Сергей Шнуров может выступить на Суперкубке России до и после матча «Зенита» и ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Сергей Шнуров музыка Футбол

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может выступить на OLIMPBET Суперкубке России.

Как сообщает «РБ Спорт», Шнуров может стать участником концертной программы на Суперкубке и выступить с номерами как до, так и после матча.

Матч, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА, состоится 15 июля в Казани. Начало – в 17:00 по московскому времени. 

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55 комментариев

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Афанасий Дирихле
Ответ Ivan Petrov
А чего нормальных артистов не было?
нормальные в иноагенты подались
+85
-16
+69
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Рома Политов
Эх, а когда-то группировка Ленинград была народной, всегда противопостовляли себя унылой и коньюнктурной попсе, а сейчас и сами превратились в коньюнктурное фуфло от которого народ воротит
+58
-8
+50
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Ivan Petrov
А чего нормальных артистов не было?
+50
-15
+35
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Вечно в бане
Ответ Ivan Petrov
А чего нормальных артистов не было?
Нормальные артисты, политически грамотные частушки не записывают, а нынче такой критерий.
Хорошо хоть, не Шамана ещё раз.
+41
-6
+35
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igorbalti
Самое главное, переобувайся, Серёжа!
+38
-4
+34
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Sergio Aamess
Этот холуй кому-то то интересен…?
+39
-6
+33
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Сижу на факсах Барселоны
Зрителям придётся покупать затычки для ушей
+20
-11
+9
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Илюха Дуркин
Hax надо. Лучше бы Князя снова позвали.
+12
-4
+8
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OldRedWhite
Ответ igorbalti
Самое главное, переобувайся, Серёжа!
Москва по ком звонят - будет петь !
+12
-4
+8
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Павел Мельников
Пусть едет по адресу из собственных песен.
+9
-2
+7
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Max Silitsky
Ответ Ivan Petrov
А чего нормальных артистов не было?
Все нормальные под запретом;)
+11
-5
+6
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
раньше : би -2 ( иноагент)
сейчас : Шнуров ( продался)
+7
-2
+5
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a2wai
Песня про выборы будет?
+6
-1
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Такие дела
Ответ Андрей Пучков
Тоже отстой, лучше Басту
Этому чушку сначала лучше переобуться
+4
0
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Babusya
Да ну его.
+4
0
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.ru
надеюсь номера с самой ненормативной лексикой он прибережёт на после игры...
+4
-1
+3
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Старый, добрый
О, да! Знаменитая питерская интеллигенция - Шнур, Трахтенберг и Ксюшадь Собчак...
+9
-7
+2
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Егор Егор
Ответ Такие дела
Гребенщиков, Би-2,Макар-когда они будут выступать перед матчами тогда и сборная понадобиться стране
Да, Гребенщиков то идеальный исполнитель для футбольного матча. Заводные песни такие!
Серьёзно, есть хоть один повод звать его на подобное мероприятие, не считая того, что вам он явно нравится?
+4
-2
+2
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Трент Резнор
Ответ Рома Политов
Эх, а когда-то группировка Ленинград была народной, всегда противопостовляли себя унылой и коньюнктурной попсе, а сейчас и сами превратились в коньюнктурное фуфло от которого народ воротит
И вокалистка отвратная
+4
-2
+2
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ICE78
Организаторов к запрету работать в этой сфере!
+2
-1
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Anton Chester
И зачем он нужен?
+2
-1
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Islam Gasanov
Может он ещё будет петь во время матча чего мелочиться?!
+2
-1
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brig_Mercury
Ответ igorbalti
Самое главное, переобувайся, Серёжа!
На словах он Лев Толстой, а на деле Шнур простой.
+1
0
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Ничего Смешного
Ответ Афанасий Дирихле
нормальные в иноагенты подались
Монеточка, Слепаков, Пугачёва, Little Big, Морген… ну да действительно «нормальные».
+1
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Max Silitsky
Хорошо,что "до" и "после".
Можно и пропустить сей праздник.
+1
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