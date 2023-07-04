Мбаппе в случае перехода в «Реал» будет играть «где угодно, кроме левого фланга атаки» – позиция закреплена за Винисиусом. У клуба гармоничные отношения с бразильцем (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Килиан Мбаппе не будет играть на левом фланге в случае перехода в «Реал».

As пишет, что у мадридского клуба сложились очень гармоничные отношения с Винисиусом Жуниором. Это выражается и в вопросе о его позиции на поле: так, если «Мадрид» подпишет Мбаппе, то француза будут выпускать «где угодно, кроме левого фланга атаки» – эта позиция закреплена за Винисиусом.

Осенью прошлого года стало известно, что бразилец продлил контракт с «Реалом» до 2027 года, сумма отступных составила 1 миллиард евро. Клуб не объявлял о заключении нового соглашения официально. 

В прошедшем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 33 матча, отличившись 10 голами и 9 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Шарапов
Позиция Куртуа в опасности?
+118
-3
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SamFan
Реал: вот контракт. ты можешь играть где угодно, кроме левого фланга
Мбаппе: подписывает. играет за Барсу
+55
-7
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
А если Кил забежит на левый фланг ненароком - тогда что? Виня заплачет и обвинит его в расизме?🤔
+42
-13
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cmorblr
Ответ Кирилл Шарапов
Позиция Куртуа в опасности?
Убежит, как из сборной
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камил Мамедов
Ну в целом, это логично. Какой смысл ставить Мбаппе слева, если он может сыграть на любой позиции в атаке, в отличие от Вини, который, играя не слева, сразу теряет в качестве. Другое дело, что Мбаппе не совсем девятка, а справа там есть ещё Родриго
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Ответ mootoo
чтото у Винисиуса стата совсем не на потенциальный ЗМ
Стата ошибочная, ты просто просмотри все голы Реала в последних 2х сезонах. Там в 70% случаев участвует виннисиус, просто в статистику же не идут атаки которые он разгоняет и после которых забивают голы. Он играет ключевую роль в атаке, все атаки в основном через его фланг идут. Это то же самое если посмотреть на стату модрича и сказать что то он мало забивает, хотя у него другая роль, тоже самое и виннисиус. Его роль разгонять атаки, прорывы, прострелы, а именно много голов это не его роль и задача. Для этого нападающий должен быть, поэтому и мбаппе и хотят подписать
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jerry Lee
У Куртуа похоже намечаются проблемы.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ mootoo
чтото у Винисиуса стата совсем не на потенциальный ЗМ
29 гол+пас в 36 матчах только в 2023 году, 12 гол+пас в 12 матчах ЛЧ за сезон. Нормальная у него стата, у Мбаппе 30 гол+пас и 10 очков в ЛЧ за сезон
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Ответ Камил Мамедов
Ну в целом, это логично. Какой смысл ставить Мбаппе слева, если он может сыграть на любой позиции в атаке, в отличие от Вини, который, играя не слева, сразу теряет в качестве. Другое дело, что Мбаппе не совсем девятка, а справа там есть ещё Родриго
Родриго - совсем на Мбаппе. Даже для Вини это сравнение больше комплиментарное.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Так скоро может появится "черная" версия Реала, нужно еще кипера подписать.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Не думаю, что Мбаппе так нужно в Реал и наоборот, Реалу нужен ЦФ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Мне нравится как ушлепки типа журналисты решают за тренера кто и где будет играть и по какой схеме
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
Ответ гель кристины
Ну нет, Мбаппе защищен цветом кожи)
Винисиус даже темнокожего сможет обвинить в расизме.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Динар
Чёт думал что у Вини поинтереснее статистика, оказывается в чемпионате он не особо рвёт
почему же? он рвет одно место только не в области футбола,у него сейчас дела повадней. как ни как борец с расизмом,ему не до футбола.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fona
Ответ Динар
Чёт думал что у Вини поинтереснее статистика, оказывается в чемпионате он не особо рвёт
Я тоже удивляюсь как пиар машина переса затмевает многим глаза. Человек аж на 3 месте по предсказаниям на зм, а стата как у топового, но не лучшего вингера, про его удаления и грязное поведение можно и не упоминать, как по мне самый переоцененный игрок последних двух лет, и ладно бы Реал что-то выиграл значимого в этом сезоне, но ведь он был абсолютно бледкий, парадокс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
Полный бред, что такой клуб, как Реал, должен унижаться перед макакой и тем более что-то ему гарантировать. Абсолютно токсичный игрок, которого по-хорошему пора продать куда-нибудь, а если не получится, то отправить назад на пальму.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ya Tolik
Сейчас все пришло к тому, что Реалу более важен был бы настоящий центрфорвард, а не игрок, способный играть везде. Кейн, Осимхен.. Кто там ещё именно что форвард?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Динар
Чёт думал что у Вини поинтереснее статистика, оказывается в чемпионате он не особо рвёт
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Zenith forever
Интересная связка образуется: Винисиус-Мбаппе. Хорошо бы все у них получилось. P.S. болельщик Барсы.
а может быть Мбаппе -Родриго? или ты уверен что истеричка нанял себе психотерапевта и его поведение в этом году поменяется в лучшую сторону? и кто сказал что Винисиус не прикасаемый? Вообще то любимец перца это Родриго.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гель кристины
Ответ ApXuMaHqPuT
А если Кил забежит на левый фланг ненароком - тогда что? Виня заплачет и обвинит его в расизме?🤔
Ну нет, Мбаппе защищен цветом кожи)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Все просто, Килиан может играть и справа, а вот Вини без потери качества нет- он в этом плане ограниченный игрок. Родриго же будет в роли под нападающим или на позиции ЦН.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Арефьев
Стал реже следить за футболом. Такое ощущение, что Мбаппе последние лет 5 только и делает, что переходит в Реал Мадрид. Каждое летнее окно одно и то же. Как будто какой-то великий вопрос мироздания решится его переходом. Имхо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ deadjoker
Конечно, Винисиус же теперь чиновник уефа. С таким надо дружить :)
👌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Patriarkh Kirill
Ответ Кирилл Шарапов
Позиция Куртуа в опасности?
Он уйдет из команды, в знак протеста!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
=KoT=
Был-бы Виниссиус белый, сказали-бы, шо это расизм!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий