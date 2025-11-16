Гаттузо о матче с Норвегией: «Выиграть 9:0 очень-очень сложно, но никогда не говори никогда»
Гаттузо о матче с Норвегией: выиграть 9:0 сложно, но никогда не говори никогда.
Тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо не исключил, что команда может выиграть 9:0 у Норвегии.
Такая победа позволит итальянцам напрямую выйти на ЧМ-2026. В противном случае прямую путевку получит Норвегия.
«Счет 9:0 немыслим. В футболе никогда не говори никогда, но нужно смотреть правде в глаза.
Мы готовимся к этой игре так же, как и к любой другой, будем играть с гордостью, понимая, что нам противостоит команда, которая полгода назад доставила нам немало хлопот.
Благодаря разуму и игре с умом мы сможем продолжить то, что делали раньше. Выиграть 9:0 очень и очень сложно, но никогда не говори никогда», – сказал Гаттузо.
