  • Вильмар Барриос: «Соболев – классный чувак, он старается. Его помощь нужна «Зениту»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о форварде Александре Соболеве.

«Соболев – хороший парень, классный чувак. Его хорошо приняли в команде. Он еще пока не вышел на тот уровень голов и передач, который от него ждут. Он тренируется с полной отдачей, старается. Я уверен, что придёт его время, его помощь нужна команде», – сказал Барриос.

В этом сезоне Соболев поучаствовал в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. 

Опубликовано: Sports
Источник: «СБГ Шоу»
