Аршавин о новом тренере «Спартака»: «Черчесов подойдет им»
Аршавин о новом тренере «Спартака»: «Черчесов подойдет им».
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Станислав Черчесов подошел бы на роль главного тренера «Спартака».
«Кого посоветовал бы «Спартаку» назначить главным тренером? Без советов.
Талалаев? Талалаев сейчас строит «Балтику», он не уйдет оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдет им», – сказал Аршавин.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4946 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости