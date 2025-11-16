Лизаразю об отъезде Мбаппе из сборной: «Не говорите о привилегиях, Килиан ничего не выиграет от матча с Азербайджаном. Он ключевой игрок – важно, чтобы он был в хорошей форме в США»

Биксант Лизаразю: Мбаппе – ключевой игрок Франции, ему нужен перерыв.

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю считает, что Килиану Мбаппе нет смысла участвовать в матче с Азербайджаном .

Нападающий «Реала» из-за воспаления голеностопа вернулся в расположение клуба и не сыграет за французскую сборную в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана.

«Я полностью понимаю, почему Дидье Дешам решил оставить Килиана Мбаппе в клубе и избавить его от поездки в Азербайджан. Нет никаких сомнений в преданности нападающего «Реала» сборной Франции, в его желании и удовольствии носить футболку. Он ключевой игрок команды, тот, кто выручает ее из порой сложных ситуаций. Это выигрышная ситуация для всех: он выиграет от этого короткого перерыва, который изначально не был запланирован, в то время как другие получат возможность получить игровое время в составе «трехцветных».

Избавляя его от этого последнего матча, учитывая, что их путевка на чемпионат мира уже обеспечена, тренер пытается по-своему решить проблему «слишком большого количества матчей». Мбаппе всегда был рядом, когда это было важно. Что он выиграет, если выдержит шестичасовой перелет, трехчасовую разницу во времени и риск получить травму в матчах с соперниками, которые очень мотивированы на встречу с ним? Ничего, так что не говорите мне о привилегиях...

С другой стороны, нападающие, которые играют на его месте и которым нечасто удается проявить себя, получат реальный шанс. Дидье Дешаму нужно экспериментировать, поэтому, когда он может предоставить время для отдыха, он должен это делать. Никто не критикует Луиса Энрике, когда он делает это в «ПСЖ ».

Мбаппе возобновил тренировки с «Реалом » 4 августа, и мы все надеемся, что он завершит сезон 19 июля [в день финала ЧМ-2026]. Поэтому я не только понимаю необходимость тренера национальной сборной контролировать нагрузку, но и считаю это здоровым, индивидуальным и разумным подходом. Физические и психологические перерывы очень важны.

Говоря о подходе Дешама к Мбаппе, я почти готов сказать, что это самый минимум, особенно если, по словам тренера, у капитана воспален голеностоп. Мбаппе, несомненно, испытывает больше всего давления в сборной Франции во всех отношениях. Ему, пожалуй, больше, чем другим, нужны перерывы. Он счастлив в футболке «Реала», счастлив в сборной, все идет хорошо. Кто может набрать очки в таком матче? Те, кто обычно сидит на скамейке запасных. Для них важно играть в Азербайджане. Для Мбаппе – и для всех французских болельщиков – важно, чтобы он был в хорошей форме в Америке», – написал Лизаразю в колонке L’Équipe.