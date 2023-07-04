«Барса» закрыла сделку по Роке за 35+10 млн евро, форвард прибудет в январе. Отступные – миллиард евро, один из бонусов – за «Золотой мяч»

«Барселона» закрыла сделку по трансферу Витора Роке.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Mundo Deportivo, сумма сделки составит 35+10 млн евро. Роке подпишет контракт до 2029 года, отступные – 1 млрд евро. К «Барселоне» бразилец присоединится в январе.

Стоит отметить, что «Атлетико Паранаэнсе» включил в сделку бонусы клубу за попадание 18-летнего игрока в топ-3 «Золотого мяча» и за выигрыш этого приза.

В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.