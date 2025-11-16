33

Аршавин о новом тренере «Спартака»: «Черчесов подойдет им»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Станислав Черчесов подошел бы на роль главного тренера «Спартака».

«Кого посоветовал бы «Спартаку» назначить главным тренером? Без советов.

Талалаев? Талалаев сейчас строит «Балтику», он не уйдет оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдет им», – сказал Аршавин.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
1 минуту назадТесты и игры
