Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может выступить на OLIMPBET Суперкубке России.

Как сообщает «РБ Спорт», Шнуров может стать участником концертной программы на Суперкубке и выступить с номерами как до, так и после матча.

Матч, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА, состоится 15 июля в Казани. Начало – в 17:00 по московскому времени.