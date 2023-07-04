ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за Фернандеса (Фабио Алейшо)

Возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА может не состояться.

Ранее президент московского клуба Евгений Гинер сказал, что защитник вернется в команду.

Однако, как сообщает журналист Фабио Алейшо, армейцы не смогли договориться с « » о выплате компенсации в размере 365 000 евро. Также ЦСКА не связывался с самим Фернандесом.

Футболист готов рассмотреть возможность выступления за другие команды, если получит предложения.

выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.