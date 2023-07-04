«Ди Мария заслуживает такого же признания, как Месси, Марадона и Кемпес. Когда он стал чемпионом мира, я был больше рад за него, чем за себя». Менотти о хавбеке Аргентины

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Луис Сесар Менотти Марио Кемпес Футбол

Луис Сесар Менотти высказался о роли Анхеля Ди Марии в аргентинском футболе.

«Ди Мария заслуживает такого же признания, как Месси, Марадона и Кемпес. Он находится в одном ряду с лучшими игроками мира.

Он игрок, который представлял аргентинский футбол, как никто другой, где бы он ни играл. Когда он стал чемпионом мира, я был больше рад за него, чем за себя», – сказал бывший тренер сборной Аргентины в эфире Super Deportivo Radio.

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111 комментариев

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Михо
Лучший игрок финала по моему мнению, его появление слева в атаке было внезапным для всех)
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Donald Subanov
Ответ Bazilic
Мбаппе лучший игрок финала
Особенно первых 80 минут
+34
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MK
Безусловно заслуживает
+26
-2
+24
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Marina_Greta
Ответ Bazilic
Мбаппе лучший игрок финала
Каждый внёс большой вклад в игру... не понимаю, почему выделяют отдельных личностей, да они крутые, но победу куёт команда, каждый её участник!
+27
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+23
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VERBLYUD
То, что Ди Мария недооценен - это факт. Но и не нужно переоценивать его. На победных ЧМ и КА он был запасным игроком. Еще нам тут рассказывали, что он затащил сборную в финал в 2014, интересно как, если он пропустил 1/4 и 1/2 из-за травмы))
+19
-1
+18
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Vinnipukh Vinni
Ответ Bazilic
Мбаппе лучший игрок финала
Даже близко не лучший. Его почти весь матч практически не было на поле.
+15
-2
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VERBLYUD
Ответ гель кристины
Без Месси бы не прошли дальше группы
Кстати, в 2014 тоже.
+15
-2
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Donald Subanov
Ответ Bazilic
И? Зато потом он выдал гениальную игру
В чем гениальность ?
+13
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гель кристины
Без Месси бы не прошли дальше группы
+19
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Vinnipukh Vinni
Ответ dr. cage
Так то Ди Мария в сборной всегда смотрелся интереснее инертного Лео.. Да и вообще, важные игры Анхель всегда выдавал топово..
Особенно 1/2, 1/4, 1/8.
Хотя понятно, что по версии хейтеров это были проходные матчи.
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Vinnipukh Vinni
Ответ &_Bishep_&
Реально, главный лидер и тащер Аргентины в последние 15 лет.
Ну да, тащил, сидя в запасе половину ЧМ, как и в других турнирах.
Кто угодно, только не Месси.
Хейтерня такая хейтерня )))

Завтра похвалят какого-нибудь Отаменди или Акунью, хейтерня за него уцепится и назовёт главным тащером.
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Oleg
Ответ MenOfSoccer
Тащил аргентину в 2014 году. Кто знает сыграй он в финале, может быть уже все давно говорили о том, как Месси принес ЧМ для аргентины
1+0 и то с паса Месси.
В 1/4 сломался и больше не играл.
Можно узнать как и когда он тащил в 2014?)))
Обожаю Диму, но про это тащилово уже смешно читать.
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Marina_Greta
Ди Мария очень импонировал во время игры за Реал, когда там ещё Озил была вот переход в МЮ конечно слегка подшатнул его... но игрок крутой безусловно!
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Oleg
Ответ FC.Barcelona
Деко: Аргентина выиграла ЧМ потому что у них есть Месси. У нас в Португалии собралось отличное поколение игроков, но к сожалению нет своего Месси.
Все мировые сми это запостили, а спортс ру молчит)
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С дивана виднее
Ди Мария - великий игрок, безусловно, для сборной Аргентины настоящий джокер. Забивал победный гол в финале Олимпиады, протаскивал Аргентину на ЧМ-2014, забив Швейцарии в дополнительное время. Памятны его голы Франции на Чм в 2018, Бразилии на Копе в 2021, Италии в 2022. Ну и то, что он делал с Францией в 2022, было вообще нереально, фланг французов в 1 тайме был просто уничтожен (гол, заработанный пенальти, куча обострений). В победном финале его роль не меньше, чем у Месси и Эмилиано Мартинеса.
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FC.Barcelona
Деко: Аргентина выиграла ЧМ потому что у них есть Месси. У нас в Португалии собралось отличное поколение игроков, но к сожалению нет своего Месси.
+7
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Игорь Климов
Ответ FC.Barcelona
Деко: Аргентина выиграла ЧМ потому что у них есть Месси. У нас в Португалии собралось отличное поколение игроков, но к сожалению нет своего Месси.
Вот эта новость из другого источника:
Деку: «Аргентина выиграла Чемпионат Мира, потому что у них есть Месси. Для нас в Португалии было лучшее поколение хороших игроков, но у нас нет Месси».
TR Sports.
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Maturmalai
До сих пор не могу понять, зачем его Реал в свое время отпустил.
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Oleg
Ответ alexmixer9
Да я думаю нашли бы во всем составе человека который 4 пенальти забил бы
Тоесть нашли бы кто как Лео с Мексикой перевернул все для Аргентины и поставил ее на победные рельсы?))
Пенки не было с мексами, там был личный перфоманс Лео.
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Мяти
Анхель лютейший футболёр. Когда моя Барса билась с Реалом времен Моуриньо я боялся только этого чувака и Озила. Он достоин признания, согласен.
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Экспертное мнение
Ответ MajestySport
Комментарий удален модератором
Гётце вытянул финал ЧМ-2014, но на ЗМ почему-то шел Нойер и хвалили всяких Озилов, Хуммельсов, Мюллеров да Кроосов, как же так?
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Экспертное мнение
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну да, тащил, сидя в запасе половину ЧМ, как и в других турнирах. Кто угодно, только не Месси. Хейтерня такая хейтерня ))) Завтра похвалят какого-нибудь Отаменди или Акунью, хейтерня за него уцепится и назовёт главным тащером.
как будто от этого у Кринжалду перестанет быть 0+0 в плей-офф ЧМ. Месси за эти 15 лет как раз стал лучшим в истории ЧМ по гол+пас в целом и отдельно в плей-офф)) Но Ди Мария безусловно тащил Кринжолёта, который вылетал от Лионов в 2010 году и только с Анхелем Реал начал проходить 1/8 ЛЧ.
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Петросня
Ди Мария вообще лучший игрок,который успел поиграть за МЮ, Реал и Ювентус.
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Analjinn
Дима топовый топ, немногие зажигают по щелчку в ответственнейших матчах.
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jxmazefan
Ответ Marcus-light
Ди Мария действительно заслужил куда больше внимания и уважения. Он всегда бьётся, старается, никогда никто не обвинил его в безразличии или отсутствии техники, уважения к партнёрам и пр. В финалах почти всегда один из двух лучших игроков. При этом ни в одной команде не был главной звездой.
Он как Суарес, прям очень похож по характеру на поле. 2 безумных бойца, всегда на убой играли, никогда не сдавались
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