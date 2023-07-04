ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за Фернандеса (Фабио Алейшо)
Возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА может не состояться.
Ранее президент московского клуба Евгений Гинер сказал, что защитник вернется в команду.
Однако, как сообщает журналист Фабио Алейшо, армейцы не смогли договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в размере 365 000 евро. Также ЦСКА не связывался с самим Фернандесом.
Футболист готов рассмотреть возможность выступления за другие команды, если получит предложения.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
Но в любом случае, это не проблемы ЦСКА. Они вообще отпустили его под "приостановку карьеры", вошли в положение, можно сказать. А он, в итоге, с бразильским клубом подписал контракт.
32 года уже. Спасибо ему.
Но теперь правую бровку пашет Гайич.
Всё к лучшему ✅
Также ЦСКА не связывался с самим Фернандесом.
Он вернется, но с ним не связывались...бред какой-то...