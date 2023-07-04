ЦСКА о возвращении Фернандеса: «Мы не благотворительная организация. Готовы к компромиссу, но считаем сюрреалистичной ситуацию, когда должны платить за Марио»

ЦСКА считает, что Марио Фернандес по-прежнему может вернуться в клуб.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и бразильский «Интернасьонал», за который защитник выступал на правах аренды, не смогли договориться о выплате компенсации за досрочное расторжение арендного соглашения. Агент Фернандеса Жорже Машаду заявил, что возвращение игрока в ЦСКА, скорее всего, не состоится.

«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио.

При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу – что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции, и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.

Еще раз повторим: на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и желания Марио вернуться в ЦСКА», – написал директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо.