ЦСКА о возвращении Фернандеса: «Мы не благотворительная организация. Готовы к компромиссу, но считаем сюрреалистичной ситуацию, когда должны платить за Марио»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Жорже Машаду Марио Фернандес агенты Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА считает, что Марио Фернандес по-прежнему может вернуться в клуб.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и бразильский «Интернасьонал», за который защитник выступал на правах аренды, не смогли договориться о выплате компенсации за досрочное расторжение арендного соглашения. Агент Фернандеса Жорже Машаду заявил, что возвращение игрока в ЦСКА, скорее всего, не состоится.

«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио.

При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу – что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции, и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.

Еще раз повторим: на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и желания Марио вернуться в ЦСКА», – написал директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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15 комментариев

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Эдуард Элверс
Сам уехал по сути, его отпустили. Теперь еще и платить. Пусть сам платит, если не консультировался с клубом, когда подписывал контракт в Бразилии
+25
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+25
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Зелёный гопник
Спасибо Марио и удачи тебе в Бразилии 👋
Не надо его возвращать, это пройденный этап!
+23
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kk.abb
Марио сам виноват.

Кинул ЦСКА, чтоб подписать какую-то мутную херню с бразилами ушлыми, которые по-факту не своего игрока хотят продать в его же клуб и навариться с пунктом о компенсации.

Только феерический додик мог такое подписать с интером.

С какого хера ЦСКА за своего игрока 400 тыс евро должен платить? Пусть либо из своей зп сам платит, либо сидит в Бразилии/заканчивает карьеру.
С таким отношением на не нужен.
+18
-2
+16
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Донован хозяин НБА
Ответ Гусеконь
не благотворительная организация, но бесплатно отпустили Марио. Также простили долг Ерёменко, когда тот на наркотиках попался и подставил всех. Да, не благотворительная.
Тот факт, что в какой-то одной ситуации клуб пошел на встречу игроку не означает, что он так всегда будет поступать
+8
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sacha2
Это ему пробили росс.гражданство? Патриот, до мозга кости:)
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+3
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Hilperico
Марио сейчас вряд ли что-то даст клубу. Гайич дал на правом фланге то разнообразие, которое было нужно.
+4
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+2
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Камбоджа Иванов
Его любовь к ЦСКА - это как знание русского языка. Тоже знает, но стесняется.
+3
-2
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Shadow1882
По-хорошему ему нужно самому выкупать контракт
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over_mars
Ответ Гусеконь
не благотворительная организация, но бесплатно отпустили Марио. Также простили долг Ерёменко, когда тот на наркотиках попался и подставил всех. Да, не благотворительная.
как говорится, делай добро и бросай его в воды атлантического океана
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over_mars
Ответ Hilperico
Марио сейчас вряд ли что-то даст клубу. Гайич дал на правом фланге то разнообразие, которое было нужно.
откровенно говоря нет там никакого разнообразия с одним Гайичем. а оно бы не помешало
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ApXuMaHqPuT
Ответ sacha2
Это ему пробили росс.гражданство? Патриот, до мозга кости:)
Да понятно, что лично Марио это гражданство нафиг не надо - с рос. паспортом можно было лимит обойти, а сейчас контракт закончился, прошла любовь, завяли помидоры😑
0
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