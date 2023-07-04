ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за Фернандеса (Фабио Алейшо)

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Футбол

Возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА может не состояться.

Ранее президент московского клуба Евгений Гинер сказал, что защитник вернется в команду. 

Однако, как сообщает журналист Фабио Алейшо, армейцы не смогли договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в размере 365 000 евро. Также ЦСКА не связывался с самим Фернандесом.

Футболист готов рассмотреть возможность выступления за другие команды, если получит предложения.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

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17 комментариев

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Роман Абрамов
Странно, почему ЦСКА должен платить другому клубу за своего же игрока, с которым у него контракт. Пусть Фернандес сам платит
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Dmitry Orlov
Ответ Роман Абрамов
Странно, почему ЦСКА должен платить другому клубу за своего же игрока, с которым у него контракт. Пусть Фернандес сам платит
Я так понимаю, там бразильцы как-то хитро контракт составили, а Марио/его агенты, не разобравшись, подписали.
Но в любом случае, это не проблемы ЦСКА. Они вообще отпустили его под "приостановку карьеры", вошли в положение, можно сказать. А он, в итоге, с бразильским клубом подписал контракт.
+18
-1
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Артём Павлеян
Согласиться на это было бы унизительно. Хватит жить прошлым.
+8
0
+8
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Бен Гаан
И это хорошо. Марио уехал из команды.
32 года уже. Спасибо ему.
Но теперь правую бровку пашет Гайич.
Всё к лучшему ✅
+2
-1
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Ковид 07.10.52
Ранее президент московского клуба Евгений Гинер сказал, что защитник вернется в команду.
Также ЦСКА не связывался с самим Фернандесом.
Он вернется, но с ним не связывались...бред какой-то...
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ДнепрЧемпион1983
наилучший выход. по большому счету марио сейчас - это баласт но естестственно цска такого никогда не скажет поэтому такой тупик переговоров - отличное решение. а прощальный матч марио с контрактом на 1 день - только за!
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igorkuz45
Да и не нужен он ЦСКА, по большому счету.
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Павел Воробьёв
Ответ cmorblr
Всем коням губу обратно закатить.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Marina_Greta
Очень жаль... Фернандес очень бы пригодился... края бы были шикарные у нас...
справа есть Гайч, на подмене либо шустрый молодой Глебов, либо опытный Набабкин. 3 человека на позицию. уж явно не стоит горевать, что не получилось туда ещё и Марио взять, в непонятно какой форме. форварда бы лучше скорее подписывали, 1 сбор уже закончился, 11 дней до супер Кубка.
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Marina_Greta
Ответ Egor Aleksandrovich
справа есть Гайч, на подмене либо шустрый молодой Глебов, либо опытный Набабкин. 3 человека на позицию. уж явно не стоит горевать, что не получилось туда ещё и Марио взять, в непонятно какой форме. форварда бы лучше скорее подписывали, 1 сбор уже закончился, 11 дней до супер Кубка.
Тем не менее, лишним бы точно не был, сезон длинный, от травм никто не застрахован.
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Egor Aleksandrovich
Ответ maxromanov84@mail.ru
С другой стороны 365тыс это копейки. Были бы рос.клубы допущены до Еврокубков - ЦСКА и бы и лям дали
зачем давать лям евро за своего же игрока, у которого ещё год контракта?
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maxromanov84@mail.ru
Ответ Egor Aleksandrovich
зачем давать лям евро за своего же игрока, у которого ещё год контракта?
Чтобы он помог занять высокие места в Чемпионате и отобраться на Еврокубки! Но их для рос.клубов нет, а так бы заплатили в былые времена
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Аркадий Байдерин
Ответ Бухгалтер2021
Фернадеш как человек мерзкий
Бруну?
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