«Ди Мария заслуживает такого же признания, как Месси, Марадона и Кемпес. Когда он стал чемпионом мира, я был больше рад за него, чем за себя». Менотти о хавбеке Аргентины

Луис Сесар Менотти высказался о роли Анхеля Ди Марии в аргентинском футболе.

«Ди Мария заслуживает такого же признания, как , и . Он находится в одном ряду с лучшими игроками мира.

Он игрок, который представлял аргентинский футбол, как никто другой, где бы он ни играл. Когда он стал чемпионом мира, я был больше рад за него, чем за себя», – сказал бывший тренер сборной в эфире Super Deportivo Radio.