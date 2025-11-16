  • Спортс
  Комличенко про 0:2: «Чили не сильнее нас, но команда хорошая. Сами себе два гола привезли»
13

Комличенко про 0:2: «Чили не сильнее нас, но команда хорошая. Сами себе два гола привезли»

Форвард сборной России Николай Комличенко прокомментировал поражение от Чили (0:2).

«Чили не сильнее нас, но команда хорошая – в обороне очень дисциплинированно играли, не дали нам создать много моментов, а мы сами себе два гола привезли. 

Рано или поздно эта серия закончилась бы. Конечно, нам не хотелось проигрывать. Обидно уступать, по отношению все было нормально. Не было отпускного настроения, оно абсолютно рабочее, боевое. Все пахали, но наши ошибки нам не простили», – сказал Комличенко.

Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
товарищеские матчи (сборные)
