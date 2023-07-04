Дочь Это’О требует приговорить отца к году тюрьмы – он задолжал ей алименты на сумму 90 тысяч евро

Теги Интер Челси премьер-лига Англия Барселона Самюэль Это′О Ла Лига происшествия сборная Камеруна по футболу Федерация футбола Камеруна деньги Футбол

Дочь Самюэля Это′О требует приговорить отца к году тюрьмы.

В феврале 2022 года бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна признал Эрику До Росарио Ньевес своей дочерью после четырех лет судебных разбирательств. Суд обязал Это’О выплачивать алименты в размере 1400 евро в месяц.

Утверждается, что экс-футболист уклоняется от выполнения данного обязательства – он не платил алименты 5 лет. По словам адвоката девушки Фернандо Осуны, Самюэль задолжал 90 000 евро. 

«Он задолжал своей дочери алименты более чем за пять лет и продолжает игнорировать правосудие. Финансовое положение Эрики – очень хрупкое, в то время как Это’о живет в роскоши», – сказал Осуна в интервью El Diario de Sevilla.

Кроме того, адвокат заявил, что нахождение Это’О на посту президента Федерации футбола Камеруна «ненормально», учитывая все его судимости. Самюэль был признан виновным в уклонении от налогов в Испании и невыплате алиментов одной из других своих дочерей.

Эрика До Росарио Ньевес требует приговорить Это’О к году тюремного заключения. Дело рассмотрит суд в Мадриде. 

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48 комментариев

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eskerro
В суд Махачкалы пусть обращается
+37
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+37
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Дядя ТУРА
странно. сам признал и сам не платит. 1000 евро для него это даже не копейки, он их не заметит в принципе
+25
-2
+23
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Кирилл Ткач
Если она несовершеннолетняя , конечно, это позорный поступок для миллионера 🤦
+23
-3
+20
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прощай Роналду
Ответ Alex1104
Она родилась в 1999 году.
Это не отменяет того факта, что он г####н
+19
-3
+16
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Edo Milanian
Ответ Дядя ТУРА
странно. сам признал и сам не платит. 1000 евро для него это даже не копейки, он их не заметит в принципе
Копейка евро бережет ☝️ (камерунская пословица)
+12
0
+12
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Яков Фридман
Поступил по аршавински.
+9
-1
+8
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Alex1104
Ответ Геннадий Тимченко
если решение суда в 2022 году, то как автор репортажа насчитал ПЯТЬ лет неуплаты❓🤔
Алименты насчитали с момента подачи иска, с 2018 года.
Хотя это немного странно, ей было 19 лет в 18 году.
+6
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whereissuso
Ответ Temp LC
Его дочь давно прошла отметку совершеннолетия, почему это’О должен платить ей алименты? Может он ещё должен её будущую семью кормить?
А есть информация о том, что он как-то помогал ей первые 18 лет жизни?
+5
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Alex1104
Ответ Кирилл Ткач
Если она несовершеннолетняя , конечно, это позорный поступок для миллионера 🤦
Она родилась в 1999 году.
+5
0
+5
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Нургалиев Разрешил
Вот так потрахаешься, потом результаты в ответ трахают тебя
+5
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Marina_Greta
Это’О конечно не беден думаю, бросить дочь плохой поступок.. дети ведь не причём, если у родителей не получилось...
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ Alex1104
Алименты насчитали с момента подачи иска, с 2018 года. Хотя это немного странно, ей было 19 лет в 18 году.
в тексте написано, что он уклоняется и не платит 5 лет - я об этом.
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killerlook
почти все поступки вне поля, особенно после заверешения карьеры только добавляют штрихов к образу жадного, глупого мерзота.. а жаль, ведь он - пример для молодежи (наверное)
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che kaif
Ответ Edo Milanian
Копейка евро бережет ☝️ (камерунская пословица)
В Камеруне валюта называется-дуала
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М-У-С Л-И-М
Ответ Tristan...
Это’О хоть и провёл мало времени в Реале, но успел перенять их ДНК. Как говорил классик - человека можно выгнать из Реала, но Реал из человека - нет...
Он же в Барсе был вроде
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Altim
Не по-дагестански как-то...
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Трент Резнор
Дани Алвеса на неё нет
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Surviving
90k для Это’ О как пачка сигарет.
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Геннадий Тимченко
если решение суда в 2022 году, то как автор репортажа насчитал ПЯТЬ лет неуплаты❓🤔
+1
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М-У-С Л-И-М
Ответ Evgen_Hazard
Интересно, а возможно ли было сразу дать денег на все годы вперёд? чтобы отстреляться сразу
Он уже отстрелялся на алименты )))
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Evgen_Hazard
Интересно, а возможно ли было сразу дать денег на все годы вперёд? чтобы отстреляться сразу
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Tigo_Volchara93
Этоо тот еще крахобор
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Футбол, хоккей итд
Эрика! Ты там держись.... 💪🤑🤑🤑
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songbilong
Это’О нужно отправить виде как она зарабатывает на жизнь, 5 мужиками, вдруг, он проснется. Если подтвердил что она его дочь, то не нужно оставить ее в бедности
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М-У-С Л-И-М
Ответ Нургалиев Разрешил
Вот так потрахаешься, потом результаты в ответ трахают тебя
Последствия )))
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