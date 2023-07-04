Маунт успешно прошел медосмотр в «МЮ». О трансфере объявят после прощания хавбека с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о переходе Мэйсона Маунта.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Маунт успешно прошел медобследование в «Манчестер Юнайтед». Клуб официально объявит о переходе 24-летнего полузащитника после публикации его прощального обращения к «Челси».

Ранее сообщалось, что трансфер Маунта обойдется «Манчестер Юнайтед» в 55+5 миллионов фунтов. Зарплата полузащитника составит от 250 до 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

В сезоне-2022/23 Маунт провел в АПЛ 24 матча и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.