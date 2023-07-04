Килиан Мбаппе не будет играть на левом фланге в случае перехода в «Реал».

As пишет, что у мадридского клуба сложились очень гармоничные отношения с . Это выражается и в вопросе о его позиции на поле: так, если « » подпишет , то француза будут выпускать «где угодно, кроме левого фланга атаки» – эта позиция закреплена за Винисиусом.

Осенью прошлого года стало известно, что бразилец продлил контракт с «Реалом» до 2027 года, сумма отступных составила 1 миллиард евро. Клуб не объявлял о заключении нового соглашения официально.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 33 матча, отличившись 10 голами и 9 ассистами. Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.