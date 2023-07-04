Павлович поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сергей Павлович Кертис Блейдс Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович стал первым номером тяжелого дивизиона UFC.

UFC обновил рейтинги весовых категорий. Сергей Павлович сместил Сирила Гана с первой строчки дивизиона, чемпионство в котором принадлежит Джону Джонсу.

Последний раз Сергей дрался в апреле 2023 года, нокаутировав Кертиса Блейдса. Ган не выходит в октагон с марта 2023-го, когда проиграл удушающим приемом в титульном поединке Джонсу.

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31 комментарий

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8wqcfzrdph
А фамилия какая у Сергея Павловича?
+37
-2
+35
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Trash Talking
Это ли будет не чудо, если наш боец нанесет первое поражение п4п всех времен и народов в UFC?
+25
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Владислав Романов
Ответ Trash Talking
Это ли будет не чудо, если наш боец нанесет первое поражение п4п всех времен и народов в UFC?
п4п теперь года через 3 выйдет в октагон, не раньше и уж точно не с Павловичем))
+8
0
+8
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sfilatov13
Ответ 8wqcfzrdph
А фамилия какая у Сергея Павловича?
Яррус
+6
0
+6
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Глеб Римский
Ответ 8wqcfzrdph
А фамилия какая у Сергея Павловича?
Александрович
+3
0
+3
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San9
Это надо было сделать еще в апреле, хорошо, что признают ошибки. Следующий бой у Павловича будет за пояс, осталось узнать с кем и при каких обстоятельствах.
+1
0
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robbaggio
Ответ Timeofinjoy
А у кого много по твоему?
У борца. Ударнику ловить нечего
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Rahacska1984
Отлично! Теперь надо забрать пояс у стероида.
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Timeofinjoy
Ответ robbaggio
Неужели титульник дадут? Шансов не много против Джонса, но будем болеть за нашего
А у кого много по твоему?
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Азамат011989
Ответ Krabelot
у Джонса? У топового Джонса да. Но будет любопытно.
Топовый Джонс в прошлом. Так что Павлович выиграет. Конечно, если Джонс выйдет вообще на бой
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Igor Lah
Ответ Krabelot
у Джонса? У топового Джонса да. Но будет любопытно.
очень любопытно
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Krabelot
Ответ Igor Lah
очень маловероятно что Павлович выиграет к сожалению(
у Джонса? У топового Джонса да. Но будет любопытно.
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Reineke_Lis
Ответ Trash Talking
Это ли будет не чудо, если наш боец нанесет первое поражение п4п всех времен и народов в UFC?
Есть ощущение, что сперва ему Гана дадут
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Cliff Booth
Ответ Сергей Ермак
У Джонса же вроде есть уже луз.
То дисквалификация за запрещённый удар.
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Barca_mania
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Ответ Сергей Ермак
У Джонса же вроде есть уже луз.
это не луз, это дисква. его обычно не считают
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Reineke_Lis
Ответ 8wqcfzrdph
А фамилия какая у Сергея Павловича?
Каждый раз смешно)
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Мяти
Ответ 8wqcfzrdph
А фамилия какая у Сергея Павловича?
Поражаюсь над такими людьми, это же элементарно, погуглить можно же. Сергей Павелоглу Владимирович. Больше к этому вопросу не возвращайтесь, пожалуйста!
0
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Juninho P.
Ответ 8wqcfzrdph
А фамилия какая у Сергея Павловича?
Малоярославец)
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pasha_t
Ответ 8wqcfzrdph
А фамилия какая у Сергея Павловича?
Волков
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Вячеслав Тотров
Ответ 8wqcfzrdph
А фамилия какая у Сергея Павловича?
Наркозов
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Олег Акимов
Ответ 8wqcfzrdph
А фамилия какая у Сергея Павловича?
Владимирович
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ 8wqcfzrdph
А фамилия какая у Сергея Павловича?
Терминаторов
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Мяти
У Сергея с Джонсом хорошие шансы но если Аспинэл полностью восстановится то Сергею не получится долго держать пояс
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robbaggio
Неужели титульник дадут? Шансов не много против Джонса, но будем болеть за нашего
0
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Костя Кот
поздравления!
+1
-1
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