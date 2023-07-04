Юко Кавагути: «Получила русский паспорт, чтобы моя жизнь была интересной. В Японии как-то все аккуратно, слишком удобно»

Теги Юко Кавагути Максим Траньков сборная России пары Фигурное катание

Юко Кавагути рассказала о том, отказалась от японского гражданства в пользу российского.

Кавагути выступала в паре с Александром Смирновым. Она – двукратная чемпионка Европы и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по фигурному катанию.

– Ради возможности получать удовольствие от того, что ты делаешь, ты отказалась от японского гражданства?

– Глупая, да.

– Глупая?

– Может, легкомысленная немножко. Мама всегда мне говорит – делай то, от чего у тебя в душе подъем идет. Тогда от смены гражданства у меня душа пела. Поэтому я так сделала, а не ради Олимпиады. Но когда я поменяла паспорт, то почувствовала, что от меня японская душа оторвалась. И мне больно было.

– Двойное гражданство запрещено. А обратно японское можно получить?

– Да, можно. Если я буду долго жить в Японии. Но тогда – до свидания, Россия.

– А ты не хочешь «до свидания, Россия»?

– Пока нет, у меня работа есть. Я получила русский паспорт, чтобы моя жизнь была интересной. Не ради Олимпиады. А в России моя жизнь пока интересная. В Японии как-то все аккуратно, удобно... Слишком удобно.

– А почему ты не вернулась в Японию после завершения карьеры?

– В Японии я ноль, никто. Кто меня там знает? Я за Японию не выступала. Ну вернусь я в Японию – и что? Тренером быть особо никак, парного катания там нет.

– Ну как нет, чемпионы мира там.

– Так они тренируются в Канаде. Так что особо работы я там не вижу, – рассказала Кавагути в интервью Максиму Транькову.

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21 комментарий

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Павел Rzd
Ты по адресу
+33
-2
+31
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Кокич
Я сразу почувствовал, что что-то не так. Чисто, аккуратно...
Всё не по-нашему.
©
+31
-3
+28
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fbd
Бедные японцы((( Может им помочь чем? Гуманитарку собрать? Готов передать им яму из своего двора и алкаша из подъезда.
+34
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Dina2
Понимает девушка, что такое настоящая жизнь. Мы не ищем лёгких путей.
+17
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Костя Кот
дауншифтинг
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МТБ
Не, ну это хоть честно сказала.
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Melnikov1968
Тренировалась в фитнес-клубе на Петроградке. Очень скромная и приятная девушка.
+5
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Mihail0910
А здесь все как раз для тех, кому размеренный образ жизни надоел.
+3
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Иван Помидоров
Ответ fbd
Бедные японцы((( Может им помочь чем? Гуманитарку собрать? Готов передать им яму из своего двора и алкаша из подъезда.
Можно им в командировку думцев и сенаторов отправить, и несколько политиков на высоких постах. Через годик Японию будет не узнать, хватит потом японцам интересной жизни на много лет.
+2
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La Gushka
Японка и в Африке японка, не говоря уже о России. Главное, всё без экивоков.
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krokodilych
Жизнь у нас и впрямь интересная, в учебнике истории будет, что написать. Но я бы не делал это основным критерием при выборе страны проживания...
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Ivan Balashov
Ответ Боевой Бурят Путина
Почти слово в слово говорил то же самое неделю назад знакомым финнам. Скучно они живут, никакой движухи, а в РФ вчера война, сегодня мобилизация, завтра госпереворот - сплошная веселуха😂
Что значит "вчера"?)
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Боевой Бурят Путина
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Tima_Milan
девушка 90-60-90 ищет приключения на вторые 90
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Melnikov1968
Ответ Боевой Бурят Путина
Почти слово в слово говорил то же самое неделю назад знакомым финнам. Скучно они живут, никакой движухи, а в РФ вчера война, сегодня мобилизация, завтра госпереворот - сплошная веселуха😂
Особенно с мигрантами ситуация обхохочешься.
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