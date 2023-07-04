Матчи Медведева, Шевченко, Мирры Андреевой и Блинковой перенесены на завтра из-за дождя

Теги Уимблдон ATP Теннис

Несколько матчей первого круга «Уимблдона», запланированных на 4 июля, были перенесены на завтра из-за дождя.

В частности, во вторник из-за непогоды не сыграют Даниил Медведев, Александр Шевченко, Анна Блинкова и Мирра Андреева.

Сегодня матчи пройдут только на Центральном и на Корте №1.

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13 комментариев

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Sincere
ладно дожди, бывает. но вчера матчи не доиграли из-за темноты))) Я уже и забыла, что такое до сих пор бывает)))
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melwood- lfc
Ответ Ярик01
Это какой-то комплекс, зависть или что?
что простите?) я хочу, чтобы спонсоры и организаторы Уима усвоили уроки) если даже упрямцы с РГ спустя сколько лет, смог поднять уровень организации, то хотелось бы такого и от Уима
+10
-2
+8
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Кирилл Польский
А там гляди и на послезавтра. Того и придётся всем по 2 - 3 матча в день играть, чтобы по графику за 2 недели успеть турнир сыграть😀
21 век на дворе. На всех шлемах обязаны уж сделать большинство кортов хотя бы с выдвижными крышами
+8
-1
+7
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Антон Тимофеев
Несколько???? Ребята оптимисты)))
+7
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+7
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melwood- lfc
ой, как же хочется чтобы просто поливало всю неделю прямиком до темноты) а потом резко прекращалось)
а фонарей то нет)
+7
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+7
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Антон Тимофеев
А давайте растянем Уимбилдон на 3 недели)))) Надо больше дождей!!! Все равно победитель известен, так хоть веселуху надо устроить))
+5
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+5
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melwood- lfc
Ответ Ярик01
Ещё и мания величия с надутыми щечками, или это ты пишешь, чтобы над тобой смеялись
понял, дверь в палату закрыть не забудьте
+4
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+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Понедельничные матчи не доиграны, вторничные не доиграны, а по идее завтра второй круг должен стартовать.
+2
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+2
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justbored
Always stays the same, nothing ever changes, English summer rain seems to last for ages
+2
-1
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Arti22
Ответ Sincere
ладно дожди, бывает. но вчера матчи не доиграли из-за темноты))) Я уже и забыла, что такое до сих пор бывает)))
чаепитие по расписанию
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kyckoba
Ответ justbored
Always stays the same, nothing ever changes, English summer rain seems to last for ages
О да, тоже всегда её вспоминаю)
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