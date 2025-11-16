  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лизаразю об отъезде Мбаппе из сборной: «Не говорите о привилегиях, Килиан ничего не выиграет от матча с Азербайджаном. Он ключевой игрок – важно, чтобы он был в хорошей форме в США»
3

Лизаразю об отъезде Мбаппе из сборной: «Не говорите о привилегиях, Килиан ничего не выиграет от матча с Азербайджаном. Он ключевой игрок – важно, чтобы он был в хорошей форме в США»

Биксант Лизаразю: Мбаппе – ключевой игрок Франции, ему нужен перерыв.

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю считает, что Килиану Мбаппе нет смысла участвовать в матче с Азербайджаном.

Нападающий «Реала» из-за воспаления голеностопа вернулся в расположение клуба и не сыграет за французскую сборную в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана.

«Я полностью понимаю, почему Дидье Дешам решил оставить Килиана Мбаппе в клубе и избавить его от поездки в Азербайджан. Нет никаких сомнений в преданности нападающего «Реала» сборной Франции, в его желании и удовольствии носить футболку. Он ключевой игрок команды, тот, кто выручает ее из порой сложных ситуаций. Это выигрышная ситуация для всех: он выиграет от этого короткого перерыва, который изначально не был запланирован, в то время как другие получат возможность получить игровое время в составе «трехцветных».

Избавляя его от этого последнего матча, учитывая, что их путевка на чемпионат мира уже обеспечена, тренер пытается по-своему решить проблему «слишком большого количества матчей». Мбаппе всегда был рядом, когда это было важно. Что он выиграет, если выдержит шестичасовой перелет, трехчасовую разницу во времени и риск получить травму в матчах с соперниками, которые очень мотивированы на встречу с ним? Ничего, так что не говорите мне о привилегиях...

С другой стороны, нападающие, которые играют на его месте и которым нечасто удается проявить себя, получат реальный шанс. Дидье Дешаму нужно экспериментировать, поэтому, когда он может предоставить время для отдыха, он должен это делать. Никто не критикует Луиса Энрике, когда он делает это в «ПСЖ».

Мбаппе возобновил тренировки с «Реалом» 4 августа, и мы все надеемся, что он завершит сезон 19 июля [в день финала ЧМ-2026]. Поэтому я не только понимаю необходимость тренера национальной сборной контролировать нагрузку, но и считаю это здоровым, индивидуальным и разумным подходом. Физические и психологические перерывы очень важны.

Говоря о подходе Дешама к Мбаппе, я почти готов сказать, что это самый минимум, особенно если, по словам тренера, у капитана воспален голеностоп. Мбаппе, несомненно, испытывает больше всего давления в сборной Франции во всех отношениях. Ему, пожалуй, больше, чем другим, нужны перерывы. Он счастлив в футболке «Реала», счастлив в сборной, все идет хорошо. Кто может набрать очки в таком матче? Те, кто обычно сидит на скамейке запасных. Для них важно играть в Азербайджане. Для Мбаппе – и для всех французских болельщиков – важно, чтобы он был в хорошей форме в Америке», – написал Лизаразю в колонке L’Équipe.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4977 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoКвалификация ЧМ
Биксант Лизаразю
logoПСЖ
болельщики
logoсборная Азербайджана по футболу
logoЧМ-2026
календарь
logoДидье Дешам
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пети об отъезде Мбаппе из сборной: «Раздуть скандал пытаются там, где его нет. Меня не шокирует особое отношение – это лучший игрок, он выигрывает матчи!»
15 ноября, 15:28
Ротен об отъезде Мбаппе из сборной: «Убежден, что некоторым игрокам надоело особое отношение к нему. Думаете, его партнеры не устали и хотят играть бессмысленный матч в Баку?»
14 ноября, 20:20
Мбаппе не сыграет за Францию в матче с Азербайджаном из-за воспаления голеностопа. Форвард вернулся в «Реал»
14 ноября, 12:05
Главные новости
Узнаете игроков сборной по маршруту карьеры? Просто будет только с Миранчуками
1 минуту назадТесты и игры
Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо»
19 минут назад
Адвокат Мбаппе заявила в суде, что «ПСЖ» «использует методы из фильмов Скорсезе» и «считает себя превыше всех». Клуб обвиняют в невыполнении обещаний перед форвардом
27 минут назад
Ташуев о решении Карпина: «Думаете, он проснулся и подумал: «Сейчас на амбразуру брошусь и уйду, чтобы «Динамо» не страдало»? Нет, конечно. Человек устает, это нормально»
28 минут назад
Мостовой об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки, просто анекдот. Зачем его приглашали? Усидеть на четырех стульях невозможно – я сразу сказал, что так будет»
49 минут назад
Карпин об уходе из «Динамо»: «Жизнь показала, что нужно выбирать – совмещение несет риски для семьи, с которой я почти не вижусь. Невозможно переоценить роль сборной в нынешних условиях»
57 минут назад
Глава РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
58 минут назад
Талалаев о Неценко: «Если у тебя есть зуб, скажи мне, но ты делаешь это на миллионную аудиторию, нивелируя заслуги «Балтики». Ты думаешь, я буду молчать?»
сегодня, 16:54
Гусев станет и. о. главного тренера «Динамо» после ухода Карпина («СЭ»)
сегодня, 16:48
«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Оскара выписали из больницы. Экс-хавбек «Челси» потерял сознание на предсезонном обследовании в «Сан-Паулу»
1 минуту назад
Игнашевич может возглавить «Динамо». 46-летний тренер – один из кандидатов клуба («СЭ»)
6 минут назад
РФС требует от «Химок» долг в 22 млн рублей по договору целевого финансирования от 2021 года
17 минут назад
ЦСКА зимой подпишет 18-летнего Воронова из «Урала» (Андрей Панков)
39 минут назад
Аршавин о решении Карпина: «Мужской поступок, уходить самому всегда сложнее. Он справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде»
49 минут назад
Стример Мэддисон об уходе Карпина из «Динамо»: «Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста»
сегодня, 16:55
Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
сегодня, 16:32
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с «Родиной»
сегодня, 16:30Live
У Хейсена нет серьезной травмы, отъезд из сборной – мера предосторожности. Защитник «Реала» сможет сыграть с «Эльче»
сегодня, 16:22
В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча
сегодня, 16:08