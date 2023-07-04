Андрес Иньеста может перейти в «Интер Майами».

39-летний хавбек может стать одноклубником и Серджи Бускетсом, с которыми выступал за «Барсу».

По данным Rac1, у Иньеста есть предложение от « » и от клуба из Саудовской Аравии.

летом покинул «Виссел Кобе», за который выступал с лета 2018 года.