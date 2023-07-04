Матчи Медведева, Шевченко, Мирры Андреевой и Блинковой перенесены на завтра из-за дождя
Несколько матчей первого круга «Уимблдона», запланированных на 4 июля, были перенесены на завтра из-за дождя.
В частности, во вторник из-за непогоды не сыграют Даниил Медведев, Александр Шевченко, Анна Блинкова и Мирра Андреева.
Сегодня матчи пройдут только на Центральном и на Корте №1.
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21 век на дворе. На всех шлемах обязаны уж сделать большинство кортов хотя бы с выдвижными крышами
а фонарей то нет)