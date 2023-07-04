39-летний Иньеста может перейти в «Интер Майами» к Месси и Бускетсу

Теги МЛС Андрес Иньеста Лионель Месси возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Андрес Иньеста может перейти в «Интер Майами».

 39-летний хавбек может стать одноклубником Лионеля Месси и Серджи Бускетсом, с которыми выступал за «Барсу».

По данным Rac1, у Иньеста есть предложение от «Интер Майами» и от клуба из Саудовской Аравии. 

Иньеста летом покинул «Виссел Кобе», за который выступал с лета 2018 года. 

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36 комментариев

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Ебздрогыч
Ну можно еще Хави на год выписать, Барсу кто-нибудь из помощников потренирует
+61
-3
+58
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10ztv
там песка и так хватает)
+31
-5
+26
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Хан Сахан
И с нового сезона переименоваться в Олд Бойз Майами
+27
-3
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ten Hag
Легендарный игрок, конечно
Каталонский волшебник
Вот бы еще увидеть игрока уровня Иньесты образца (2008-2015)
+20
-7
+13
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Берендей Ватрушкин
Пуйоль ещë живой, кстати
+13
0
+13
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Этот Райола хочет денег
В связи с этой новостью в США взлетели цены на тонометры и мази от радикулита
+6
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LEO30_10
Вы тоже об этом думаете "Барселона Майами"
+5
0
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Никита Зорин
Ответ Хан Сахан
И с нового сезона переименоваться в Олд Бойз Майами
Old but gold
+3
0
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Антон Патракеев
Осталось Хави вернуть и тот легендарный центр Барсы даст последнюю гастроль
+4
-1
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Света Володько
Amigos FC 😎
+3
0
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Эрик Оганезов
Там еще про Рамоса писали, вот это команда мечты собирется )
+3
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Cearvm
В Японии последний сезон Иньеста толком не играл, физически подсел, а тут еще более интенсивная лига. Скорее всего, закончит.
+2
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Футбол, хоккей итд
Осталось Пепа уговорить....
+2
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Этот Райола хочет денег
Ответ Ебздрогыч
Ну можно еще Хави на год выписать, Барсу кто-нибудь из помощников потренирует
А если за это время ему Барса еще и з/плату будет продолжать выплачивать, как и Месси, перейдет обязательно)...
+6
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Tseren031293
Три игрока, которые выиграли ВСЕ ! Какой же кайф, что у Лео есть тот же трофей, что у Иньесты и Бускетса!
Месси- чемпион мира ! До сих пор кайф от этого момента !
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MR04
Интересно посмотреть на его уровень сейчас
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tolobas
Ого, он еще играет!
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Бекболат Тұяқ
А я думал он в Барсе спорт директор или тренером или еще кем то. Ну это его выбор может перфоманс покажет🤷
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Alexander Yavriantz
Какой-то бенефис пенсионеров футбольных в наши дни))
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The Dark defener
Он ещё играет?
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Dan Kennedy
Саудиты как-то поадекватнее собирают состав. Эти просто дедов Барселоны набирают. И Рамоса. Перебор просто.
+1
-1
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mg-3
Чем там Пуйоль занимается?))
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Дандрей
Суареса возьмите тогда ещё, хочется посмотреть на футбольную версию "Неудержимых"!
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LIBerly
Для медийки - топ. На матчи "олд Барсы" будут ходить.
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error505
это будет легендарное воссоединение!
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