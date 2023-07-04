Павлович поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Сергей Павлович стал первым номером тяжелого дивизиона UFC.

обновил рейтинги весовых категорий. Сергей Павлович сместил с первой строчки дивизиона, чемпионство в котором принадлежит .

Последний раз Сергей дрался в апреле 2023 года, нокаутировав . Ган не выходит в октагон с марта 2023-го, когда проиграл удушающим приемом в титульном поединке Джонсу.

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