Мерсон о Кейне: «Уходить из АПЛ в 47 голах от рекорда Ширера, чтобы помочь «Баварии» выиграть 97-ю Бундеслигу подряд – зачем ему это?»
Пол Мерсон считает, что Харри Кейну не стоит переходить в «Баварию».
Ранее сообщалось, что мюнхенцы ведут переговоры с Кейном. Форвард «Тоттенхэма» также заинтересован в переходе в «Баварию».
«Единственный игрок, который выведет «Челси» на новый уровень – это Харри Кейн, только он на это способен. Он вернет «Челси» в борьбу за чемпионство.
Если «Челси» подпишет Кейна и не финиширует в первой четверке, то что-то явно не так – вот насколько велика разница, которую внесет Кейн.
В прошлом сезоне он забил 30 голов в чемпионате за «Тоттенхэм», только представьте! С кем он играет в «шпорах»? Фактически он должен все делать сам. Если он останется в «шпорах» в следующем сезоне вместе с Джеймсом Мэддисоном, страшно подумать, сколько голов он забьет.
Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы Кейн перешел в «Баварию». Зачем, будучи в 47 голах от рекорда Алана Ширера в АПЛ, переходить в «Баварию» и помогать ей выиграть Бундеслигу в 97-й раз подряд? Зачем ему это?» – написал Мерсон в колонке для Sky Sports.
Ширер забил 260 голов в АПЛ, на счету Кейна 213 мячей.
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Это надо 2 сезона на очень хорошем уровне играть.
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Ох уж эти Британские учоные ;)
Наверняка Кейну и одной АПЛ хватит на закате карьеры, если он действительно станет лучшим бомбардиром. И не факт, что с Баварией, Сити, Реалом он в принципе сможет выиграть ЛЧ за любой период. Никакой гарантии же не дают при переходе. Только вот какие у него самого приоритеты – это уже другой вопрос...