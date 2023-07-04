Маунт успешно прошел медосмотр в «МЮ». О трансфере объявят после прощания хавбека с «Челси»
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о переходе Мэйсона Маунта.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Маунт успешно прошел медобследование в «Манчестер Юнайтед». Клуб официально объявит о переходе 24-летнего полузащитника после публикации его прощального обращения к «Челси».
Ранее сообщалось, что трансфер Маунта обойдется «Манчестер Юнайтед» в 55+5 миллионов фунтов. Зарплата полузащитника составит от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.
В сезоне-2022/23 Маунт провел в АПЛ 24 матча и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
14:17 Маунт 😀 : «Я очень рад перейти в такой большой клуб, с такими великолепными болельщиками. Надеюсь, в новом сезоне мы сможем завоевать парочку трофеев»
«Эрик тен Хаг сыграл решающую роль в этой сделке, тут всё совпало идеально: Маунт хотел перейти в “Юнайтед”, а тен Хаг хотел игрока с таким желанием. Босс “Юнайтед” уверен, что Мэйсон идеальные полузащитник для его тактических идей».
«Новый главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино хотел, чтобы Маунт остался».