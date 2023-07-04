«Ди Мария заслуживает такого же признания, как Месси, Марадона и Кемпес. Когда он стал чемпионом мира, я был больше рад за него, чем за себя». Менотти о хавбеке Аргентины
Луис Сесар Менотти высказался о роли Анхеля Ди Марии в аргентинском футболе.
«Ди Мария заслуживает такого же признания, как Месси, Марадона и Кемпес. Он находится в одном ряду с лучшими игроками мира.
Он игрок, который представлял аргентинский футбол, как никто другой, где бы он ни играл. Когда он стал чемпионом мира, я был больше рад за него, чем за себя», – сказал бывший тренер сборной Аргентины в эфире Super Deportivo Radio.
Хотя понятно, что по версии хейтеров это были проходные матчи.
Кто угодно, только не Месси.
Хейтерня такая хейтерня )))
Завтра похвалят какого-нибудь Отаменди или Акунью, хейтерня за него уцепится и назовёт главным тащером.
В 1/4 сломался и больше не играл.
Можно узнать как и когда он тащил в 2014?)))
Обожаю Диму, но про это тащилово уже смешно читать.
Деку: «Аргентина выиграла Чемпионат Мира, потому что у них есть Месси. Для нас в Португалии было лучшее поколение хороших игроков, но у нас нет Месси».
TR Sports.
Пенки не было с мексами, там был личный перфоманс Лео.