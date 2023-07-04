Павлович поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC
Сергей Павлович стал первым номером тяжелого дивизиона UFC.
UFC обновил рейтинги весовых категорий. Сергей Павлович сместил Сирила Гана с первой строчки дивизиона, чемпионство в котором принадлежит Джону Джонсу.
Последний раз Сергей дрался в апреле 2023 года, нокаутировав Кертиса Блейдса. Ган не выходит в октагон с марта 2023-го, когда проиграл удушающим приемом в титульном поединке Джонсу.
Анатолий Малыхин: «Джонс – лучший тяжеловес в мире. Но скоро Павлович его подвинет»
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