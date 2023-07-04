Гюлер решил перейти в «Реал», а не в «Барсу». «Мадрид» заплатит около 20 млн евро за 18-летнего хавбека «Фенербахче»
Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер решил перейти в «Реал».
18-летний хавбек выбрал мадридский клуб, хотя им интересовалась «Барселона», сообщает The Athletic. У Гюлера контракт до 2025 года, где прописаны отступные в 17,5 млн евро.
Ожидается, что «Реал» заплатит чуть больше, чтобы гарантированно подписать игрока. По данным Фабрицио Романо, сумма составит около 20 млн евро. У «Фенербахче» также будет возможность получить 20% от суммы перепродажи Гюлера.
Статистику футболиста можно изучить здесь.
Реальность: Арда Гюлер переходит в Реал))
слишком молод, не факт, что сможет заиграть в таком уровне, не говорит по-испански, не выдержал бы конкуренции и т.д.
Если новость не утка - молодому таланту успехов и веры в себя!