему бы мне не выбрать его? Он забивает голы, очень техничный, может играть как девятым, так и десятым номером. Его работа с Николасом Джексоном показала, насколько хороша его игра в пас и в связках. Он умеет создавать моменты. Так что я был бы удивлен, если бы «Бавария» отпустила его, вместо того чтобы продлить еще на два года.

Если бы я был Харри, я бы предпочел попробовать жизнь в Испании, чем вернуться в Англию. Побить рекорд [Ширера] было бы особенным, но его достижения в Англии уже говорят сами за себя.

Если бы он решил: «Я хорошо выступил в Германии, теперь я сыграю за «Пари Сен-Жермен» или «Реал Мадрид», уверен, «Реал» был бы заинтересован в его приобретении, если бы он захотел покинуть «Баварию». И, послушайте, я уверен, «Тоттенхэм» приветствовал бы его возвращение.

Он отличный игрок, и люди говорят, что Харри Кейн – действительно хороший, умный центральный нападающий. Говорят, что он недостаточно быстр, или что-то в этом роде, но на протяжении всей своей карьеры он забивал голы везде, где выступал. Каждый сезон он стабильно забивает голы, и за это ему платят. Но он очень хороший футболист.

Не обязательно, что он скажет: «Я бы с удовольствием вернулся в «Тоттенхэм». Будь я на его месте, я бы подумал: «Почему бы мне не попробовать себя в другом клубе и не поиграть за кого-нибудь вроде «Реала»?» Какая это была бы возможность», – сказал Уоддл для SheKicks.net.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
