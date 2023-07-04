«Мы горды быть наследниками биатлонных традиций великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК». Представлена форма сборной России
СБР представил экипировку сборной России по биатлону для будущего сезона.
Концепция экипировки получила название «Биатлон с великим наследием».
«Традиционный алый цвет дизайнеры представили в новом прочтении, назвав его цветом наследия и традиций, паттерн отражает величие и многообразие природных ландшафтов России.
Элемент «заячьи уши», который прослеживается на экипировке, – фирменный знак российского бренда PROTEAM, производителя данных комплектов. Символ бренда – наш русский заяц-беляк, быстрый, шустрый и смекалистый.
Мы горды быть наследниками биатлонных традиций наших великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК», – говорится в сообщении Союза биатлонистов России.
«Хранители ДНК великих спортсменов», ёмаё.
В баночках в лаборатории храните?
Или может там все родственники этих великих биатлонистов?
«Наш русский заяц беляк»
А вы зайцу беляку уже сказали, что он русский? Этот вид не только в России распространен.
«Дизайнеры представили традиционный алый цвет в новом прочтении: цвет наследия и традиций»
Нельзя представить цвет в ином прочтении. Если это новый цвет — то это новый цвет. Обычно под алым подразумевают красно-розовый, а тут коричнево-кирпичный. Это просто разные цвета.
Как по мне текст презентации неудачный. Не то чтобы это сильно важно, но всё же достойно критики.
А́лый или червонный цвет — самый яркий оттенок красного цвета.
Очень яркий цвет на этой форме, правда ведь?)
...да, наследие по настоящему великое, столькими ЭПОбиатлонистами не одна другая страна похвастаться не может
во вторых — у меня там хотя бы туннель, а у тебя узкая щель через которую кислород слабо поступает.
Если в среде художников и дизайнеров это "оттенок алого", то ладно. А для простых людей это никакой не оттенок, а другой цвет. И текст для простых людей написан.
Кстати, к дизайнерам вопросов ноль, форма неплохая.