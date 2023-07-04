Сергей Шнуров может выступить на Суперкубке России до и после матча «Зенита» и ЦСКА
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может выступить на OLIMPBET Суперкубке России.
Как сообщает «РБ Спорт», Шнуров может стать участником концертной программы на Суперкубке и выступить с номерами как до, так и после матча.
Матч, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА, состоится 15 июля в Казани. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Хорошо хоть, не Шамана ещё раз.
сейчас : Шнуров ( продался)
Серьёзно, есть хоть один повод звать его на подобное мероприятие, не считая того, что вам он явно нравится?
Можно и пропустить сей праздник.