«Барса» закрыла сделку по Роке за 35+10 млн евро, форвард прибудет в январе. Отступные – миллиард евро, один из бонусов – за «Золотой мяч»

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига возможные трансферы Золотой мяч Атлетико Паранаэнсе Фабрицио Романо Витор Роке Футбол

«Барселона» закрыла сделку по трансферу Витора Роке.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Mundo Deportivo, сумма сделки составит 35+10 млн евро. Роке подпишет контракт до 2029 года, отступные – 1 млрд евро. К «Барселоне» бразилец присоединится в январе.

Стоит отметить, что «Атлетико Паранаэнсе» включил в сделку бонусы клубу за попадание 18-летнего игрока в топ-3 «Золотого мяча» и за выигрыш этого приза.

В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 27 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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43 комментария

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falkao2013
Добро пожаловать в команду. Дай Бог чтобы трансфер оправдался. Статистика в последних матчах впечатляет.
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Рэд Уайт
Ответ Никита Самарин
Ни как не пойму, почему Барса, имея проблемы с деньгами, продолжает покупать игроков за большие деньги?
45 млн больше меньше погоды не делает,а вот паренек может стрельнуть конкретно
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corazón blanco
Ответ иц а мэн
ты оскорбил бриллианта роке сравнением с переоцененкой эндриком
Где Вы тут увидели сравнение? Просто смотрел игру обоих команд в которых данные парни выступают. Показали себя весьма здорово. Ну и забавно, как клубные пристрастия сразу возносят одного до небес и опускают другого в ушат с помоями. Если бы Роке перешел в Мадрид, Вы бы сейчас его поливали грязью. Парни еще по факту нигде себя не проявили на высоком уровне и пока оба являются котами в мешке. Посмотрим, кто из них вырастет в топа и добьется успеха, я желаю им обоим удачи.
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Никита Самарин
Ни как не пойму, почему Барса, имея проблемы с деньгами, продолжает покупать игроков за большие деньги?
+11
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corazón blanco
Кстати, мне понравился этот игрок, недавно как раз играли Палмейрас Эндрика против Атлетико Роке. Неплохо показали друг друга и как итог = закономерная ничья.
+8
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instasamka
Ответ Никита Самарин
Ни как не пойму, почему Барса, имея проблемы с деньгами, продолжает покупать игроков за большие деньги?
У Барсы нет проблем с деньгами, есть проблемы с правилами Ла Лиги. Любая большая фин группа даст ещё миллиард под бренд Барсы! Будь это проект аля ПСЖ иди Сити этих вопросов даже не было бы и близко! А так Тебас придурок поставил Барсу в такое положение, что приходится выкручиваться!
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Nina Nina
Мбаппе перешел в Реал
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David Avagyan
А почему не в этом году.
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ljolik888
Давайте дождёмся официального подтверждения и тогда скажим - супер .
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i love it
Очень хороший трансфер,но всё же такие деньги для такой многовато,не знаю откуда они их найдут
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Александр Тихомиров
там севилья с долгом 90 устроила распродажу, а тут барса с лярдом покупает и покупает, лапорта усиляет команду, но на месси денег не было))))
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Виктор Кашшаи
SHOKKKK, это тот, у кого есть, в отличие от тебя, мозг)
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Achilles 21
Ответ Сергей Лимонников
Видимо поэтому в барсу топы не идут
гюндоган лишь улыбнулся:)
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Ходжа.
Ответ Газонокосильщик Хави
Поставил барсу в такое положение. Не руководство барсы, а тебас))) а ничего, что такого геморроя нет даже у половины клубов ла лиги?
Как раз геморрой есть у больше половины клубов Ла лиги
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Владимир Самсонов
Ответ GuruFutbola
Больше чем клуб заслуживает только самых лучших игроков, запомни это, малыш)
Тогда почему она не покупает Месси?
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иц а мэн
Ответ corazón blanco
Кстати, мне понравился этот игрок, недавно как раз играли Палмейрас Эндрика против Атлетико Роке. Неплохо показали друг друга и как итог = закономерная ничья.
ты оскорбил бриллианта роке сравнением с переоцененкой эндриком
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Peter Parker
Ответ Виктор Кашшаи
тем временем реал покупает бездарного нападающего по имени эндрик за более 60 миллионов
А чего мне Реалом тыкать? Я же не их болельщик, да и речь не о них была. К тому же, у них вроде нет проблем с регистрацией. Только с тем, кем играть Анчи. При этом Эндрик мне тоже мало понятен.
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ljolik888
Ответ Peter Parker
Для клуба, который живет от рычага до рычага и имеет проблемы с регистрацией, а также регулярно просит всех сократить зп, тратить столько денег за 18 летнего парня с 20 голами на взрослом уровне… сложно понять нынешнюю Барселону
Тогда тебе лучше вообще футбол не смотреть и не думать об этом !
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Виктор Кашшаи
Ответ gPk
Ромеро кричал о том что Кессье готов уйти, а сегодня агент Кессье его публично попустил сказав что Ромеро хорошо придумывает байки
да ты что?!(пофиг абсолютно)
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