Пол Мерсон считает, что Харри Кейну не стоит переходить в «Баварию».

Ранее сообщалось, что мюнхенцы ведут переговоры с Кейном. Форвард « » также заинтересован в переходе в «Баварию».

«Единственный игрок, который выведет « » на новый уровень – это , только он на это способен. Он вернет «Челси» в борьбу за чемпионство.

Если «Челси» подпишет Кейна и не финиширует в первой четверке, то что-то явно не так – вот насколько велика разница, которую внесет Кейн.

В прошлом сезоне он забил 30 голов в чемпионате за «Тоттенхэм», только представьте! С кем он играет в «шпорах»? Фактически он должен все делать сам. Если он останется в «шпорах» в следующем сезоне вместе с , страшно подумать, сколько голов он забьет.

Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы Кейн перешел в «Баварию». Зачем, будучи в 47 голах от рекорда в АПЛ, переходить в «Баварию» и помогать ей выиграть Бундеслигу в 97-й раз подряд? Зачем ему это?» – написал Мерсон в колонке для Sky Sports.

Ширер забил 260 голов в АПЛ, на счету Кейна 213 мячей.

Алан Ширер: «Если Кейн хочет в «Баварию», я, блин, сам его отвезу! Что угодно, лишь бы защитить мой рекорд по голам в АПЛ»