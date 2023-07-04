39-летний Иньеста может перейти в «Интер Майами» к Месси и Бускетсу
Андрес Иньеста может перейти в «Интер Майами».
39-летний хавбек может стать одноклубником Лионеля Месси и Серджи Бускетсом, с которыми выступал за «Барсу».
По данным Rac1, у Иньеста есть предложение от «Интер Майами» и от клуба из Саудовской Аравии.
Иньеста летом покинул «Виссел Кобе», за который выступал с лета 2018 года.
Каталонский волшебник
Вот бы еще увидеть игрока уровня Иньесты образца (2008-2015)
Месси- чемпион мира ! До сих пор кайф от этого момента !