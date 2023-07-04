Путин пригласил сборные стран ШОС на Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге

Путин пригласил сборные стран ШОС на Международный фестиваль университетского спорта.

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества. В нее входят Индия, Казахстан, Иран, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«Приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС а также БРИКС и СНГ», – сказал Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите ШОС.

Президент РФ отметил, что российские идеи спортивного сотрудничества в рамках ШОС получили отклик в странах объединения.