Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер решил перейти в «Реал».

18-летний хавбек выбрал мадридский клуб, хотя им интересовалась «Барселона», сообщает The Athletic. У Гюлера контракт до 2025 года, где прописаны отступные в 17,5 млн евро.

Ожидается, что « » заплатит чуть больше, чтобы гарантированно подписать игрока. По данным Фабрицио Романо, сумма составит около 20 млн евро. У « » также будет возможность получить 20% от суммы перепродажи Гюлера.

Статистику футболиста можно изучить здесь.