Мерсон о Кейне: «Уходить из АПЛ в 47 голах от рекорда Ширера, чтобы помочь «Баварии» выиграть 97-ю Бундеслигу подряд – зачем ему это?»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Алан Ширер Тоттенхэм Пол Мерсон Харри Кейн Джеймс Мэддисон Футбол

Пол Мерсон считает, что Харри Кейну не стоит переходить в «Баварию».

Ранее сообщалось, что мюнхенцы ведут переговоры с Кейном. Форвард «Тоттенхэма» также заинтересован в переходе в «Баварию».

«Единственный игрок, который выведет «Челси» на новый уровень – это Харри Кейн, только он на это способен. Он вернет «Челси» в борьбу за чемпионство.

Если «Челси» подпишет Кейна и не финиширует в первой четверке, то что-то явно не так – вот насколько велика разница, которую внесет Кейн.

В прошлом сезоне он забил 30 голов в чемпионате за «Тоттенхэм», только представьте! С кем он играет в «шпорах»? Фактически он должен все делать сам. Если он останется в «шпорах» в следующем сезоне вместе с Джеймсом Мэддисоном, страшно подумать, сколько голов он забьет.

Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы Кейн перешел в «Баварию». Зачем, будучи в 47 голах от рекорда Алана Ширера в АПЛ, переходить в «Баварию» и помогать ей выиграть Бундеслигу в 97-й раз подряд? Зачем ему это?» – написал Мерсон в колонке для Sky Sports.

Ширер забил 260 голов в АПЛ, на счету Кейна 213 мячей.

Алан Ширер: «Если Кейн хочет в «Баварию», я, блин, сам его отвезу! Что угодно, лишь бы защитить мой рекорд по голам в АПЛ»

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95 комментариев

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kot_letova
Ответ Алексей Попов
Чтобы выиграть титул ?????
Титулы есть у многих, рекорд по голам - у единиц
+79
-2
+77
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Саша Белый
Ответ Алексей Попов
Чтобы выиграть титул ?????
По-моему такой рекорд в тысячу раз почетнее любого чемпионства, а уж тем более того, за которое особо и нет-то борьбы
+77
-8
+69
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Born is the King
3-4 медали АПЛ или Бундеслиги есть у любого Гнабри, Брауна или Канселу, но побить исторический рекорд великого Ширера это будет эпохально
Ширер выбирает команду недели АПЛ не из-за медали 95го ,а из-за великого рекорда в АПЛ
+73
-6
+67
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red_devils
ключевое "чтобы выиграть" :)
+27
-4
+23
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mr kovalsky
Ответ eftomolgy
Возможно Кейну надоело быть лучшим и он хочет играть в лучшей команде
Тогда ему нужно переходить в Торпедо
+20
-1
+19
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eftomolgy
Ответ Born is the King
3-4 медали АПЛ или Бундеслиги есть у любого Гнабри, Брауна или Канселу, но побить исторический рекорд великого Ширера это будет эпохально Ширер выбирает команду недели АПЛ не из-за медали 95го ,а из-за великого рекорда в АПЛ
Возможно Кейну надоело быть лучшим и он хочет играть в лучшей команде
+20
-1
+19
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Человек1991
Мерсон повторяет наши шутки в которых большая доля правды)
+19
-4
+15
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Алексей Попов
Ответ llolishe
Прикиньте если Кейн не побьет рекорд Ширера ухахахаха
Ахаха 47 голов так то немало. Многие и об этом забывают
Это надо 2 сезона на очень хорошем уровне играть.
+14
-2
+12
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Shadow1882
Канонир прав
Халявные титулы для галочки в Германии или войти в историю и оставить наследие для всего английского футбола?
+12
-1
+11
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Пенс
Ответ sfilatov13
там баппе в реал перешёл, а вы спите
там-это где? В пабликах вк?
+11
-1
+10
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Дмитрий Крутенко
47 голов до рекорда - это два сезона. После них он уже будет никому ненужным. А ему хочется трофеев. Он хочет за свою карьеру хоть что-то выиграть.
+11
-1
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Самый быстрый индиан
Зачем, вместо того чтобы играть в «Тоттенхэме» и не выиграть АПЛ в 97-й раз подряд, переходить в «Баварию» и бороться за Лигу Чемпионов? Зачем ему это?
Ох уж эти Британские учоные ;)
+9
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no_one_perfect
Легенда Арсенала советует что-то игроку Тоттенхема))) что-то мне кажется, что по определению он не может желать добра)))
+7
0
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Бодратустра
как Румменигге сказал так и будет
+9
-4
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doomjitsu
Ответ red_devils
ключевое "чтобы выиграть" :)
Ну, побьет рекорд и в предпенсионном возрасте перейдет зимой, например, в чемпионскую команду. Хоть в НХЛ всего один трофей, но случай с Рэем Бурком очень памятный. А там-то даже не зимой, а еще до чемпионского сезона обмен произошел.

Наверняка Кейну и одной АПЛ хватит на закате карьеры, если он действительно станет лучшим бомбардиром. И не факт, что с Баварией, Сити, Реалом он в принципе сможет выиграть ЛЧ за любой период. Никакой гарантии же не дают при переходе. Только вот какие у него самого приоритеты – это уже другой вопрос...
+5
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i.v.a.n.t
Ответ red_devils
ключевое "чтобы выиграть" :)
Реально, как будто трофеев завались
+5
-1
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sfilatov13
там баппе в реал перешёл, а вы спите
+4
-1
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CIONTRO
Ему 29 лет. Через год у него заканчивается контракт, а за год он точно не забьет 47 голов, минимум 2 года нужно (тоже не факт). А в 31-32 ему будет трудно перейти в топ клуб, с длительным контрактом и высокой зарплатой. Легче будет продлить контракт с ТТХ и скорее всего ничего опять не выиграет. Таким образом, рискует слыть самым большим неудачником из топ футболистов, который не выиграл ничего не только из международных трофеев, но и национальных. Даже национальный кубок.
+3
0
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AlexZhano__
Будто российский футбольный функционер что-то сказал про российского футболиста.
+3
-1
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red hikkikomori
Да он и не уйдет из АПЛ, и вероятно из ТТХ тоже
+2
0
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Арслан Устарханов
КЕЙНУ 29 Забьет еще и 100 мячей, если останется у АПЛ.
+2
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shooher
Ответ Topson_77
47 голов изи за 4 сезона
на уровне Кейна за 2.
+2
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Мертвый
ну смотрите Кейну 29 если уйдет и будет играть 3-4года в Баварии( с возможностью много трофеев) вернётся в 33 обратно в Англию и будет играть например до 38-39 то спокойно побет рекорд Ширера, так что все возможно...
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Антонио Мартынов
Здорово сказано ))
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Евгений Панурин
Ответ ZamoRano
И что ему даст этот рекорд ширера? Что это дало ширеру? Да ничего. А так выиграет кучу трофеев и лч.
Согласен. Все рекорды бьются. И рекорд Ширера будет побит, а потом и Кейна. Но человек живёт здесь и сейчас. Считаться одним из лучших в мире и не играть даже в Лиге Чемпионов, не иметь возможности побороться за победы (даже не в кубках, а просто - победы в матчах) - всё это понимаемо может вызывать желание сменить обстановку.
+2
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