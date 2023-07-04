Дочь Это’О требует приговорить отца к году тюрьмы – он задолжал ей алименты на сумму 90 тысяч евро

Дочь Самюэля Это′О требует приговорить отца к году тюрьмы.

В феврале 2022 года бывший нападающий «Барселоны», « » и сборной признал Эрику До Росарио Ньевес своей дочерью после четырех лет судебных разбирательств. Суд обязал Это’О выплачивать алименты в размере 1400 евро в месяц.

Утверждается, что экс-футболист уклоняется от выполнения данного обязательства – он не платил алименты 5 лет. По словам адвоката девушки Фернандо Осуны, Самюэль задолжал 90 000 евро.

«Он задолжал своей дочери алименты более чем за пять лет и продолжает игнорировать правосудие. Финансовое положение Эрики – очень хрупкое, в то время как Это’о живет в роскоши», – сказал Осуна в интервью El Diario de Sevilla.

Кроме того, адвокат заявил, что нахождение Это’О на посту президента футбола Камеруна «ненормально», учитывая все его судимости. был признан виновным в уклонении от налогов в и невыплате алиментов одной из других своих дочерей.

Эрика До Росарио Ньевес требует приговорить Это’О к году тюремного заключения. Дело рассмотрит суд в Мадриде.