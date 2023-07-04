Путин пригласил сборные стран ШОС на Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге

Теги Владимир Путин Политика Легкая атлетика

Путин пригласил сборные стран ШОС на Международный фестиваль университетского спорта.

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества. В нее входят Индия, Казахстан, Иран, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 

«Приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС а также БРИКС и СНГ», – сказал Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите ШОС.

Президент РФ отметил, что российские идеи спортивного сотрудничества в рамках ШОС получили отклик в странах объединения. 

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29 комментариев

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Остап Бендер
Люблю абревиатуру ШОС. Шоб... Он... Ссссс....
+28
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hiper26
Ответ 9_volk
отмени фан-уйди, "гарант"!
Отмени и уйди.
+22
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Ковид 07.10.52
Приглашения, поручения...бриксы, шосы... борьба за многополярный мир. собственной страной заняться некогда...
+19
-1
+18
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Oleg
Ответ maxromanov84@mail.ru
А каким образом, кроме тырнетной возни, народ в России не консолидирован ? Тишина, покой, все живут, занимаются своими делами. Никаких митингов, протестов, даже мирных шествий, как во Франции, где тирания Макрона, в России не происходит. Вывод: всех всё устраивает
Это скорее менталитет вечных крепостных.
Я про рф.
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9_volk
отмени фан-уйди, "гарант"!
+7
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Pasha0403
опять что-то там про устойчивое развитие и консолидацию общества говорила
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Егор Павлов
Ответ Alexander Prokofyev
Отлично! Надеюсь, что приедут
Конечно приедут! Это же не какая то Олимпиада, а фестиваль спорта в Екатеринбурге!
+5
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IrbIS
вы тоже угорали с фразы "российский народ консолидирован как никогда" ... ? володе конечно с такими шутками только в вечернем квартале выступать
+6
-2
+4
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Alexander Prokofyev
Отлично! Надеюсь, что приедут
+8
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Артём Ларсон
Ответ Alexander Prokofyev
А чего-чего? Потому, что в Екатеринбурге должна была пройти Универсиада, которую у нас отобрали. Инфраструктура вся готова для проведения международных соревнований самого высокого уровня
Встреча в Белгороде могла бы принести гораздо больше пользы
+2
-1
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Alexander Prokofyev
Ответ Ебздрогыч
А чего не в Белгород?
А чего-чего? Потому, что в Екатеринбурге должна была пройти Универсиада, которую у нас отобрали. Инфраструктура вся готова для проведения международных соревнований самого высокого уровня
+5
-4
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Павел Мельников
Ответ maxromanov84@mail.ru
А каким образом, кроме тырнетной возни, народ в России не консолидирован ? Тишина, покой, все живут, занимаются своими делами. Никаких митингов, протестов, даже мирных шествий, как во Франции, где тирания Макрона, в России не происходит. Вывод: всех всё устраивает
Мы тут понимаем, конечно, что в телевизоре Ростов не показывали. Но пора бы уже научиться что-то кроме него смотреть.
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Klshk
Велком, конечно к нам. Но не такого уровня участников хочется.
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NickN
Ответ shurr shurr
А ШОС еще жива? вроде ж там новая организация Китай +СредняяАзия без России.
ШОС еще жива, а вот ОДКБ на грани развала
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shurr shurr
А ШОС еще жива? вроде ж там новая организация Китай +СредняяАзия без России.
+3
-2
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Oleg
Ответ maxromanov84@mail.ru
Ну значит нравится народу терпилами быть. Довольны тем, что имеют. Консолидация полная
К сожалению это так.
Страна без будущего.
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Алексей Куликов
Ответ KMR
Ну компашка такая,что все профики сходу получат студенческие билеты и поедут на соревнования. Китай наверняка выиграет командный зачет,если приедет.
А Китаю это сильно надо? Их от Олимпиад и прочих международных турниров никто не отстранял.
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Алексей Куликов
Ответ Alexander Prokofyev
А чего-чего? Потому, что в Екатеринбурге должна была пройти Универсиада, которую у нас отобрали. Инфраструктура вся готова для проведения международных соревнований самого высокого уровня
осталось теперь найти где-то соревнования международного самого высокого уровня.
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Сергей Сорокин
Приедут не сомневайтесь. Ведь Россия даст щедрые призовые . За наш счет конечно ) Как же они достали....(
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brig_Mercury
За спрос денег не берут. Согласятся ли
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Atsuktuvas
Город, конечно, не самый удачный выбрали с точки зрения истории.
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PkA46
какой великадушный человек...
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KMR
Ну компашка такая,что все профики сходу получат студенческие билеты и поедут на соревнования.
Китай наверняка выиграет командный зачет,если приедет.
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Ебздрогыч
А чего не в Белгород?
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