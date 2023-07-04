Маунт успешно прошел медосмотр в «МЮ». О трансфере объявят после прощания хавбека с «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о переходе Мэйсона Маунта.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Маунт успешно прошел медобследование в «Манчестер Юнайтед». Клуб официально объявит о переходе 24-летнего полузащитника после публикации его прощального обращения к «Челси».

Ранее сообщалось, что трансфер Маунта обойдется «Манчестер Юнайтед» в 55+5 миллионов фунтов. Зарплата полузащитника составит от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

В сезоне-2022/23 Маунт провел в АПЛ 24 матча и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Хан Сахан
14:16 Маунт 😢 : «Мне очень грустно покидать мой родной дом, моих друзей и коллег, мою семью. Челси навсегда останется в моем сердце»
14:17 Маунт 😀 : «Я очень рад перейти в такой большой клуб, с такими великолепными болельщиками. Надеюсь, в новом сезоне мы сможем завоевать парочку трофеев»
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Aktan
Жаль отпускать воспитанника еще и в МЮ. Когда то думал что он идет по стопам Лэмпарда
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Dm Kznts
Фабрицио Романо в своей колонке для Caught Offside рассказал о трансфере Мэйсона Маунта, о котором “Юнайтед” должен объявить в ближайшее время.
«Эрик тен Хаг сыграл решающую роль в этой сделке, тут всё совпало идеально: Маунт хотел перейти в “Юнайтед”, а тен Хаг хотел игрока с таким желанием. Босс “Юнайтед” уверен, что Мэйсон идеальные полузащитник для его тактических идей».
«Новый главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино хотел, чтобы Маунт остался».
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snegoviq
Если бы Маунт остался, конкурировал бы с Нкунку. И что-то мне подсказывает, что француз бы играл, а мани мэйз сидел бы на банке. Поэтому правильно сделали, что продали.
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**Iscander**
Ответ Dm Kznts
сейчас почитаем опусы досадующих и обиженных пенсов ))
Да чего им ныть, у них есть Мудрик, самый наикращий свиту футболист.
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Anatoly_B
Ответ Aktan
Жаль отпускать воспитанника еще и в МЮ. Когда то думал что он идет по стопам Лэмпарда
Боули накупил народу, тот же Мудрик его подменит, не сомневаемся
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