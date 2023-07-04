Маунт объявил об уходе из «Челси»: «Это то, что мне нужно в данный момент карьеры»
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси».
Ожидается, что футболист перейдет в «Манчестер Юнайтед».
«Учитывая спекуляции в течение последних шести месяцев, это, возможно, не станет для вас сюрпризом, но от этого не легче сообщать о том, что я принял решение покинуть «Челси».
Я подумал, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление, поэтому хочу прямо сказать вам, как я благодарен за вашу поддержку за последние 18 лет. Я знаю, что некоторые из вас не будут довольны моим решением, но это то, что нужно мне в данный момент карьеры.
Я пришел в «Челси», когда мне было шесть лет, и мы прошли через многое вместе: выиграли молодежный кубок, награду игроку года, Суперкубок, клубный чемпионат мира. И, конечно, была незабываемая ночь, когда мы взяли Лигу чемпионов... Желаю вам всего наилучшего», – сказал Маунт в обращении к болельщикам «синих».
Ранее сообщалось, что трансфер Маунта обойдется «Манчестер Юнайтед» в 55+5 миллионов фунтов. Зарплата полузащитника составит от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.
В сезоне-2022/23 Маунт провел в АПЛ 24 матча и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Получал почти меньше всех из основы. Плохо провел сезон, не стал мучать себя и клуб, ушел за 60 лямов в МЮ. За время что был в Челси привел его к Лиге Чемпионов! Вообще-то всего второй в истории. Причем был одним из главных творцов той победы.
Вот и вся карьера в Челси. Вполне хорошая. Все в плюсе. Отстаньте от Маунта со своим "ыыыы наёмник", ваши ожидания - ваши проблемы. У синих почти не осталось никого из старой гвардии, поменялись владельцы. Даже состав выигравший Лигу Чемпионов почти весь ушел. Он не клялся хранить верность нынешнему Челси, он был влюблен в совсем другой клуб.
Джеймс чуть-ли не лучший правый защитник АПЛ.А входит ли Маунт хотя бы в топ 10-15 на своей позиции, чтобы тоже требовать 250-300к? Я не думаю
https://i.redd.it/mason-mounts-premier-league-rankings-for-chelsea-since-his-v0-eaq2qwtv6z9b1.jpg?s=6ff9117cccf884c222b6ded4a603c8322722c20c
Бедные ваши бывшие девушки)
А по факту, те же гуннеры платят Хаверцу 330к без бонусов в неделю, тогда как Маунт будет получать 250 без бонусов. Ага, гунерята не могли удовлетворить куда лучшего Мейсона))
Наверное видели какой вклад он тогда приносил их любимому клубу, вот и голосовали. Игрок приносит огромную пользу и за это его выбирают игроком года - куда уж логичней и лояльней )
Может получится как с Казимиро выйти на новый уровень!