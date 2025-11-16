Аршавин о новом тренере «Спартака»: «Черчесов подойдет им».

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Станислав Черчесов подошел бы на роль главного тренера «Спартака ».

«Кого посоветовал бы «Спартаку» назначить главным тренером? Без советов.

Талалаев ? Талалаев сейчас строит «Балтику», он не уйдет оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдет им», – сказал Аршавин.