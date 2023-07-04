«Мы горды быть наследниками биатлонных традиций великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК». Представлена форма сборной России

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России стиль Биатлон

СБР представил экипировку сборной России по биатлону для будущего сезона.

Концепция экипировки получила название «Биатлон с великим наследием». 

«Традиционный алый цвет дизайнеры представили в новом прочтении, назвав его цветом наследия и традиций, паттерн отражает величие и многообразие природных ландшафтов России.

Элемент «заячьи уши», который прослеживается на экипировке, – фирменный знак российского бренда PROTEAM, производителя данных комплектов. Символ бренда – наш русский заяц-беляк, быстрый, шустрый и смекалистый.

Мы горды быть наследниками биатлонных традиций наших великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК», – говорится в сообщении Союза биатлонистов России. 

36 комментариев

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Фарид Харисов
Воротит меня от этих вот заигрываний с националистическими лозунгами.

«Хранители ДНК великих спортсменов», ёмаё.
В баночках в лаборатории храните?
Или может там все родственники этих великих биатлонистов?

«Наш русский заяц беляк»
А вы зайцу беляку уже сказали, что он русский? Этот вид не только в России распространен.

«Дизайнеры представили традиционный алый цвет в новом прочтении: цвет наследия и традиций»
Нельзя представить цвет в ином прочтении. Если это новый цвет — то это новый цвет. Обычно под алым подразумевают красно-розовый, а тут коричнево-кирпичный. Это просто разные цвета.
+49
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Фарид Харисов
Ответ Данил
Комментарий удален модератором
Я расслаблен, дружок. По существу есть что ответить?

Как по мне текст презентации неудачный. Не то чтобы это сильно важно, но всё же достойно критики.
+28
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FinishedBreakfast
Одна из самых странных вещей для меня - это форма биатлонистов. Её ведь просто не видно за всеми манишками с номерами и рекламой. Что есть она, что нет. Хотя цвет кремлёвской стены действительно крутой
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Сергей
"На уровне ДНК с лишней хромосомой!" - добавил Мединский
+15
-4
+11
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Alex Raycon
Как будто с рынка, где на картоне ещё стоять мерять надо было
+12
-5
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Atsuktuvas
Наше ДНК - самое большое ДНК в мире !
+6
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Фарид Харисов
Ответ Данил
Набери в гугле слово "алый" и пошуруди там пару сек
ровно две секунды потратил. выписка из Википедии тебя устроит?

А́лый или червонный цвет — самый яркий оттенок красного цвета.

Очень яркий цвет на этой форме, правда ведь?)
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IrbIS
«Биатлон с великим наследием».
...да, наследие по настоящему великое, столькими ЭПОбиатлонистами не одна другая страна похвастаться не может
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Волька-ибн-Алёша
зоологический патриотизм,получается
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Swerige78
Удачи на этапах КМ и на ЧМ в Нове-Место, гы гы..
+7
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Костя Кот
Ответ Фарид Харисов
ровно две секунды потратил. выписка из Википедии тебя устроит? А́лый или червонный цвет — самый яркий оттенок красного цвета. Очень яркий цвет на этой форме, правда ведь?)
даня слился)
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Илья Ганин
Ужасно
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Фарид Харисов
Ответ Данил
Не, это бестолку. Тоннельное мышление во всей красе
во первых — правильно писать туннельное.
во вторых — у меня там хотя бы туннель, а у тебя узкая щель через которую кислород слабо поступает.
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Фарид Харисов
Ответ Данил
Ты не расслаблен, тебя воротит почему-то. Так легко вывести тебя из душевного равновесия? Никакой конструктивной критики от тебя не было, были лишь ироничные подколки. И да, это оттенок алого цвета.
Кто вообще называет цвет кремлевской стены алым?

Если в среде художников и дизайнеров это "оттенок алого", то ладно. А для простых людей это никакой не оттенок, а другой цвет. И текст для простых людей написан.
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Фарид Харисов
Ответ Костя Кот
даня слился)
Судя по ярой защите он и был дизайнером формы.

Кстати, к дизайнерам вопросов ноль, форма неплохая.
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Данил
Ответ Фарид Харисов
Судя по ярой защите он и был дизайнером формы. Кстати, к дизайнерам вопросов ноль, форма неплохая.
Там кстати для Фаридов Харисовых гугл с ходу даёт палитру алого цвета. Изучи братишка, понятие "цвета" может для тебя новыми красками откроется. Туннельный ты наш
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Ivan Balashov
Кого они там побеждать-то в грядущем сезоне собрались?
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fbd
Ну так-то цвет очень крутой. Не понимаю, почему наши сборные не используют особо бордовый, а останавливаются на банальном красном. Бордовая форма сборной по футболу была прекрасна.
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Realist2022
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Ответ Данил
Набери в гугле слово "алый" и пошуруди там пару сек
У меня у машины цвет близкий. В ПТС написано "темно-бордовый".
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Фарид Харисов
Воротит меня от этих вот заигрываний с националистическими лозунгами. «Хранители ДНК великих спортсменов», ёмаё. В баночках в лаборатории храните? Или может там все родственники этих великих биатлонистов? «Наш русский заяц беляк» А вы зайцу беляку уже сказали, что он русский? Этот вид не только в России распространен. «Дизайнеры представили традиционный алый цвет в новом прочтении: цвет наследия и традиций» Нельзя представить цвет в ином прочтении. Если это новый цвет — то это новый цвет. Обычно под алым подразумевают красно-розовый, а тут коричнево-кирпичный. Это просто разные цвета.
Тебя не воротит, тебя корёжит
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Дмитрий Ивакин
Ответ fbd
Ну так-то цвет очень крутой. Не понимаю, почему наши сборные не используют особо бордовый, а останавливаются на банальном красном. Бордовая форма сборной по футболу была прекрасна.
В 2017 году цвет формы биатлонистов был очень похожий.
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Ivan Balashov
Ответ fbd
Ну так-то цвет очень крутой. Не понимаю, почему наши сборные не используют особо бордовый, а останавливаются на банальном красном. Бордовая форма сборной по футболу была прекрасна.
Он слишком тусклый. ИМХО, на более яркую форму попросту приятнее смотреть.
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Данил
Ответ Фарид Харисов
Воротит меня от этих вот заигрываний с националистическими лозунгами. «Хранители ДНК великих спортсменов», ёмаё. В баночках в лаборатории храните? Или может там все родственники этих великих биатлонистов? «Наш русский заяц беляк» А вы зайцу беляку уже сказали, что он русский? Этот вид не только в России распространен. «Дизайнеры представили традиционный алый цвет в новом прочтении: цвет наследия и традиций» Нельзя представить цвет в ином прочтении. Если это новый цвет — то это новый цвет. Обычно под алым подразумевают красно-розовый, а тут коричнево-кирпичный. Это просто разные цвета.
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Sgt. Elias Grodin
Генетика — продажная девка империализма!
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Футбол, хоккей итд
Страшно-страшный цвет.🫣🤮 Уж лучше чёрного цвета - сделали бы форму, со снегом отлично бы сочеталась.😜🙃
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