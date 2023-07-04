Маунт объявил об уходе из «Челси»: «Это то, что мне нужно в данный момент карьеры»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия трансферы болельщики Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси».

Ожидается, что футболист перейдет в «Манчестер Юнайтед».

«Учитывая спекуляции в течение последних шести месяцев, это, возможно, не станет для вас сюрпризом, но от этого не легче сообщать о том, что я принял решение покинуть «Челси». 

Я подумал, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление, поэтому хочу прямо сказать вам, как я благодарен за вашу поддержку за последние 18 лет. Я знаю, что некоторые из вас не будут довольны моим решением, но это то, что нужно мне в данный момент карьеры.

Я пришел в «Челси», когда мне было шесть лет, и мы прошли через многое вместе: выиграли молодежный кубок, награду игроку года, Суперкубок, клубный чемпионат мира. И, конечно, была незабываемая ночь, когда мы взяли Лигу чемпионов... Желаю вам всего наилучшего», – сказал Маунт в обращении к болельщикам «синих».

Ранее сообщалось, что трансфер Маунта обойдется «Манчестер Юнайтед» в 55+5 миллионов фунтов. Зарплата полузащитника составит от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

В сезоне-2022/23 Маунт провел в АПЛ 24 матча и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

102 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Ужасно. Казалось, станет легендой клуба. А в итоге уходит после слабейшего сезона из-за своих огромных требований. Так еще и уходит к противнику. В данный момент воспринимается как предатель и только
+80
-27
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Хорош наёмник. Засрал сезон, разосрался с Челси из-за денег и свалил в МЮ на жирную ЗП. Вот и вся карьера в Челси.
+74
-36
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Акира_1
Хорош наёмник. Засрал сезон, разосрался с Челси из-за денег и свалил в МЮ на жирную ЗП. Вот и вся карьера в Челси.
И что, плохо что-ли? Чё он сделал преступного?

Получал почти меньше всех из основы. Плохо провел сезон, не стал мучать себя и клуб, ушел за 60 лямов в МЮ. За время что был в Челси привел его к Лиге Чемпионов! Вообще-то всего второй в истории. Причем был одним из главных творцов той победы.

Вот и вся карьера в Челси. Вполне хорошая. Все в плюсе. Отстаньте от Маунта со своим "ыыыы наёмник", ваши ожидания - ваши проблемы. У синих почти не осталось никого из старой гвардии, поменялись владельцы. Даже состав выигравший Лигу Чемпионов почти весь ушел. Он не клялся хранить верность нынешнему Челси, он был влюблен в совсем другой клуб.
+43
-10
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ушел на повышение в великий Юнайтед. Повезло Маунту
+64
-40
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фалькао к нам не поедет ©
Нужно извинится перед Лемпардом за то, что этого игрока сравнивали с легендой клуба
+27
-13
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гол в девятину
Конечно Боули по началу боялся потерять популярного ранее у трибун игрока и готов был существенно переплатить.Но реакция в соцсетях показывает, что медиаресурсы большого клуба и игрока с агентом несопоставимы.

Джеймс чуть-ли не лучший правый защитник АПЛ.А входит ли Маунт хотя бы в топ 10-15 на своей позиции, чтобы тоже требовать 250-300к? Я не думаю
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дриблинг Рэшфорда
Ответ headmaster
Ужасно. Казалось, станет легендой клуба. А в итоге уходит после слабейшего сезона из-за своих огромных требований. Так еще и уходит к противнику. В данный момент воспринимается как предатель и только
огромное требование - это контракт дольше, чем на год? я понимаю, что МЮ ему неплохо насыпал (как обычно делают), но из-за одного слабого сезона лучшему игроку последних сезонов предлагать контракт на год, когда всяким Мудрикам дают 8.5 - это просто свинство и все
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
Маунта любили все, и фанаты клуба дважды проголосовали за него как игрока сезона , очень жаль что он оказался нелояльным человеком
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ DolJun
повзрослей. и арсенал, и мю интересовались, но этот "челси бои" хотел именно в юнайтед.
Когда будешь свои советы сам использовать? Почитай новости, Ливерпуль не мог удовлетворить такие запросы в плане трансфера, а Арсенал купил Хаверца.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Акира_1
* На повышение ЗП. Думаешь ему МЮ нужен? Предложил бы столько Арсенал или Ливерпуль, так ушёл бы туда, но МЮ просто самый ресурсный. 🤣
повзрослей. и арсенал, и мю интересовались, но этот "челси бои" хотел именно в юнайтед.
+13
-9
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Topson_77
Парень на каком-то диком оверхайпе. 24 года, а потенциала никакого
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лагер
Жаль, думалось будет новым Лэмпардом, хотя назвать его игру фееричной трудно, уход возрастного Канте более болезненным. Посмотрим, какой будет этот новый Челси
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маршал Чой Бол Сан
Ответ flash166
Всего то хотел контракт, не на год и зп не на уровне условного Бабы, так уже смешали с помоями. Те кто кричит о преданности клубу, а в обратную сторону это не должно работать?? Условный мудрик сильно перспективнее, что ему контракт на 5+ лет дают?? Маунту только удачи, надеюсь когда нибудь вернётся , возможно это будет уже при другом владельце
Боже, как приятно читать адекватные комменты. Спасибо!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Ответ Topson_77
Парень на каком-то диком оверхайпе. 24 года, а потенциала никакого
Ну-ну, "потенциала никакого" в 24 года. Таланта, наверное, тоже нет?
https://i.redd.it/mason-mounts-premier-league-rankings-for-chelsea-since-his-v0-eaq2qwtv6z9b1.jpg?s=6ff9117cccf884c222b6ded4a603c8322722c20c
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ренат Губайдуллин
Все кличут предателем, а никто не берет во внимание , что воспитанник клуба, видит что его родной клуб превращается в нечто другое, много новых игроков, сотрудников и начальства, чему ему хранить верность? Эмблеме ? Романтики вы мои малолетние, успокойтесь , футбол это работа , и каждый игрок это наемный рабочий, тем более как щас гранды прощаются с легендами. Ничего удивительного не вижу, предательского тоже, Маунту удачи, добротный игрок.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маршал Чой Бол Сан
Ответ Ice Cold
Уехал доить красный бус) а он хорош
В отличие от тебя. Да.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маршал Чой Бол Сан
Ответ Акира_1
* На повышение ЗП. Думаешь ему МЮ нужен? Предложил бы столько Арсенал или Ливерпуль, так ушёл бы туда, но МЮ просто самый ресурсный. 🤣
А ты Акира Аса? Или просто пенс?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
b45f5vkvh2
Если он такой средний как тут многие говорят, то чего же вы слюной брызжите и поливаете его ? Если он такой проходной и бездарный, зачем тогда из-за обиды выписывать комментарии ?
Бедные ваши бывшие девушки)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Акира_1
Ну а почему хотел то? Потому что принесли жирный контракт, который никто бы не смог повторить за игрока с таким сезоном ужасным.
«Маунт не хочет, чтобы сделка с «Юнайтед» сорвалась. Он готов бороться за свой переход, даже если ему потребуется сделать это бесплатно следующим летом» такой жирный, что Маунт был готов ради перехода подождать до следующего лета))
А по факту, те же гуннеры платят Хаверцу 330к без бонусов в неделю, тогда как Маунт будет получать 250 без бонусов. Ага, гунерята не могли удовлетворить куда лучшего Мейсона))
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Мадаев
Ответ #SharkTeam
Чет маловато минусов. Смотрю блюблюшники хейтить его начали. А ведь некоторые чудаки еще и с Фоденом его сравнивали. Но где Фоден и где этот брусок. Небо и земля
оба на замене сидят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samodyr
Ответ headmaster
Ужасно. Казалось, станет легендой клуба. А в итоге уходит после слабейшего сезона из-за своих огромных требований. Так еще и уходит к противнику. В данный момент воспринимается как предатель и только
Что ты несешь ?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stanvixx
Ответ Febos_
Маунта любили все, и фанаты клуба дважды проголосовали за него как игрока сезона , очень жаль что он оказался нелояльным человеком
Так не за красивые ушки и глазки же голосовали ))
Наверное видели какой вклад он тогда приносил их любимому клубу, вот и голосовали. Игрок приносит огромную пользу и за это его выбирают игроком года - куда уж логичней и лояльней )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ TiGra
Маунт так-то с момента дебюта лучший в Челси по голам, голевым передачам, созданным голевым моментам. Ну и соответственно сыгранным матчам и времени. Следующий сезон в АПЛ будет огненным. При этом для болельщиков всех команд. В АПЛ очень многие команды либо прибавили в уровне, либо находятся в коротком кризисе, из которого вполне могут выйти в этом году.
громкоговорящая статистика, если не вдаваться в реальные цифры)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ WatrikVLZ
Почему мы бе ему не требовать больше зарплату, Маунт был одним из лидеров когда Челси взял ЛЧ. А Челси раскупает непонятных игроков и дает им зарплату чуть ли не в два раза больше чем у него. Его тоже можно понять!
А после этого он что сделал? Полностью провалил новый сезон и потратил его не на то, чтоб поработать над своей игрой, а провел его в торгах за ЗП и в итоге свалил в МЮ. Хотя по игре был хуже даже Стерлинга.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Beast_
Удачи в новом клубе !
Может получится как с Казимиро выйти на новый уровень!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий