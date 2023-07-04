Гюлер решил перейти в «Реал», а не в «Барсу». «Мадрид» заплатит около 20 млн евро за 18-летнего хавбека «Фенербахче»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Арда Гюлер Футбол

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер решил перейти в «Реал».

18-летний хавбек выбрал мадридский клуб, хотя им интересовалась «Барселона», сообщает The Athletic. У Гюлера контракт до 2025 года, где прописаны отступные в 17,5 млн евро.

Ожидается, что «Реал» заплатит чуть больше, чтобы гарантированно подписать игрока. По данным Фабрицио Романо, сумма составит около 20 млн евро. У «Фенербахче» также будет возможность получить 20% от суммы перепродажи Гюлера.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

Материалы по теме

95 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Парнишка просто знал, што через пол года в Барсе заставили бы идти на понижения зарплаты воимя рычагов
+61
-20
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Гуру: все молодые таланты хотят перейти в Барселону.
Реальность: Арда Гюлер переходит в Реал))
+51
-28
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Сосьос Барсы так его хвалили, что будет теперь?
+33
-12
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Очень перспективный парень, с отличным дриблингом и виденьем поля, надеюсь сможет себя проявить в Мадриде и в будущем станет большим игроком, удачи ему и добро пожаловать! И в очередной раз стоит отметить блестящую работу Джуни Халафата.
+30
-14
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Человек1991
Ожидание - Мбаппе , Реальность - Гюлер . ))
Лапорту прокатили с Гюлером, теперь можно и рассказать как он плох
+25
-10
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Собакевич
Ответ Анвар Масимов
очередной Азар
У вас теперь каждое подписание Реала - очередной Азар? Да и как он может быть Азаром, если его подписывают всего за 20 лямов?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Ну перейдет в Реал и ладно. В обеих командах он сейчас в стартовый состав не пройдет - конкуренция и конкуренты сильные. Возможно его выкупят и сразу отправят в аренду, или оставят в фенере на годик. По нарезкам конечно понравился, хотелось бы его в Барсе посмотреть. Выбор его, в любом случае удачи, будет интересно понаблюдать за его карьерой в Ла Лиге.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Фарид Харисов
Комментарий удален модератором
Слишком адекватный комментарий для спортс. Дети и «фанаты» не поймут.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Виноградов
Ответ Михо
Сосьос Барсы так его хвалили, что будет теперь?
переобуваться. можно подумать в первый раз.
слишком молод, не факт, что сможет заиграть в таком уровне, не говорит по-испански, не выдержал бы конкуренции и т.д.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зикрянь
Ответ Фарид Харисов
Комментарий удален модератором
Особенно высшая часть карьеры в реале получилась у Азара.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Никитин
Ответ Анвар Масимов
Азар, Мариано, Чучамени, Йович , Менди . Продолжать ???
Тчуамени хорошо играл, просто после ЧМ немножко выпал, Менди травматик, Мариано никогда не был крутым игроком
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ Анвар Масимов
Азар, Мариано, Чучамени, Йович , Менди . Продолжать ???
Продолжай
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ёшимин Бональдо
еще один РЕАЛьный пацан
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Собакевич
Ответ Nacho13
Честно говоря, слава богу. Барса нужно своих молодых талантов подпускать. Уж кого-кого, а талантливых полузащитников в академии всегда хватает
Как и предполагалось. Фанаты Барсы переобулись
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ответ Tyrone Woodley
Зря он переходит в Реал при Анчелотти, он не даст ему ни единого шанса.
Камавинга и Родриго передает вам привет. И при живом Модриче и Крооса, обвинять Анчи в этом, популизмом попаховает. Пеп что там ротирует например?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Собакевич
Ответ Анвар Масимов
Азар, Мариано, Чучамени, Йович , Менди . Продолжать ???
Чувмени? Это тот который провел первую часть сезона на невероятном уровне? Менди? Благодаря которому Реал выиграл ЛЧ? Бывают неудачные трансферы, это не значит что все будут такими. У любого топ клуба есть неудачные трансферы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konvicted
Ответ Максим Собакевич
Фенербахче предпочтет продать игрока клубу который заплатит 20, нежели клубу который заплатит 17. Логично же
не логично. когда активируются отступные, клуб уже ничего не решает и его предпочтения никого не интересуют.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Bratishchev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Почему?
Это самокритика
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Реально талантище. Подтянуть физуху и будет топ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
это такой гениальный дебют Деку на посту спортивного директора Барсы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Удачи! По стопам Озила, парень талантливый, должен раскрыться, главное, чтобы ему доверяли!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Ответ Алексей Радевич
18 летка меньше чем за 70? Перес никак хватку теряет в способности переплачивать за молодняк, хотя и Турки не стали ломить за него ценник в отличии от Палмейрасов и Фламенг
Там отступные 17,5 млн. вроде
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ SpainFan
Стилистически больше Барсе подходит
Разве сейчас у Барселоны есть ее фирменный стиль? По мне так они еще про Кумане его утратили + да и исполнители при всем моем к ним уважении, очень уступают тем, кто тот стиль создавал и творил на поле.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adaev__009
Ответ Фарид Харисов
Комментарий удален модератором
Ты перечислил игроков которые не заиграли в реале, это нормально, в любом клубе такое есть, та же барса которая купила Коутиньйо который разрывал апл, ну дальше и так все знают, можем в пример привезти Камавингу, игрок за которым охотилось пол Европы в последний момент перешел в реал, Гюлел Отличный транфер для реала так и для него самого.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Для любого футболиста переход в «Реал» - это высшая ступень футбольной карьеры. Величественнее клуба не существует
Если новость не утка - молодому таланту успехов и веры в себя!
+30
-29
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий